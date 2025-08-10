Kripto Para

Sıcak Gelişme: ABD Kripto Paralarda Yeni Düşüşü Başlatmak Üzere

Özet

  • Çin, ticaret anlaşmasının bir parçası olarak ABD'nin çip ihracat kontrollerini gevşetmesini istiyor - FT.
  • Vance, Rusya'nın petrolü nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanması konusunda: Trump bunu düşünüyor.
  • Olası yaptırımlar kripto paralar için hızlı düşüşü beraberinde getirecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar tam yeni zirvelere koşmak için hazırlandığı sırada Trump sahneye çıkar ve her şeyi tepe taklak eder. Bitcoin $120,786.28 fiyatı 118.700 doların üzerinde ancak yazı hazırlandığı sırada can sıkan açıklamalar geliyor. Rusya için Trump yaklaşık 2 hafta önce ağır yaptırımlar hazırladığından bahsetti ancak Cuma günü korkulan olmadı. Fakat bu hafta olabilir.

Kripto Paralar Düşebilir

Cuma günü Trump ve Putin Alaska’da bir araya gelecek. Buradan bir sonuç çıkacak ve eğer anlaşma sağlanamazsa ya da Trump oyalandığını hissederse Rusya’ya ağır ikincil yaptırımlar gelecek. Şimdi Trump kabinesinin ikinci ismi olan Vance daha kötü şeylerden bahsetmeye başladı.

Rusya petrolünün en büyük alıcısı Çin ve Hindistan, ikincil yaptırımlar bunları vuracak ve Vance şunları söyledi;

Çin, Hindistan’dan daha karmaşık bir ülke. Trump (Rusya’nın petrolü nedeniyle Çin’e yaptırım uygulanması) bu konuyu düşünüyor.”

Çin ise FT’nin haberine göre ticaret anlaşmasının bir parçası olarak ABD’nin çip ihracat kontrollerini gevşetmesini istiyor. 2 gün sonra Çin’in tarifelerinin uzatılması bekleniyor. Günler önce uzatılacağına dair açıklama gelse de bu ikincil yaptırımlar konusu anlaşmayı anlamsız hale getirebilir. Tarifeler dondurulacak ancak ikincil yaptırımlarla Çin yine %100’ün üzerinde vergi ödemek zorunda kalacak, böyle bir senaryo küresel piyasalar, dolayısıyla kripto paralar için berbat sonuçlar doğurur.

Fox Haberleri açıklamalarında Vance ABD Başkanı Trump’ın Doğu Avrupa’daki tarihi barış müzakerelerini övdü. Bir yandan yaptırım planları, bir yandan müzakere övgüleri. Terazinin hangi kefesinin önümüzdeki günlerde ağır bastığını yakında göreceğiz.

