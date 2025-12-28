Galaxy Digital’den Bitcoin İçin 2026 Tahmini: “Kaotik”

Bitcoin, 2025’i neredeyse başladığı fiyat seviyesinde kapatmaya hazırlanırken Galaxy Digital 2026 için alışılmışın dışında temkinli bir çerçeve çizdi. Şirketin yıllık raporunda 2026 görünümünün “tahmin edilemeyecek kadar kaotik” olduğu vurgulanırken, yeni zirvelerin yine de ihtimal dahilinde kaldığı not edildi. Yıl boyunca ETF girişleri ve düzenleme cephesindeki ilerleme iyimserliği beslese de son çeyrekte makro hayal kırıklıkları, kaldıraç tasfiyeleri ve yoğun balina satışları fiyatı yeniden 80.000–90.000 dolar bandına çekti. Galaxy’nin ana mesajı net ve 2026’da yön arayışının 2027 hedefinin yanında bile ayrı bir belirsizlik başlığı olarak duruyor.

Galaxy Digital 2026 İçin Neden Bitcoin’de Frene Bastı?

Galaxy Digital’in yıllık raporuna göre şirket Bitcoin’in 2027 sonuna kadar 250.000 dolara ulaşabileceğini öngörse de 2026’yı daha zor okunur görüyor. Galaxy Digital Araştırma Direktörü Alex Thorn, 2026’nın tahmin etmek için fazla kaotik olduğunu söylerken, aynı yıl içinde yeni rekorların görülme olasılığını tamamen dışlamadı.

Raporda yükseliş ivmesinin tam anlamıyla geri dönmediği değerlendirmesi öne çıkarıldı. Galaxy’ye göre Bitcoin’in 100.000–105.000 dolar bandının üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde aşağı yönlü risk masada kalmaya devam edecek. 2025’te 6 Ekim’de 126.080 dolarla görülen rekorun ardından gelen geri çekilme bu kırılganlığın somut örneği olarak öne çıkarıldı.

Galaxy, raporda 2025 tahminlerinin de bir kısmını masaya yatırdı. 150.000 doların aşılması ve 185.000 doların test edilmesi beklentileri gerçekleşmedi. Ayrıca Bitcoin’in 2025’i negatif Sharpe rasyosu ile bitirmeye yakın olduğu, spot Bitcoin ETF’lerinin de 250 milyar dolar AUM hedefinin altında kalarak yaklaşık 141 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Opsiyonlar 2026 İçin Hangi Uçları Fiyatlıyor?

Kripto para piyasasındaki belirsizlik türev piyasasında daha sert biçimde görünür hale geliyor. Opsiyon yatırımcıları Haziran 2026 için Bitcoin’in 70.000 dolar ya da 130.000 dolarda işlem görmesine neredeyse eşit olasılık biçiyor. 2026 sonu beklentileri ise daha da geniş bir aralığa, 50.000–250.000 dolar aralığına uzanıyor.

Thorn söz konusu geniş bantların kısa vadeye dair net bir eğilimden çok belirsizliği yansıttığını ifade etti. Raporda risk başlıkları arasında para politikası değişimleri, yapay zeka odaklı sermaye harcamaları ve ABD ara seçimleri gösterildi. Tüm bunlar en büyük kripto paranın fiyatının tek bir senaryoya kilitlenmesini zorlaştıran dış etkenler olarak sıralandı.

Galaxy tarafı yine de sıkıcı bir yıl ihtimalini olumlu okuyor. Rapora göre oynaklık düşerken aşağı yönlü korumanın yukarı yönlü bahislere kıyasla daha pahalı hale gelmesi Bitcoin’in altın benzeri daha yerleşik piyasa dinamiklerine yaklaşabildiğine işaret ediyor. Thorn’un çerçevesinde 2026 yılı 70.000 dolarda da bitse, 150.000 dolarda da bitse uzun vadeli iyimserliğin güçlendiği bir dönem olacak.