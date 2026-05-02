XRP’ye açılan davanın sonlanmasıyla Ripple kurucusu 2026’da hızlı yükselişi vurguladı

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta düzenlenen XRP 2026 etkinliğinde, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un paylaştığı bir selfie, kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Etkinlikteki samimi an, şirketin geçmişte karşılaştığı zorlukları ve elde ettiği ilerlemeleri hatırlatan önemli mesajlara zemin hazırladı. Garlinghouse, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şirketin tüm zorluklara rağmen geri adım atmadığını, ‘XRP’nin ışıklar altında parladığını’ ifade etti.

“Sırtımız duvara yaslansa da hiç vazgeçmedik. XRP Las Vegas’ta olmak her zaman harika, XRP’yi sahnede görmek ise daha büyük mutluluk,” şeklindeki açıklaması, kripto topluluğunda yeniden tartışma başlattı.

Bu ifadeler, Ripple ve XRP’nin yıllardır süren yasal mücadelesinin sona ermesinin yarattığı rahatlamayı özetliyor. Geçmişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan davalar, XRP’nin statüsüne dair ciddi belirsizliklere yol açmış, coin’in özellikle büyük yatırımcılar nezdindeki konumunu etkilemişti.

Davada dönüm noktası ve yasal netlik

SEC ile neredeyse beş yıl süren süreçte XRP’ye ilişkin davalar kripto dünyasında yakından takip edildi. 2025’in ağustos ayında mahkeme, XRP’nin borsalarda gerçekleşen satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmayacağı yönünde karar verdi. Böylece, uzun süredir gündemde olan yasal belirsizlik önemli ölçüde çözüldü ve yatırımcıların beklediği netlik sağlandı.

Bu kararın ardından piyasada XRP’ye yönelik güven yeniden arttı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, daha önce yasal riskler nedeniyle mesafeli durduğu XRP’ye dönüş yaptı. Mahkeme kararının etkisiyle XRP’ye olan talepte ve piyasadaki işlem hacminde de artış gözlendi.

Ripple’ın büyüyen rolü ve stratejisi

Ripple, merkezi ABD’de bulunan ve özellikle sınır ötesi ödemelere odaklanan dijital finansal çözümler geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket, dünyanın çeşitli noktalarındaki 13 binin üzerinde finans kuruluşu ile entegre biçimde çalışıyor ve yaklaşık 12,5 trilyon dolarlık işlem hacmine aracılık ediyor.

Garlinghouse, XRP’nin teknik alt yapısı, özgün kullanım alanları ve finansal sistemlere entegrasyon kabiliyeti sayesinde, ilerleyen süreçte Ethereum’u geride bırakarak piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto varlık olabileceğine dair görüşlerini dile getiriyor.

Ripple tarafında yasal belirsizliğin kalkmasının ardından, şirketin odağı artık savunmadan büyümeye yöneldi. Ön planda ölçeklenebilirlik, ödeme sistemlerine daha fazla entegre olma ve XRP’nin küresel finansal altyapıda güçlü bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Son dönemde Ripple’ın alt yapı ürünlerinin, finansal mesajlaşma alanındaki yerleşik isimlerden SWIFT’in pazar payını sessizce azaltabileceğine yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor. Sektördeki uzmanlar, Ripple’ın ödemeler alanında sektörün yapısını dönüştürebileceğini belirtiyor.

Genel görünüm, Ripple’ın eskiye göre savunmacı bir pozisyondan çıkarak, XRP’yi küresel finansın temel taşlarından biri haline getirmek istediğine işaret ediyor.