Kriptoda Düşüş Bitti Mi? Analistlerin 5 Ocak Değerlendirmeleri

Özet

  • CME grafiğindeki yükseliş sapması Jelle'yi rallinin devamı için umutlandırıyor.
  • Ran Neuner de BTC 50 günlük hareketli ortalamayı kazandığı için büyük değişim döneminin başladığın söylüyor.
  • BTC 94 bin doları aşıp hızla yoluna devam ederse harika ancak geri çekilme olursa DaanCrypto’ya göre 90.400 dolardan tepki yükselişinin başlamasını bekleyeceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) fiyatı bugün uzun bir aranın ardından yeniden 93.500 doları aştı. Venezuela’da ABD saldırısını destekleyenlerin tutuklanması için emir verildi ve Trump yıla gerilimle başlamaya kararlı. Yani yükselişin devamı için kriptonun pozitif ayrışması şart çünkü jeopolitik riskler alarm veriyor. Peki analistler ne diyor?

İçindekiler
1 Bitcoin Yükselişi ve CME
2 Yükselişe İnanç Artıyor

Bitcoin Yükselişi ve CME

BTC yazı hazırlandığı sırada 93.500 doları aştı ve 94 bin dolara ilerliyor. Yani bu bir fake yükselişse yaklaşık bin dolar daha yükselişin ardından önceki başarısız denemelerde olduğu gibi Bitcoin düşüşe geçebilir. Eğer bunu yapmazsa yükselişin hızlandığını görmeliyiz. Jelle CME nedeniyle oluşan sapmadan dolayı yükselişin devamını bekliyor. Jelle şunları söyledi;

“Bitcoin için neredeyse her önemli dönüm noktası, CME grafiğinde yüksek zaman diliminde bir sapma ile oluşmuştur.

Yine böyle bir sapma yaşıyoruz. Yeni bir yükseliş döneminin zamanı geldi.”

Yükselişe İnanç Artıyor

CME teyidinin dışında altcoinlerin de bu geri dönüşe katılması motive edici. Belki de bu sefer tuzağa düşürülecek olanlar 56 bin doları bekleyenlerdir? Roman Trading gibi 6 aydır düşüş çığırtkanlığı yapan analistler 104 bin dolara son yükselişin yaşanacağını söylüyordu belki de önce bu seviyeye tırmanıp sonrasında fiyatın ana hedefe ilerlediğini görürüz? Kriptodaki belirsizliğin yanında yüksek risk ödül oranı onun cazibesini oluşturuyor.

Ran Neuner de BTC 50 günlük hareketli ortalamayı kazandığı için büyük değişim döneminin başladığın söylüyor. Daha önce aynı şey yaşandığında BTC yeni ve daha büyük zirveler oluşturmuştu. Ran haklı çıkarsa BTC en azından 6 haneli seviyelere dönebilir.

DaanCrypto da CME boşluğuna dikkat çekti.

“BTC’nin şu anda 2 CME boşluğu var. Biri yılbaşı civarında, diğeri ise bu hafta sonu. Her zamanki gibi, özellikle fiyat bu boşluklara yakın işlem görüyorsa, bunları takip etmekte fayda var. Fiyatlar bu boşluklara girerse, yerel tersine dönüş bölgeleri olarak işlev görebilirler.”

BTC 94 bin doları aşıp hızla yoluna devam ederse harika ancak geri çekilme olursa DaanCrypto’ya göre 90.400 dolardan tepki yükselişinin başlamasını bekleyeceğiz. Yani kilit bölge 93.500 ve 90.400 dolar seviyeleri.

Fatih Uçar
Takip Et:
