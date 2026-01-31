Kripto Piyasası Kan Kaybederken O Altcoin Sessizce İlerliyor!

Kripto para piyasaları son haftalarda sert satış baskısı altında seyrederken, büyük ölçekli projelerin çoğu değer kaybı yaşadı. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü varlıklar geri çekilirken, Hyperliquid (HYPE) bu olumsuz tabloya rağmen güçlü performans sergileyen nadir kripto paralardan biri olarak öne çıktı. Birçok analiste göre piyasa, ayı döngüsünün erken aşamalarına girmişken HYPE’ın farklı zaman dilimlerinde istikrarını koruması dikkat çekici bir ayrışma yaratıyor.

Hyperliquid’in Yükselişinin Ardındaki Temel Dinamikler

Piyasa verileri, Hyperliquid’in son dönemdeki performansının yalnızca kısa vadeli spekülasyondan ibaret olmadığını gösteriyor. Son bir haftada yaklaşık yüzde 31’lik yükseliş kaydeden HYPE, 34 dolar seviyesine kadar çıkarak bir ayın en yüksek değerini gördü. İki haftalık periyotta yüzde 17, aylık bazda yüzde 13 ve yıllık bazda yüzde 8 civarında artış yaşayan HYPE, aynı dönemde ciddi kayıplar yaşayan Bitcoin’den net biçimde ayrıştı.

Analistlere göre bu performansın arkasında platformun yapısal yenilikleri bulunuyor. Hyperliquid’in hayata geçirdiği HIP-3 güncellemesi, altın ve gümüş gibi gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı izinsiz perpetual kontratları mümkün kıldı. Özellikle gümüş bazlı işlemlerde günlük hacmin zaman zaman 1 milyar doları aşması, yatırımcı ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanında, merkeziyetsiz algoritmik trader’ların ve kurumsal benzeri yapıların Hyperliquid üzerinde pozisyonlarını artırması, uzun vadeli birikim sinyali olarak yorumlanıyor.

Teknik Seviyeler, Volatilite ve Piyasadaki Diğer Gelişmeler

Teknik analiz cephesinde ise HYPE kritik bir eşikte bulunuyor. Uzmanlar, fiyatın ana düşen direnç çizgisini test ettiğini ve 30 dolar seviyesinin kalıcı şekilde aşılmasının psikolojik ve teknik açıdan önemli olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin üzerinde sağlanacak güçlü bir kırılım, fiyatı 35 dolar bandına taşıyabilecek potansiyel bir alan yaratabilir. Ancak daha temkinli analistler, 23,7 dolar civarındaki destek bölgesinin korunmasının rallinin devamı açısından belirleyici olacağını belirtiyor.

Kısa vadede yaşanan yaklaşık yüzde 10’luk geri çekilme ise piyasa tarafından doğal bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Özellikle altın ve Bitcoin fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların, Hyperliquid üzerinde geçici baskı yarattığı düşünülüyor. Benzer şekilde, son günlerde Solana ekosisteminde yaşanan yoğun NFT ve DeFi hareketliliği de yatırımcıların risk dağılımını yeniden şekillendiriyor. Solana tabanlı bazı projelerin yüksek hacim açıklamaları, sermayenin ekosistemler arasında hızla yer değiştirdiğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde Hyperliquid için ek katalizörler de gündemde. Beklenen ikinci airdrop, topluluk büyümesini ve platform kullanımını artırabilecek önemli bir hamle olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu dağıtımın fiyat zirvelerinden önce yapılması, uzun vadeli ekosistem sağlığı açısından stratejik bir tercih olabilir.

Ezcümle Hyperliquid’in mevcut piyasa koşullarında gösterdiği direnç, kripto yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Ancak güçlü temel gelişmelere rağmen volatilitenin yüksek olduğu unutulmamalı. HYPE, doğru koşullar oluştuğunda ciddi bir yükseliş potansiyeli sunarken, genel piyasa trendleri ve makroekonomik faktörler fiyat üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.