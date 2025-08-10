Gözde Analist 9 Altcoin Bu Yılın En İyisi Olacak Dedi, İşte Teknik Analizleri

Bitcoin (BTC) $120,786.28 yazı hazırlandığı sırada 118.700 dolarda ve ETH 4.200 doları destek olarak koruyor. Altcoin Sherpa ise bu ayın döngünün en iyi performans gösterecek altcoinlerinin listesini paylaştı. Bu liste 9 altcoinden oluşuyor ve son dönemdeki güçlü performansları temel alınarak böyle bir öngörüde bulunuluyor.

En İyi Altcoinler

Altcoin Sherpa takma isimli 9 altcoin belirledi ve bunların döngüde diğerlerine göre daha iyi performans göstereceğinden bahsetti. Önceki döngülerde öne çıkan altcoinlerin ne denli büyük kazançlar getirdiğini gördük. Sıradaki Solana’nın hangi altcoin olacağını merak edenler için analist şunları yazdı;

“Mag 7, 2023 yılında ortaya çıktı ve bu hisse senetleri, üstün performanslarıyla borsayı adeta sırtladı. Aynı şekilde, muhtemelen piyasanın geri kalanından çok daha iyi performans gösteren 10 veya daha az sayıda altcoin vardır. Bu coinleri bulun ve yatırım yapın. Ama o kripto paralar hangileri diyorsunuz? Son 1-2 haftaya bakıldığında, en iyi kripto paraların bazıları (büyükler hariç) şunlar olduğunu düşünüyorum: ENA PENGU HOME AERO DOLO LINK IP PUMP PENDLE. Bu coinlerin liderliğini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil; bazıları daha uzun bir dinlenme dönemine girecek, bazıları ise yükselişini sürdürecek. Hepsinin piyasa değeri, hacmi ve hikayesi farklı. Her zaman arayış içinde olmak, altcoinlere bakış açınızı sürekli yeniden şekillendirmek şart.”

PENGU, ENA, LINK ve PUMP Coin

Listedeki altcoinlerden en dikkat çekenleri bu dörtlü. Diğerleri dönemsel hype yaşasa da bunlar daha iyi kazanç fırsatları sunabilir. Bu dörtlüye PENDLE Coin’i eklemek mümkün. Peki PENGU için güncel tahminler ne yönde?

0.0330 dolar tabanından toparlanan PENGU Coin 0.0433 dolarda önemli bir dirence ilerliyor. Eğer boğalar bu seviyeyi aşabilirse 0.04687 ve ötesinde yeni ATH denemeleri görebiliriz. Düşüş senaryosunda kısa vadede 0.0375 dolar önemli destek alanı. Eğer ralli ivme kazanırsa 0.0689 dolar üstünde fiyat keşfinin başladığını göreceğiz.

ENA Coin 3 günde yüzde 40’tan fazla arttı ve 0.804 dolar engeliyle karşılaştı. Altcoinler genelinde yaşanacak yükseliş ortamında ralli bu kilit seviyenin üzerinde hızlanacaktır hedef 1 dolarlık psikolojik direnç. Burada fiyat keşfi 1,3 ve 1,5 dolar hedeflerinin aşılmasıyla başlayacak.

Chainlink $21.46 (LINK) köklü altcoinlerden ve blockchain tabanlı oracle fiyat beslemeleri konusunda DeFi için adeta tekelleşmiş bir girişimden bahsediyoruz. 19,3 dolar üstünde kapanışlar devam ettiği sürece 23 ve 24,7 dolar hedefleri odakta kalacak. 27-30 dolar aralığı ise döngü zirvesi için rallinin hızlanacağı bölge olacak.

PUMP Coin’in hikayesi bambaşka. Solana ağındaki meme coinlerin eski hype günlerine henüz dönemedik ancak bu bir noktada tekrar edebilir. Yılın başında protesto edilen Solana meme coinlerinin yuvası olan Pump Fun aylar içinde ciddi kan kaybetmişti. Token lansmanlarını bu tatsız dönemin ardından yapmaları yukarıdaki grafiğin oluşmasına sebep oldu. Ön satış fiyatının 0,04 dolar olduğunu düşünürsek tablonun ne denli kötüleştiğini daha iyi anlayabiliriz.

Fiyat toparlansa da 0,03 doların destek olarak korunması gerek. Aksi durumda 0,024 dolar tabanı yeniden test edilebilir. 0,035 dolar üstü kapanışlarda ön satış fiyatının geri alınması ve gerçek rallinin başlaması mümkün.