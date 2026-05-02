Bitcoin ETF’lerinde nisan ayında 1,97 milyar dolarlık rekor giriş yaşandı

Kripto para ETF’lerinde nisan ayı önemli gelişmelere sahne oldu. Bitcoin ETF’lerine tek ayda 1,97 milyar dolar girişi kaydedildi; bu rakam mart ayındaki 1,37 milyar dolarlık seviyeyi geride bıraktı. Söz konusu artış, Bitcoin fiyatının nisan boyunca yüzde 12 yükselmesiyle paralel gerçekleşti. Bu performans, geçen yıl nisan ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin ETF’lerinde lider IBIT oldu

BlackRock tarafından sunulan iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), sektörde öne çıkan fon olarak dikkat çekti. IBIT, nisan ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık net giriş sağlayarak piyasanın zirvesine yerleşti. Buna karşılık Grayscale Investments’ın Bitcoin Trust ETF’sinde (GBTC) ise 280 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu farklılık, yatırımcı ilgisinin gücünü ve tercihlerini ortaya koyuyor.

8 Nisan’da işlem görmeye başlayan Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT), açıldığı günden itibaren nisan boyunca hiçbir negatif akış görmedi. Fon, toplamda yaklaşık 194 milyon dolar girişle ayı tamamladı. Ayın son günlerinde ise Bitcoin ETF’lerinde kısa süreli çıkışlar yaşansa da, bu düşüş toplamda üç gün içinde 490 milyon dolarla sınırlı kaldı ve genel tablodaki pozitif akışı değiştirmedi.

Son tablo ve diğer kripto para ETF’leri

Mart ve nisan aylarındaki güçlü girişler sayesinde yılın başında yaşanan çıkışlar telafi edildi. Böylece 2026 başından itibaren Bitcoin ETF’lerine toplamda 1,47 milyar dolar net giriş oldu. Ürünlerin piyasaya sürülmesinden bugüne kadarki toplam giriş miktarı ise 58 milyar doları aştı.

Nisan ayına ilişkin verilere göre, Ethereum ETF’lerinde 356 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu, ekim 2025’ten bu yana ilk kez pozitif bir ay anlamına geliyor. Ancak Ethereum ETF’lerinde yıl başından bu yana toplamda 413 milyon dolarlık kayıp devam ediyor. XRP fonlarına da önemli miktarda para aktı; 81,6 milyon dolarlık giriş, aralık ayından beri en iyi aylık performans olarak öne çıktı.

Solana ETF’lerinde ise 38,7 milyon dolarlık giriş yaşandı ve bu, aylık bazda bugüne kadar görülen en düşük düzeye işaret etti. Dogecoin ETF’lerinin nisan ayında topladığı 2 milyon dolar, fonun genel hacmine kıyasla dikkat çekici bulundu.

Piyasada odak ve risk artıyor

Bu dönemde sektör genelinde net bir eğilim göze çarptı: Artık fon girişleri tek bir merkezde yoğunlaşıyor. IBIT’in toplam girişlerdeki ağırlığı belirgin bir şekilde arttı ve bu durum yılın başından beri devam ediyor. Uzmanlar, fonlarda yaşanan bu tek merkezliliğin, ihraççı şirkette herhangi bir düzenleyici ya da operasyonel sorun yaşanması halinde piyasada dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Bunun yanında, Grayscale’in GBTC fonunda devam eden çıkışlar ise yatırımcının yeni nesil, maliyet açısından daha avantajlı ETF yapısına yöneldiğini gösteriyor. Diğer yandan, mayıs ayıyla birlikte Amerika’daki büyük finansal kurumların ilk çeyrekteki kripto ETF pozisyonlarını 13F bildirim sezonu kapsamında resmen açıklamaları bekleniyor.