Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran petrolü satın alan Çinli petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar vereceğim.
  • Trump: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik. İran'ın köprüleri ve elektrik santralleri hedef alınabilir.
  • Tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası hisse senetlerindeki kazançlara ara verilmesini sağladı. Yapay zeka destekli S&P 500 yükselişi tersine dönüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar yeni hafta sonuna hazırlanırken Bitcoin dünkü kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. 80.600 dolarda alıcı bulan BTC halen daha yükseliş ivmesini koruyan enflasyonu fiyatlayabilmiş değil. Trump bugün önemli açıklamalar yapsa da İran düğümü halen çözülmedi ve kriptodaki olumlu hava büyük ölçüde CLARITY yasasından besleniyor.

İçindekiler
1 Piyasalar son durum ve Trump
2 Trump’ın açıklamaları

Piyasalar son durum ve Trump

Tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası hisse senetlerindeki kazançlara ara verilmesini sağladı. Yapay zeka destekli S&P 500 yükselişi tersine dönüyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,4 düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,9 geriledi. Bu düşüşler, tahvil getirilerinin istikrarlı bir şekilde artmasının ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik çabalarda bir ilerleme kaydedilmemesinin sonucu.

Orta Doğu’daki petrol arzının yakın zamanda normale dönmesi beklenmiyor ve bu durum ABD, Avrupa ve Asya’da devlet tahvillerinde yeni bir satış dalgasına neden oldu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde enflasyon ve büyümeye dair endişelere kara bulutların daha da artmasına neden olacak. Japonya’dan gelen güçlü toptan enflasyon verileri, küresel ekonomide fiyat baskılarının arttığını gösteriyor.

Yatırımcıların Samsung Electronics ve SK Hynix’te kar realizasyonu yapmasıyla Güney Kore’nin Kospi endeksi %6,1 düştü. Nvidia, yedi seanslık kazanç serisinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %2,3 geriledi. Yani piyasalar artık riski görmeye başlıyor.

Japonya’nın 30 yıllık tahvil faizi 1999’dan bu yana ilk kez %4’e ulaştı. Şu an piyasaların ihtiyacı olan en son şey yeniden Carry Trade tartışmalarının risk iştahını boğması.

Trump’ın açıklamaları

Dün Trump Çin’in kendilerine Hürmüz Boğazı konusunda yardımcı olabileceğini söyledikten sonra CLARITY de komiteden geçtiği için Bitcoin hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Fakat ilk bölümde bahsettiğimiz sebeplerden bu kısa vadeli gecikmeli hareket tersine döndü. Şimdilik 80.400 doların korunup korunmadığını izleyeceğiz. Eğer satışlar hızlanırsa 78 ve 75 bin dolar aralığına dönülebilir.

Trump’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle;

“(İran hakkında) Başkalarının çözemediği birçok sorunu çözdük. Sonuç konusunda benzer görüşlere sahibiz; onların nükleer silahlanmasına karşı çıkıyoruz ve boğazların açık kalmasını istiyoruz.

Çin ile çok sayıda anlaşmaya vardık. İkili ilişkiler kesinlikle daha iyiye gidecek. Tayvan konusunda hiçbir şey değişmedi, çatışma peşinde değiliz. Tayvan konusunda hiçbir taahhütte bulunmadım. Çin ile gümrük vergileri konusunda görüşmedik. Yapay zeka konusunda iş birliği yapma olasılığını konuştuk. Çin ile soya fasulyesi anlaşması yaptık. Şu anda en son ihtiyacımız olan şey bir savaş.

İran’ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına razıyım, ancak bunun ‘gerçek’ bir taahhüt olması gerekiyor. İran’a karşı tam bir askeri zafer elde ettik. İran’ın köprüleri ve elektrik santralleri hedef alınabilir. İran petrolü satın alan Çinli petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar vereceğim. İran’ın nükleer programını durduramazsak, müdahale edeceğiz.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı

Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 131,3 milyon dolar net giriş kaydedildi

BSC’de post kuantum güvenlik hazırlığı blok boyutlarını 15 kat artırabilir

Jane Street, Bitcoin ETF varlıklarını yüzde 71 azalttı Ether fonlarına yöneldi

Bitcoin haftalık kapanışta 82.750 dolar direncini test etmeye yaklaştı

Bitcoin önemli destek üzerinde tutunurken 86.000 dolar hedefi gündeme geldi

Claude AI eski bir cüzdan yedeğinde Bitcoin şifresini buldu kullanıcı 5 BTC’ye tekrar erişti

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi
Bir Sonraki Yazı HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Iren 3 milyar dolarlık tahvil satışıyla yatırımcı ilgisinde rekor kırdı
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP açık pozisyon Z-skoru sert düşüş yaşadı fiyat 1,42 dolarda dengede kaldı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?