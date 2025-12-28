Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

2025, Ripple cephesinde şirket hamleleriyle öne çıkan, fiyat tarafında ise sert dalgalanmalarla şekillenen bir yıl olarak kayda geçti. Brad Garlinghouse yönetimindeki Ripple, SEC davasının kapanması, yeni ortaklıklar ve iş birlikleri ve önemli satın alımlarla gündemde kaldı. XRP, Temmuz ortasında 3,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra takip eden aylarda güçlü bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldı. Aralık sonuna gelinirken fiyat kritik kabul edilen 1,90 dolar seviyesinin altına sarkmış durumda.

XRP 2025’i Rekor Sonrası Sert Geri Çekilmeyle Kapatmaya Yakın

XRP’nin yıl içi hikayesi Temmuz ortasında 3,65 dolara uzanan ralliyle tepe noktasına ulaştı. Ripple’ın kurumsal ölçekte attığı adımlar piyasa algısını desteklerken, fiyatın takip eden aylarda hızla zayıflaması dikkat çekti. Mevcut görünümde 1,90 dolar seviyesi yatırımcıların yakından takip ettiği bir eşik haline geldi ve fiyatın söz konusu çizginin altında kalması altcoin üzerindeki kısa vadeli baskıyı artırıyor.

Kasım ortasından itibaren beş spot XRP ETF’sinin devreye girmesi beklentilere rağmen güçlü bir fiyat ivmesi üretmedi. İlk ETF’in işleme açılmasından beri XRP’nin yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bu tablo yılın son günlerine girilirken “ETF haberiyle yükseliş” temasının zayıf kaldığına işaret ediyor.

1,70–1,75 Dolardaki Destek ve 2,00–2,20 Dolardaki Direnç Bandı Öne Çıkıyor

Haftaya dönük fiyat beklentilerinde önde gelen yapay zeka modelleri ChatGPT ve Perplexity, 1,90 dolar altına inişin riskleri artırdığı görüşünde birleşti. ChatGPT tarafının değerlendirmesinde bir sonraki anlamlı destek bölgesi olarak 1,70–1,75 dolar bandında gösterildi. İlgili bölgenin aşağı kırılması halinde 1,50 dolar ve altına doğru yeni bir geri çekilme ihtimali masada. Daha güçlü bir toparlanma senaryosunda ise XRP’nin önce 1,90 doları yeniden kazanması, ardından 2,00 dolardaki direnci hedeflemesi gerekiyor. Devamında 2,20 dolar seviyesine uzanan bir hareket olasılığı dillendirilse de gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.

Yapay zeka modelleri aynı çerçevede piyasa koşullarının büyük ölçekli altcoin’ler için dahi elverişsiz olduğunu vurguladı. Bitcoin’in istikrarlı fakat belirgin biçimde yükseliş eğiliminde olmaması XRP’nin yıl sonuna güçlü bir dönüş yapması için gereken dış momentumu sınırlıyor.

Grok ise düşüş tarafında daha net bir çizgi çekerek 1,60 dolara gerileme ihtimalini yüksek görüyor ve Bitcoin’in 88.000–90.000 dolar aralığında yeniden geri çekilmesinin altcoin’lerde ek zayıflık yaratabilir. Bitcoin’in piyasa payındaki artış bu görüşün dayanak noktaları arasında. Grok’un değerlendirmesi 1,90 dolar altında konsolidasyon veya hafif aşağı eğilimli seyrin daha olası olduğu, kısa vadeli resmin ancak 1,90 doların güçlü biçimde geçilmesiyle değişebileceği yönünde.