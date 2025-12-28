RIPPLE (XRP)

Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

Özet

  • XRP, Temmuz ortasında 3,65 dolarla rekor tazeledikten sonra yılın son günlerinde 1,90 doların altında zayıf bir görünüm sergiliyor.
  • Kasım ortasından beri beş spot ETF devreye gelse de fiyat ilk ETF’ten bu yana yaklaşık yüzde 25 düştü.
  • Yapay zeka modelleri tahminlerde 1,70–1,75 ve 1,50 dolar destekleri ile 2,00–2,20 dolar direnç hattı belirleyici görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

2025, Ripple cephesinde şirket hamleleriyle öne çıkan, fiyat tarafında ise sert dalgalanmalarla şekillenen bir yıl olarak kayda geçti. Brad Garlinghouse yönetimindeki Ripple, SEC davasının kapanması, yeni ortaklıklar ve iş birlikleri ve önemli satın alımlarla gündemde kaldı. XRP, Temmuz ortasında 3,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra takip eden aylarda güçlü bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldı. Aralık sonuna gelinirken fiyat kritik kabul edilen 1,90 dolar seviyesinin altına sarkmış durumda.

İçindekiler
1 XRP 2025’i Rekor Sonrası Sert Geri Çekilmeyle Kapatmaya Yakın
2 1,70–1,75 Dolardaki Destek ve 2,00–2,20 Dolardaki Direnç Bandı Öne Çıkıyor

XRP 2025’i Rekor Sonrası Sert Geri Çekilmeyle Kapatmaya Yakın

XRP’nin yıl içi hikayesi Temmuz ortasında 3,65 dolara uzanan ralliyle tepe noktasına ulaştı. Ripple’ın kurumsal ölçekte attığı adımlar piyasa algısını desteklerken, fiyatın takip eden aylarda hızla zayıflaması dikkat çekti. Mevcut görünümde 1,90 dolar seviyesi yatırımcıların yakından takip ettiği bir eşik haline geldi ve fiyatın söz konusu çizginin altında kalması altcoin üzerindeki kısa vadeli baskıyı artırıyor.

Kasım ortasından itibaren beş spot XRP ETF’sinin devreye girmesi beklentilere rağmen güçlü bir fiyat ivmesi üretmedi. İlk ETF’in işleme açılmasından beri XRP’nin yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bu tablo yılın son günlerine girilirken “ETF haberiyle yükseliş” temasının zayıf kaldığına işaret ediyor.

1,70–1,75 Dolardaki Destek ve 2,00–2,20 Dolardaki Direnç Bandı Öne Çıkıyor

Haftaya dönük fiyat beklentilerinde önde gelen yapay zeka modelleri ChatGPT ve Perplexity, 1,90 dolar altına inişin riskleri artırdığı görüşünde birleşti. ChatGPT tarafının değerlendirmesinde bir sonraki anlamlı destek bölgesi olarak 1,70–1,75 dolar bandında gösterildi. İlgili bölgenin aşağı kırılması halinde 1,50 dolar ve altına doğru yeni bir geri çekilme ihtimali masada. Daha güçlü bir toparlanma senaryosunda ise XRP’nin önce 1,90 doları yeniden kazanması, ardından 2,00 dolardaki direnci hedeflemesi gerekiyor. Devamında 2,20 dolar seviyesine uzanan bir hareket olasılığı dillendirilse de gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.

Yapay zeka modelleri aynı çerçevede piyasa koşullarının büyük ölçekli altcoin’ler için dahi elverişsiz olduğunu vurguladı. Bitcoin’in istikrarlı fakat belirgin biçimde yükseliş eğiliminde olmaması XRP’nin yıl sonuna güçlü bir dönüş yapması için gereken dış momentumu sınırlıyor.

Grok ise düşüş tarafında daha net bir çizgi çekerek 1,60 dolara gerileme ihtimalini yüksek görüyor ve Bitcoin’in 88.000–90.000 dolar aralığında yeniden geri çekilmesinin altcoin’lerde ek zayıflık yaratabilir. Bitcoin’in piyasa payındaki artış bu görüşün dayanak noktaları arasında. Grok’un değerlendirmesi 1,90 dolar altında konsolidasyon veya hafif aşağı eğilimli seyrin daha olası olduğu, kısa vadeli resmin ancak 1,90 doların güçlü biçimde geçilmesiyle değişebileceği yönünde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ETF’lerinde Soluklanma: Güçlü Başlangıcın Ardından Piyasa Denge Arıyor

Kripto Piyasasında Kritik Eşik: XRP Dirençle Sınanıyor, Ethereum’da Balina Desteği Güçleniyor

Ünlü İsim XRP’yi Yıllardır Ayakta Tutan Sırrı Açıkladı: “XRP Ordusu” Etkisi

Kurumsallar XRP’yi ETF’le Topluyor: 1.25 Milyar Dolar Barajı Aşıldı

XRP’de “Satılmıyor” Sinyali: Binance Rezervleri Son 6 Ayın Dibinde

XRP’de Alarm: 1,90 Duvarı Yine Çalıştı, Sırada O Seviye mi Var?

Sıcak Gelişme: 2026 Asgari Ücretiyle Ne Kadar BTC, ETH ve XRP Alınabilecek? (2024-2026)

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralarla İlgisi Var mı? ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein Açıklamasındaki Kritik Not
Bir Sonraki Yazı Galaxy Digital’den Bitcoin İçin 2026 Tahmini: “Kaotik”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?