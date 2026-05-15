HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HYPE tokenı hızlı yükselişle son 24 saatte 47 dolara çıktı.
  • ETF’lerin borsada işlem görmeye başlaması kurumsal ilgiyi tetikledi ve $HYPE ’da fiyatı öne çekti.
  • 🤝 Coinbase ve Circle, Hyperliquid ekosistemine destek vererek USDC’nin egemenliğini güçlendirdi.
  • 🔥 Ama asıl takip edilen konu ilerleyen günlerde yeni para akışıyla yükselişin sürüp sürmeyeceği.
HYPE, merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’in yerel tokeni olarak öne çıkıyor ve son 24 saatte %23’ün üzerinde bir değer artışıyla 47 dolar seviyesine yaklaştı. Bu yükselişle Ekim 2025’ten beri görülen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasında yaşanan bu ani hareketin arkasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde HYPE odağında birkaç borsada işlem gören yeni borsa yatırım fonunun (ETF) devreye alınması bulunuyor.

Spot HYPE ETF’leri piyasada

Bu hafta ABD’de birden fazla spot HYPE ETF’sinin borsalarda listelenmesi, tokena kurumsal ilginin artmasına yol açtı. Özellikle Bitwise’ın Cuma günü New York Borsası’nda BHYP koduyla başlattığı spot ETF, yatırımcılara regüle edilmiş doğrudan erişim sunuyor. Bu fon, varlıklarının bir kısmını kendi kuruluşu üzerinden stake etmeyi planlarken, sponsor ücretini de ilk ay 500 milyon dolar varlığa kadar tamamen kaldırdı. Aynı hafta, Nasdaq’ta 21Shares’in yeni HYPE ETF’i THYP işlem görmeye başlamıştı.

Bu gelişmelere ek olarak, girişim sermayesi şirketi a16z bağlantılı cüzdanların ETF lansmanlarından önceki ayda toplam 67,5 milyon dolar değerinde HYPE alımı yaptığı tespit edildi. Bu durumun Hyperliquid’e kurumsal düzeyde yönelen ilgiyi artırdığı düşünülüyor.

Kurumsal yatırımcıların HYPE’a yönelmesinde, borsada işlem gören fonlara olan talebin rolü büyüyor. Son veriler, bu ETF’lerde şu anda 3,17 milyon dolar yönetildiğini gösteriyor.

Mayıs ayı boyunca HYPE’ın yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ise bu fonların gerçek anlamda yeni para girişi yaratıp yaratamayacağına bağlı olacak.

Coinbase ve Circle iş birliğiyle USDC etkisi

Yükselişe hız kazandıran bir diğer unsur ise Coinbase’in Perşembe günü Hyperliquid’de USDC’nin hazinesini yönetmekle görevli olacağını duyurması oldu. Dünyanın en büyük kripto şirketlerinden biri olan Coinbase, altyapı alanında birçok farklı projeyi destekliyor. Bu anlaşma kapsamında USDC, Hyperliquid üzerinde ana teminat ve fiyatlandırma aracı olarak öne çıkıyor. DefiLlama verilerine göre, Hyperliquid’de USDC arzı 5 milyar dolara ulaşarak ekosistemin baskın stabilcoin’i oldu.

Yenilenen AQAv2 protokolü ile birlikte, Coinbase’in Hyperliquid üzerinden dağıtılan USDC rezerv getirisini büyük oranda protokole aktarması bekleniyor. Circle ise USDC’nin teknik yönetimini üstlenirken, 500 bin HYPE stake etme sözü verdi.

Bir analizde, Hyperliquid’in kaldıraçlı işlemlerdeki hakimiyetinin artık görmezden gelinemeyecek seviyeye geldiği, bu sebeple büyük oyuncuların birlikte hareket etmeye başladığı belirtildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD’de kripto düzenlemeleriyle ilgili yaşanan ilerleme de piyasa duyarlılığını olumlu etkiledi. 14 Mayıs’ta Senato Bankacılık Komitesi, CLARITY yasasını 15’e 9 oyla bir adım daha ileriye taşıdı. Yasa tasarısı, dijital varlıkların ne zaman menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılacağına açıklık getirmeyi hedefliyor.

Teknik verilerde yükseliş devam edebilir mi?

Hyperliquid’in HYPE tokenı günü yükseliş eğilimli ancak ikili trend çizgisinin oluşturduğu bir yükselen takoz formasyonunda geçiriyor. Teknik analiz açısından, fiyat bu yapıdan aşağı kırılırsa 26,5 – 31,2 dolar aralığına, yani %30-45 civarı bir geri çekilme ihtimali barındırıyor. Tersine, yukarı yönlü güçlü bir kırılma, fiyatı 59-60 dolar bandına taşıyabilir.

Kısa vadeli göstergeler ise hala pozitif. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) 70’in altında seyrediyor; bu da tokenın aşırı alım bölgesine girmediği ve yükselişin bir süre daha sürebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
