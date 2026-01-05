ETH ETF İçin Bomba Gelişme: Temettü Ödemesi Geliyor

Tam olarak temettü denemez çünkü Ethereum (ETH) stake gelirleri dağıtılacak ancak bu durum ETH ETF’lerin cazibesini artıracak. Grayscale büyük müjdeyi bugün verdi. Önceki SEC Başkanı Gensler ETH ETF’ler için staking özelliğine karşı gelse de Trump’ın göreve gelmesiyle yeni SEC yönetimi bunun önünü açtı.

ETH ETF Temettüsü

Hisse senedi yatırımcıları için stake geliri tanıdık bir ifade değil bunun yerine yapılacak ödemeye alışık oldukları şekilde temettü diyebiliriz. ETF onaylarından önce en büyük kurumsal kripto para fon yöneticisi olan Grayscale dönüm noktası niteliğinde bu adımı bugün duyurdu. ETH ETF hissesine sahip yatırımcılar her bir hisse için dolar cinsinden ödeme alacak.

Grayscale’in ETH ETF’inin kısaltması ETHE ve bugünkü girişleri yakından takip edeceğiz eğer stake gelirlerinin dağıtılması fikri yatırımcıların hoşuna giderse hafta boyunca girişlerin katlanarak artması gerekiyor. Grayscale CEO’su Peter Mintzberg şunları söyledi;

“ETHE hissedarlarına staking ödüllerini dağıtmak, sadece Grayscale için değil, tüm Ethereum topluluğu ve genel olarak ETP’ler için de dönüm noktası niteliğinde bir an. ABD’de stake ödüllerini yatırımcılara aktaran ilk Ethereum ETP olarak, Grayscale’in ETP paketine yeni dijital varlık yetenekleri getirme konusunda erken bir lider olarak rolünü güçlendiriyoruz.”

ETH ETF Cazibesi Artacak

Her bir hisse için 0,083178 dolar yani 3,58 TL ödeme yapılacak. 25,95 dolarlık hisse fiyatına kıyasla bu oldukça düşük bir rakam olsa da yatırımcılar düne kadar bunu da alamıyordu. Büyük yatırımcılar için daha anlamlı olacak bu rakamın değeri hissenin %0,32’sine denk geliyor.

Ekim ayında Grayscale Ethereum Trust ETF ve Grayscale Ethereum Mini Trust ETF için staking iznini alan ilk şirket olan Grayscale’in ardından diğer varlık yöneticileri de harekete geçmişti. ETH stake için yıllık APY %5 civarında ve rekabet arttıkça dağıtılan ödemenin oranı da artacak. Üstelik bu rakam 6 Ekim ile 31 Aralık arasında kazanılan staking ödüllerinden kaynaklanıyor. Rakam yıllığa vurulduğunda kabaca %1,3’e denk gelecek. ETH fiyat artışından kazanç elde etme motivasyonuyla alım yapan yatırımcılar için bu bir yandan yükselişi beklerken bir yandan pasif gelir anlamına gelecek.

Diğer altcoinler için APY çok daha yüksek olduğundan altcoin ETF’lerinde büyük temettü ödemeleriyle hype doğurulması mümkün. Stake izni verilse de varlıkların tümü stake için kilitlenmediğinden maksimum APY’ye yaklaşılması mümkün olmayacaktır.