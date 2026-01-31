Binance Verileri O DeFi Coin İçin İki Farklı Senaryoya İşaret Ediyor

Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin önemli projelerinden PancakeSwap’in yerel token’ı CAKE, son aylardaki en sert ve en uzun soluklu düşüş trendlerinden birini yaşıyor. Fiyatın hızlı şekilde geri çekilmesi yatırımcıları tedirgin ederken, spot piyasalar ile vadeli işlemler tarafındaki ayrışma dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle Binance üzerinde işlem yapan yatırımcıların davranışları, CAKE’in kısa vadeli yönü hakkında kritik ipuçları sunuyor.

Binance Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Belirgin Ayrışma

Piyasa verileri, CAKE özelinde spot piyasa ile vadeli işlemler piyasası arasında net bir görüş ayrılığı oluştuğunu gösteriyor. Binance’in toplam işlem hacmindeki baskın konumu göz önüne alındığında, buradaki yatırımcı davranışları fiyat hareketlerinde belirleyici oluyor. Son dönemde işlem hacmi yüzde 115 artarak 76 milyon dolara yükselirken, CAKE fiyatı aynı süreçte yüzde 11’den fazla geriledi. Bu tablo, düşen fiyatla artan hacmin birleşmesi nedeniyle klasik bir “dağıtım süreci” olarak yorumlanıyor.

CoinMarketCap verilerine göre Binance yatırımcıları toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 14’ünü, net satış baskısının ise yüzde 11’ini oluşturdu. Bu durum spot piyasada güçlü bir satış eğilimine işaret ediyor. Ancak vadeli işlemler cephesinde tablo biraz daha karmaşık. Taker Buy/Sell Ratio verileri genel olarak satış yönlü işlemlerin baskın olduğunu gösterse de, Binance’teki en büyük pozisyonlara sahip yatırımcılar bu eğilimin dışına çıkıyor. Büyük oyuncuların 2,43 seviyesindeki oranı, olası bir yükseliş beklentisinin hâlâ masada olduğunu düşündürüyor.

Kritik Destek Bölgesi ve Teknik Göstergelerin Çelişkisi

CAKE fiyatı, son düşüşle birlikte Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Buna rağmen fiyatın geçmişte güçlü alımların geldiği bir talep bölgesine girmiş olması, teknik açıdan tamamen olumsuz bir senaryo çizilmediğini gösteriyor. Bu bölge daha önce ciddi yükselişlerin başlangıç noktası olmuştu. Eğer benzer bir tablo oluşursa, CAKE fiyatının Kasım 2025’te başlayan düşüşün bir kısmını telafi etmesi mümkün olabilir.

Ancak olası bir toparlanma, uzun süredir fiyatı baskılayan aşağı yönlü trend çizgisi nedeniyle güçlü bir dirençle karşılaşacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde 2,5–2,7 dolar bandı gündeme gelebilir. Talep bölgesinin kaybedilmesi ise yatay seyir ya da daha derin bir geri çekilme riskini artırır. Teknik göstergeler de bu belirsizliği destekliyor. Money Flow Index (MFI) sermaye çıkışlarının sürdüğünü gösterirken, RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine gerilemesi satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

CAKE tarafındaki bu tablo, DeFi sektöründeki genel eğilimle de paralellik taşıyor. Kısa süre önce Uniswap ekosisteminde yaşanan benzer hacim artışı ve fiyat baskısı, yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin DeFi projeleri genelinde arttığını ortaya koymuştu. Bu durum, PancakeSwap üzerindeki baskının sadece proje özelinde değil, sektör genelindeki belirsizliklerden de beslendiğini gösteriyor.