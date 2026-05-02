Ripple şirketi 13.000 banka ile 12,5 trilyon dolarlık ödemeye imza attı

Ripple, uzun süredir odaklandığı sınır ötesi ödemelerin ötesine geçerek, kurumsal finansın kalbine yerleşmeye hazırlanıyor. Şirketin GTreasury iş birliğiyle geliştirdiği “Ripple Treasury” platformu, geleneksel bankacılık sistemlerinin ve dağınık finansal araçların hakimiyetindeki hazine yönetimi alanında merkezi bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu hamleyle Ripple, daha fazla ödeme ve daha az sürtünme odaklı bir sistemin mesajını net şekilde veriyor.

Kurumsal hazinede blokzincir entegrasyonu

Ripple Treasury, nakit akışı, ödeme ve likidite süreçlerini tek bir merkezde buluşturuyor. Platformun temel farkı, geleneksel ve dijital varlıkları (örneğin XRP ve RLUSD gibi kripto paralar ile klasik para birimlerini) tek panelde ve gerçek zamanlı olarak yönetebilme olanakları sunması. Bu yaklaşım, şirketlerin finans ekiplerine daha bütüncül ve şeffaf bir likidite takibi yapma şansı veriyor.

Platformun hız ve netlik ilkesiyle geliştirildiği belirtiliyor. Finans kurumları, Ripple Treasury üzerinden yalnızca 90 gün gibi kısa bir sürede gerçek zamanlı nakit görünürlüğü ve öngörü kabiliyetine ulaşabiliyor. Bu süre, geleneksel sistemlerle kıyaslandığında oldukça iddialı bir hedef olarak dikkat çekiyor.

Ripple’ın finans sektöründeki yükselişi

Ripple’a göre, şirketin ödeme ağı şimdiden 13.000’den fazla bankaya entegre oldu ve toplamda 12,5 trilyon dolarlık ödeme işlemine aracılık etti. Bu rakamlar, Ripple’ın finans dünyasındaki erişimini önemli ölçüde genişlettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu büyüme, şirketin klasik sistemlerin ötesinde, finans dünyasının temel yapılarına entegre olma iddiasını güçlendiriyor.

Ripple tarafından yapılan açıklamada, “Sürekli büyüyen ağımız üzerinden, on binlerce kuruma gerçek zamanlı ödeme ve likidite avantajı sunmaya devam ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Kripto sektörü araştırmacısı SMQKE ve bazı gözlemciler, bu gelişmeyi özellikle SWIFT’in uzun süredir sahip olduğu 11.000 üyeli ağla karşılaştırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar Ripple’ın iş ortağı banka sayısı yüzlerle sınırlıyken, son dönemde gerçekleşen iş birlikleri ve entegrasyonlarla şirketin etkisi daha da arttı.

Kurumsal finansın dönüşümünde Ripple etkisi

Ripple’ın sunduğu çözüm, ölçekten çok entegrasyon becerisiyle öne çıkıyor. Şirket, mevcut geleneksel sistemleri kökten değiştirmek yerine onları blokzincir tabanlı altyapılarla birleştiriyor. Bu sayede kurumlar, çalıştıkları sistemleri tamamen terk etmeden dijital varlıkları operasyonlarına dahil edebiliyor.

Şirketin erken dönemde gelen olumlu geri dönüşleri de dikkat çekiyor. Geçmişte American Airlines Ripple Treasury’nin fonksiyonelliğinden övgüyle söz etti. Ayrıca Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi büyük finans kurumları ile gelişen temaslar, finans sektöründe gelenekselden dijitale kayışın hızlandığını gösteriyor.

Ripple’a yakın kaynaklar, “Şirket artık sadece bağımsız ödeme çözümleri sunan bir platform değil, aynı zamanda finansın gelecekteki mimarisine yön verecek entegre bir altyapı oluşturuyor,” vurgusu yaptı.

Ripple’ın düzenlediği XRP Las Vegas 2026 etkinliği de şirketin yeni vizyonunu destekliyor. Söz konusu etkinlikte ödeme sistemlerinden geliştirici ekosistemine, XRP Ledger’dan RLUSD stabilcoin’lere kadar bütün alanlarda daha birleşik bir finansal yapının inşası öne çıktı.

Tüm bu gelişmeler, Ripple’ın artık sadece sınır ötesi ödemelerde değil, kurumsal likidite ve hazine yönetiminde de önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğine işaret ediyor.