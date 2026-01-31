Tether’in Karı Gerilerken Rezervleri Rekor Kırdı: Stablecoin Piyasasında Son Durum

Dünyanın en büyük stablecoin’i USDt’nin ihraççısı Tether, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı bir önceki yıla göre düşüş gösterse de ABD Hazine tahvili varlıkları tarihi zirveye ulaştı. Bu tablo, kripto piyasalarında güven, likidite ve rezerv stratejilerinin yeniden tartışılmasına neden olurken, stablecoin ekosisteminin hangi yöne evrildiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Kârda Düşüş, Rezervlerde Güçlenme

Muhasebe firması BDO tarafından hazırlanan ve cuma günü yayımlanan rapora göre Tether, 2025 yılında 10 milyar doların üzerinde net kâr elde etti. Bu rakam, 2024’te bildirilen yaklaşık 13 milyar dolarlık kâra kıyasla yüzde 23’lük bir düşüş anlamına geliyor. Şirket tarafı bu gerilemeyi, daha muhafazakâr yatırım tercihleri ve artan operasyonel maliyetlerle ilişkilendiriyor.

Buna karşın Tether’in doğrudan ABD Hazine tahvili varlıkları 2025’te 122 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, bu artışı “yüksek likiditeye sahip, düşük riskli varlıklara devam eden yönelim” olarak tanımlıyor. Kripto piyasasında yaşanan dalgalanmalar düşünüldüğünde, bu strateji Tether’in rezerv yapısını daha şeffaf ve dayanıklı göstermeyi amaçlıyor.

CEO Paolo Ardoino, son 12 ayda yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni USDt ihraç edildiğini belirterek, stablecoin talebinin özellikle geleneksel bankacılık sistemlerinin yavaş veya erişimi kısıtlı olduğu bölgelerde hızla arttığını vurguladı. Ardoino’ya göre USDt, küresel dolar talebinin banka dışı kanallara kaymasının en somut örneklerinden biri haline geldi.

USDt Talebi ve Altın Rezervleri Gündemde

Tether’in finansalları, USDt’nin kripto ekosistemindeki merkezi rolü nedeniyle yakından izleniyor. Bitcoin ve Ether’in ardından piyasa değeri açısından üçüncü sırada yer alan USDt’nin değeri, CoinMarketCap verilerine göre 185 milyar doların üzerinde. Bu büyüklük, borsalar ve yatırımcılar için USDt’yi bir likidite ve teminat aracı olarak vazgeçilmez kılıyor.

Şirket yalnızca dolar destekli stablecoin’lerle sınırlı kalmıyor. Altın destekli XAUt token’ı için de önemli rezervler tutuluyor. Eylül 2025 itibarıyla Tether’in altın maruziyetinin 12 milyar dolara ulaştığı bildirildi. XAUt için ayrılan 520 bin troy ons altın, yaklaşık 16,2 metrik tona denk geliyor ve bu varlıklar, şirketin genel rezervlerinde yer alan 130 metrik tonluk altından ayrı tutuluyor. Mevcut fiyatlarla bu toplam altın rezervinin değeri yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde.

Bu gelişmeler, stablecoin piyasasında güven unsurunun sadece nakit ve tahvillerle değil, alternatif değer saklama araçlarıyla da desteklenmeye çalışıldığını gösteriyor. Nitekim son dönemde Circle’ın USDC rezervlerini daha sık raporlamaya başlaması ve Avrupa’da MiCA düzenlemelerinin devreye girmesi, sektörde şeffaflık yarışını hızlandırmış durumda.

Sonuç olarak Tether’in 2025 performansı, kârlılık ile güven arasında kurulan hassas dengeyi net biçimde ortaya koyuyor. Kâr düşüşüne rağmen rekor rezervler, şirketin uzun vadeli istikrarı önceliklendirdiğini gösteriyor. Stablecoin piyasası olgunlaştıkça, yatırımcıların yalnızca büyüklüğe değil, rezerv kalitesine ve risk yönetimine de daha fazla odaklanması bekleniyor