Kripto Paralarla İlgisi Var mı? ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein Açıklamasındaki Kritik Not

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yaklaşık 30.000 sayfalık belgeyi 23 Aralık’ta sessizce kamuoyuna açtı. Bakanlık 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump’a yönelik ortaya atılan iddiaları dayanaksız olduğunu kayıtlara geçirtti. Belgelerde mağdurlara ait bilgiler yasal koruma mekanizmalarıyla gizli tutuldu. Belgelerin kamuoyuna açılmasının kripto para piyasasına etkisi olmadı çünkü kripto paralar veya sektör aktörleri dosyada yer almıyor.

Epstein Dosyasında 30.000 Sayfalık Belge Kamuoyuna Açıldı

DOJ’nin yaptığı duyuruya göre Jeffrey Epstein davasına ilişkin neredeyse 30.000 sayfalık materyal 23 Aralık tarihinde erişime açıldı ve belgeler Bakanlığın internet sitesi üzerinden kamuya sunuldu. Açıklamada Trump hakkında 2020 seçimleri öncesinde gündeme gelen suçlamaların “asılsız” olduğu ifadesi yer aldı. Bakanlık, iddiaların geçerlilik taşıması halinde siyasi süreçlerde kullanılabileceğini de not etti.

Yayımlanan dosyada mağdurlara ilişkin hassas veriler yasal güvenceler doğrultusunda korunuyor. DOJ, yüksek profilli bir dosyada şeffaflık ile mahremiyet dengesini gözettiğini ve hukuki gerekliliklerden sapılmadığını kaydetti.

Ayrıca Trump’ın daha önce Epstein dosyalarının açıklanmasına yönelik bir yasa tasarısını desteklediği belirtildi. Şeffaflık talebi iki partili zeminde karşılık buldu.

Siyasi Şeffaflık Vurgusu ve Finansal Piyasalara Sınırlı Yansıma

Açıklamanın ardından sektör temsilcilerinden veya adı öne çıkan kişi ve kurumlardan kayda değer bir değerlendirme gelmedi. Finansal piyasalarda belirgin bir tepki oluşmazken, kripto para piyasası açısından doğrudan bir bağlantı saptanmadı. Belgelerde kripto para şirketleri veya kripto para ekosistemiyle ilişkili herhangi bir unsurun yer almadığı görüldü.

Yayımlanan belgeler DOJ’nin bugüne dek kamuya açtığı en geniş kapsamlı dava dosyaları arasında gösteriliyor. Önceki yüksek profilli dosyalara yönelik benzer şeffaflık girişimlerinin ardından gelen en büyük belge paketlerinden biri olduğu vurgulanıyor.

DOJ’nin yayımlamayı Epstein Files Transparency Act (H.R.4405) kapsamında Kongre takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında. Analistler, gelişmenin DOJ’un şeffaflık yaklaşımındaki evrime dikkat çekerken, Blockchain veya kripto paralara dönük bir düzenleyici değişim getirmediğini değerlendiriyor.