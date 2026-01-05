ALTCOIN

LIT Coin Neden Fırsat Altcoin Olabilir? Bilmeniz Gereken 6 Önemli Detay

Özet

  • Sherpa'ya göre LIT Coin direnç seviyesini aştığında güçlü bir yükseliş evresi yaşayacak. Uzun vadede şans vermese de kısa vade LTI Coin'i fırsat olarak görüyor.
  • James Bull CME Gap'a rağmen BTC fiyatının yükselişine devam edeceğini spot alımlarının güçlendiğini söylüyoır.
  • Bank of America artık Bitcoin ve kripto paraya %4'e kadar tahsis edilmesini öneriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

94 bin doları aşan Bitcoin fiyatı ABD piyasa açılışından sonra henüz düşüşe başlamadı. Belki de kripto paralarda bir şeyler artık değişiyordur? James Bull bu yükselişin diğer başarısız denemelerden farklı olduğunu düşünüyor. Son 24 saatte 6 önemli gelişme yaşandı ve LIT Coin analist Sherpa’ya göre fırsat bölgesinde.

İçindekiler
1 LIT Coin Alınır Mı?
2 Yükseliş ve 6 Detay

LIT Coin Alınır Mı?

Yeni lansman yapan projelerden ve oldukça güzel bir zamanda kripto para yatırımcılarının hayatına girdi. Bazı projeler zamanlama itibariyle kusursuz giriş yapar ve hiçbir şey olmasa bile genel piyasa hissiyatındaki güçlü iyimserlik onları yukarı iter. Altcoin Sherpa takma isimli analist LIT Coin’in iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

LIT nispeten güçlü… Sektör olarak memlerden daha düşük performans gösteriyor ama bence iyi bir temel alternatif arıyorsanız, bu takip edilmesi gereken bir şey. Bence HL’den daha iyi bir dex değil ve kısa vadede potansiyel olarak düşüşe neden olabilecek birçok faktör var (büyük çıkışlar, düşük gelir, geri alımlarla ilgili belirsizlik). Ancak, tüm farmers/satıcılar piyasadan çekilip yeni hareket edenleri (memler gibi) kovalamaya başladığında, sonunda güçlü bir hareket yapması gerektiğini düşünüyorum.

Şu anda Lighter için belki de en iyisi beklemek ve fırsat kollamak. Aktif olarak işlem yapmak istiyorsanız, belki de sadece kırılma anında satın alıp, gerçekten hareketlenmeye başlayana kadar beklemelisiniz.”

En az bir büyük yükseliş bekleyen analist bu hareket başladığında LIT Coine giriş yapacağını ve ralliden kazanç elde edeceğini söylüyor.

Yükseliş ve 6 Detay

Bitcoin’in yılı 88 bin dolarda açıp şimdi 94 bin dolara dönmesi harika ve altcoinler mevcut koşullarda daha büyük yükselişlere hazırlanıyor. Aylarca hırpalandıktan sonra aşırı satış bölgelerinden dönmeleri sadece nakdi olup dışarından gelen yatırımcılar için heyecan verici olacak çünkü içeridekiler epeydir zararın üstüne oturuyordu.

James Bull bu yükselişin geçici olmadığına inananlardan.

Bitcoin durmaksızın yükselmeye devam ediyor. Bunlar Short Squeeze değil, neredeyse hiç Short pozisyon olmadığı için normal spot alımlar gibi görünüyor.

Herkes CME gap’ini kapatmak için bir düzeltme bekliyor, ancak CME gap’i kapanmadan önce 4 ay boyunca 80 bin dolar seviyesindeydi, bu yüzden o kadar çabuk kapanması gerekmiyor.”

Son 24 saatte 6 önemli gelişme yaşandı bunlar özetle şöyle;

  • Bank of America artık Bitcoin ve kripto paraya %4’e kadar tahsis edilmesini öneriyor.
  • Trump ABD’nin 600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi geliri elde ettiğini açıkladı.
  • Japonya maliye bakanı, kripto paranın finansal sisteme entegre edilmesini destekliyor
  • Strategy MNAV’ı 1’e düşerken 116 milyon dolarlık daha BTC aldı.
  • BitMine 32.977 ETH daha aldı ve rezervi 4,14 milyon Ether’e yükseldi.
  • ISM İmalat PMI, 48,3 tahminine karşılık 47,9 olarak açıklandı ve hala daralma eğiliminde.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
