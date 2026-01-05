Kripto Kahini 2026 Yükselişi İçin Ne Diyor?

2026 yılının en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin kısa süre önce 94.477 dolara yükseldi. 93.500 korunması gerekilen kilit destek. Peki son 6 aydaki düşüşleri doğru tahmin eden Roman Trading son yükseliş için ne söylüyor? Analistler kripto paralardaki yükselişe inanıyor mu? Bugün farklı pencerelerden 2026’nın ilk büyük yükselişini ele alacağız.

Kripto Kahini ve Yükseliş

ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki yükselişten piyasa açılışı öncesinde bahsetmiştik. ABD piyasaları yükselişle açıldı ve kripto paralar için destekleyici oldu. Analistler bugün yükselişin devam etmesiyle daha da iştahlandı ve altı haneli seviyeleri telaffuz etmeye başladı. Eğer spot ETF tarafında da bugün güçlü girişler görürsek kurumsal oyuncuların oyuna girmesiyle daha istikrarlı bir yükseliş görebiliriz.

Son 6 aydaki büyük hareketleri önemli ölçüde doğru tahmin eden Roman Trading takma isimli analist önceki değerlendirmelerinde bir ara yükseliş bekliyordu. Detaylarını Aralık ayı boyunca paylaştık. Onun öngördüğü senaryo 104 bin dolara kadar uzanan bir fake yükseliş ardından 56 bin dolara gerileme. Yukarıdaki grafiği paylaşan kripto kahini şunları yazdı;

“Kötü haberlerin elçisi olmak istemem ama bu son yükseliş konusunda fazla heyecanlanmayın. 2 haftalık tatil döneminden çıkıyoruz + hacim oldukça düşük. Tatillerden kaynaklanan düşük hacimli yükselişlerin tamamen geri çekildiğini defalarca gördük.”

Tatil döneminde yatırımcıların kenarda kalmasını tavsiye eden analist bu hafta itibariyle zaten bir hareket beklediğinden bahsetmiştik. Eğer haklı çıkarsa bu yükselişin hafta bitmeden hızla tersine döndüğünü görmeliyiz. Bakalım bu sefer zirveleri short girişi için değerlendirenler haklı çıkacak mı?

Bitcoin Yükseliş Tahminleri

Analist Max Rager son değerlendirmesinde grafikte güç görmekten memnun olduğunu ifade etti. Exitpump takma isimli analist 2025 yılı açılış seviyesinin yeni yılda test edilmesinin son derece pozitif olduğundan bahsetti ve 94 bin dolar üzerinde kırılmanın 100 bin dolara kapı aralayacağını yazdı. BTC yazı hazırlandığı sırada 94 bin dolardaki kırılmayı gerçekleştirme çalışıyor ancak bu seviyenin üzerinde en azından günlük kapanış görmeden altı haneli seviyelerden emin olmak zor.

Willy Woo emir defterindeki zayıflığa ve düşük işlem hacmine bakarak yatırımcıları uyardı.

“Ocak ayında kısa vadeli bir artış olacağını düşünüyorum (likiditenin yerel bir dip noktasına ulaştığını görmeye başladık). Ancak bu grafik (işlemler ve ücretler) uzun vadede (makro döngü) düşüş eğilimi gösteriyor, ortalık hayalet kasaba gibi.”