Ethereum, 2.413 dolar direnci ile 1.725 dolar desteği arasında sıkıştı

Ethereum fiyatı, önemli bir karar bölgesinde yer alıyor. Grafiklerde, yukarıda 2.413 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 1.725 dolarda güçlü bir destek seviyesi dikkat çekiyor. Mevcut trend çizgisinin üzerinde net bir kırılım gerçekleşirse, fiyatın yukarı yönde ivme kazanarak 3.200 dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Ancak, bu bölgeden reddedilirse, Ethereum’un yatay ve geniş bir bantta kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Geniş Fiyat Aralığında Kararsız Görünüm

EliZ tarafından paylaşılan 2 günlük ETH/USDT grafiğine göre, Ethereum şu anda 2.261 dolar seviyesinde işlem görüyor. Temel direnç noktası 2.413 dolarda bulunurken, ana destek bölgesi ise 1.725 dolara yakın seyrediyor. Ethereum son dönemde fiyatını aşağı bölgeden toparlayarak alçalan bir trend çizgisine kadar taşıdı. Ancak, yukarı yönlü hareket henüz kesinlik kazanmış değil.

Grafikte, fiyatın kırmızı destek kutusu, çeşitli trend çizgileri ve yatay dirençler arasında dalgalandığı gözlemleniyor. Bu, Ethereum’da net bir trend yerine dalgalı bir yapı oluştuğuna işaret ediyor. Yatırımcılar açısından, 2.413 dolar seviyesinin aşılması önemli bir sinyal olarak görülüyor. Bunun aksine, mevcut alandan aşağı yönlü bir tepki gelirse fiyatın yeniden 1.725 dolar desteğine çekilebileceği düşünülüyor.

Ethereum’un direnç hattını aşması durumunda, daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği; ancak fiyatın bu bölgeden reddedilmesi halinde, desteğe geri çekilmenin hızlanabileceği aktarılıyor.

Yeni Hedefte 3.200 Dolar Seviyesi ve Trend Çizgisine Yaklaşım

KALEO tarafından paylaşılan bir diğer grafikte ise Ethereum’un 2.266 dolar civarında, yükselen destek çizgisinin hemen üzerinde seyrettiği görülüyor. Fiyat, nisan ayında 1.400 ile 1.500 dolar aralığından toparlanarak kritik bir trend çizgisine kadar yaklaştı. Ethereum’un bu bölgede tutunması halinde, yukarı yönlü yeni bir hareketin başlaması ihtimali üzerinde duruluyor.

Hedef olarak, 3.200-3.350 dolar aralığındaki direnç bölgesi öne çıkıyor. Özellikle 2025’in sonu ve 2026’nın başında bu aralığın güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştığına dikkat çekiliyor. Ancak fiyatın bu alanı test edebilmesi için, güçlü alıcı ilgisinin ortaya çıkması gerekiyor.

Buna karşın, grafikler henüz net bir kırılımın gerçekleşmediğini gösteriyor. Ethereum’un yükselebilmesi için, mevcut seviyeler yakınındaki alçalan trend çizgisi üzerinde kalıcı bir hareket sağlaması şart. Aksi durumda, fiyat tekrar dar bantta konsolide olabilir ya da 2.100 dolar bölgesine kadar geri çekilebilir.

Karar bölgesinde sıkışan Ethereum’da kısa vadede önemli fiyat hareketleri yaşanabilir. Yatırımcıların, direnç ve destek seviyelerine dikkat etmesi, piyasadaki olası yön değişikliklerini yakından takip etmesi öneriliyor.