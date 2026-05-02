XRP fiyatında 1,35 ile 1,45 dolar arası kritik eşik, günlük kapanışa göre %26’lık sert hareket bekleniyor

XRP fiyatı, son günlerde dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Günlük grafikte düşük tepeler ve yüksek dipler ile belirginleşen bir simetrik üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Teknik analizde bu yapının, fiyatın belirli bir süre sıkışmasını ve ardından önemli bir hareketin gelmesini işaret ettiği biliniyor. Şu an için fiyat hareketinin 1,35 ile 1,45 dolar arasında sıkıştığı görülüyor ve piyasadaki birçok yatırımcı, fiyatın bu aralıktan ne zaman ve hangi yönde çıkacağını yakından takip ediyor.

Simetrik üçgen formasyonu ve kritik seviyeler

Analistlerin değerlendirmelerine göre, XRP’nin destek noktası 1,35 dolar seviyesinde bulunurken, direnç ise 1,45 dolar civarında yer alıyor. Fiyatın bu bant içinde kapanmaya devam etmesi, yatırımcıların yeni bir yön tayini için günlük kapanışları beklemesine neden oluyor. Simetrik üçgen formasyonunda genellikle hacim azalarak fiyat sıkışıyor ve sonrasında ani bir kırılım ortaya çıkabiliyor. Grafiklerde fiyatın şu sıralarda 1,374 dolara yakın bir bölgede olması, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

Analist Martinez, mevcut yapının henüz net bir trend sinyali vermediğini, fiyatın üçgenin dışına çıkmasının ardından güçlü bir hareket beklenebileceğini belirtti. Özellikle, fiyatın direnç seviyesi olan 1,45 doların üzerinde günlük kapanış yapması durumunda bir sonraki hedefin 1,82 dolar seviyelerine kadar genişleyebileceği öngörülüyor. Bu hareketin, üçgen yapısının yüksekliğine bağlı olarak yaklaşık %26’lık bir yükselişi hedeflemesi mümkün.

Aşağı yönlü riskler ve yatırımcı davranışları

Ancak analistlere göre, aynı grafik yapısı aşağı yönlü bir hareketin de kapısını aralayabilir. Eğer fiyat 1,35 doların altına inerek burada kapanış yaparsa, aşağı yönde 1,00 dolar seviyesine kadar bir düşüş potansiyeli gündeme gelebilir. Mevcut koşullarda, bu bölge “işlem yapılmaması önerilen bölge” olarak tanımlanıyor; çünkü ani yön değişimleriyle yatırımcılar yanıltıcı fiyat kırılmalarıyla karşılaşabilir.

Piyasa verileri, XRP’deki kaldıraç oranlarının da son dönemde keskin biçimde gerilediğini gösteriyor. 2025 başında yaklaşık 0,55 seviyesindeyken bu oran neredeyse 0,15’e kadar düştü. Bu durum, riskli pozisyonların azalmasıyla birlikte, büyük tasfiyelerin önüne geçebileceğini gösteriyor ve fiyat hareketleri için daha sağlıklı bir zemin sunuyor.

Kurumsal talep ve tarihsel performans

Kurumsal yatırımcıların XRP’ye olan ilgisi gündemdeki yerini koruyor. Son raporlarda, XRP spot ETF girişlerinin toplamda 1,29 milyar doları geçtiği belirtilirken, fiyatın konsolide olduğu dönemde bile talebin sürdüğü gözlemleniyor. Ayrıca GraniteShares şirketinin 7 Mayıs’ta hayata geçirmeyi planladığı kaldıraçlı XRP ETF’lerinin de piyasaya yeni bir hareketlilik getirebileceği ifade ediliyor.

Tarihsel verilere bakıldığında, XRP’nin özellikle Mayıs aylarında dikkat çeken bir performans sergilediği göze çarpıyor. Son 13 yılın ortalamasına göre, XRP Mayıs ayında %23’ten fazla yükseliş kaydetti. Ancak teknik yapı bu yıl için henüz kesin bir yön göstermiyor; fiyatın simetrik üçgenden çıkış yapacağı yön, işlem hacmine ve günlük kapanış rakamlarına bağlı olarak ortaya çıkacak.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı an itibarıyla 1,38 dolara yakın bir seviyede bulunuyor. Bu fiyat, kritik destek ve direnç seviyelerinin tam ortasında yer alıyor ve piyasadaki beklentilerin artmasına sebep oluyor.