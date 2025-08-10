W, OP ve LINK Coin İçin Fırsat Seviyeler 10-12 Ağustos

Altcoinlerde devasa bir yükseliş ortamı yok ancak ETH fiyatı nadir görülen seviyelere döndü. Yani yatırımcıların umutlu olmak için daha fazla haklı nedeni var. Bugün OP, LINK ve ETH için güncel görünümü ele alacağız. Farklı analistlerin fiyat tahminleri var ve birkaç gün içinde ne kadar haklı olduklarını göreceğiz.

OP Coin ve W Coin

Akıllı sözleşme platformları arasında en popülerlerinden biri olan Optimism (OP) rekabetin ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. 24 saatlik hacmi yüzde 1 düştü ve fiyatı da aynı oranda değer kaybetti. 0,8 doların altında oyalanan OP Coin bugün Poppe’nin gündemindeydi. Bugün biraz da Poppe’nin favori altcoinlerini ele alacağız W, OP, LINK gibi kripto paralar onun sıklıkla bahsettiği varlıklar.

Analist 2 altcoin için de kilit seviyeleri paylaştı ve şunları yazdı;

“Bu durum temel olarak tüm Altcoinlerde görülebilir. Hepsi önemli bir dirençle karşı karşıya ve trendler yükselişe geçiyor. OP Coin için kırılma çok yakın 0,9 dolar kilit önem arz ediyor. W Coin için kilit bölge 0,10 dolarda. Yükseliş potansiyeli nedir? Önümüzdeki 4-6 ayda %200-400.”

Analistin iki kripto para için de öngördüğü şey yıl bitmeden fiyatlarının 4 kat artabileceği. Bu imkansız mı? Değil, dolaşım arzı artsa da geçen sene Mart ayında OP Coin 4,85 dolara kadar yükselmişti ve şimdi ATH seviyesinin %83 altında bulunuyor. Üstelik 4,85 dolara ulaşmadan önce 2022’de 0,4 dolar ile tüm zamanların dip seviyesini görmüştü. Esasen 0,8 doların ne kadar düşük bir rakam olduğunu ATL fiyatına bakarak da söyleyebiliyoruz.

LINK Coin Fiyat Tahmini

Ali Martinez ETH için net sermaye değişimine dikkat çekerek altcoinlerde yükseliş beklentisini yineledi. BTC’yi geçen ETH net sermaye değişimi “altcoin boğa sezonunun resmen başladığının” işareti, en azından Martinez ve tarihsel verilere göre böyle.

Chainlink $21.46 (LINK) Coin’e dönersek Quinten Francois yükseliş hız kazanmadan önce 19,25 dolara kadar son bir düşüş daha olabileceğinden bahsediyor.

“LINK 22 dolarlık direnç seviyesine ulaştı ve şu anda bir miktar dirençle karşı karşıya. Fiyat beklendiği gibi biraz geri çekiliyor. Yükselişine devam etmeden önce muhtemelen 20,30 dolar veya 19,25 dolar seviyelerini tekrar test edeceğiz. Ancak kurulum ve momentum harika görünüyor.”