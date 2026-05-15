15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları

Kripto paralar yeni hafta sonuna hazırlanırken Bitcoin dünkü kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. 80.600 dolarda alıcı bulan BTC halen daha yükseliş ivmesini koruyan enflasyonu fiyatlayabilmiş değil. Trump bugün önemli açıklamalar yapsa da İran düğümü halen çözülmedi ve kriptodaki olumlu hava büyük ölçüde CLARITY yasasından besleniyor.

Piyasalar son durum ve Trump

Tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası hisse senetlerindeki kazançlara ara verilmesini sağladı. Yapay zeka destekli S&P 500 yükselişi tersine dönüyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,4 düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,9 geriledi. Bu düşüşler, tahvil getirilerinin istikrarlı bir şekilde artmasının ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik çabalarda bir ilerleme kaydedilmemesinin sonucu.

Orta Doğu’daki petrol arzının yakın zamanda normale dönmesi beklenmiyor ve bu durum ABD, Avrupa ve Asya’da devlet tahvillerinde yeni bir satış dalgasına neden oldu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde enflasyon ve büyümeye dair endişelere kara bulutların daha da artmasına neden olacak. Japonya’dan gelen güçlü toptan enflasyon verileri, küresel ekonomide fiyat baskılarının arttığını gösteriyor.

Yatırımcıların Samsung Electronics ve SK Hynix’te kar realizasyonu yapmasıyla Güney Kore’nin Kospi endeksi %6,1 düştü. Nvidia, yedi seanslık kazanç serisinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %2,3 geriledi. Yani piyasalar artık riski görmeye başlıyor.

Japonya’nın 30 yıllık tahvil faizi 1999’dan bu yana ilk kez %4’e ulaştı. Şu an piyasaların ihtiyacı olan en son şey yeniden Carry Trade tartışmalarının risk iştahını boğması.

Trump’ın açıklamaları

Dün Trump Çin’in kendilerine Hürmüz Boğazı konusunda yardımcı olabileceğini söyledikten sonra CLARITY de komiteden geçtiği için Bitcoin hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Fakat ilk bölümde bahsettiğimiz sebeplerden bu kısa vadeli gecikmeli hareket tersine döndü. Şimdilik 80.400 doların korunup korunmadığını izleyeceğiz. Eğer satışlar hızlanırsa 78 ve 75 bin dolar aralığına dönülebilir.

Trump’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle;

“(İran hakkında) Başkalarının çözemediği birçok sorunu çözdük. Sonuç konusunda benzer görüşlere sahibiz; onların nükleer silahlanmasına karşı çıkıyoruz ve boğazların açık kalmasını istiyoruz. Çin ile çok sayıda anlaşmaya vardık. İkili ilişkiler kesinlikle daha iyiye gidecek. Tayvan konusunda hiçbir şey değişmedi, çatışma peşinde değiliz. Tayvan konusunda hiçbir taahhütte bulunmadım. Çin ile gümrük vergileri konusunda görüşmedik. Yapay zeka konusunda iş birliği yapma olasılığını konuştuk. Çin ile soya fasulyesi anlaşması yaptık. Şu anda en son ihtiyacımız olan şey bir savaş. İran’ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına razıyım, ancak bunun ‘gerçek’ bir taahhüt olması gerekiyor. İran’a karşı tam bir askeri zafer elde ettik. İran’ın köprüleri ve elektrik santralleri hedef alınabilir. İran petrolü satın alan Çinli petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar vereceğim. İran’ın nükleer programını durduramazsak, müdahale edeceğiz.”