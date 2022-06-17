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Bu Kripto Para İçin Uzmanlar Olası Düşüş Senaryosunu Açıkladı!

XRP için, analistlerin yaptıkları araştırmalar sonucunda, bir sonraki destek olan 0.18 dolara düşebileceğini gösteren temel faktörler açıklandı.
23:59
17 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı analistler tarafından, aşağı yönlü eğimi ile “azalan üçgen” modelini kırdığı için önümüzdeki haftalarda potansiyel kayıplara yaşanılabilir senaryo gözüyle bakılıyor.

Büyük XRP Düşüşü Devam Ediyor

Özetlemek gerekirse, XRP, bugüne kadarki en yüksek ikinci seviyesi olan Nisan 2021’de 1,98 dolara ulaştıktan sonra teknik yapıyı oluşturmaya başladı. Bunu yaparken, token düşen direnç trend çizgisi ve yatay destek trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralık içinde daha düşük bir eğilim gösterdi.

16 Mayıs 2022’de XRP, işlem hacimlerinde makul bir artışa eşlik ederek üçgenin destek trend çizgisinin altına düştü.

Hareket, azalan üçgeni aşağı yönlü bir geri dönüş göstergesi olarak doğruladı. Bu arada, bir teknik analiz kuralı olarak, XRP, aşağıda gösterildiği gibi kırılma noktasından ölçüldüğünde, aşağı yönlü hareketini üçgenin maksimum yüksekliği kadar genişletme riskiyle karşı karşıya olduğu da analizde belirtildi.

Bu, XRP’nin Temmuz 2022’ye kadar 1 Haziran fiyatından yaklaşık %40 düşüşle 0.18 dolara düşmesine neden olabilir.

Kriptolarda Genel Düşüş

XRP’nin düşüş eğilimi, kripto piyasasında gerçekleşen daha geniş bir satışın orta seviyelerinde görünüyor ve bazı tokenler şimdi geçen yıl elde ettikleri rekor seviyelerinin %90’ından fazlasını kaybetmiş ve bu seviyelerden işlem görüyor. Büyük sıkıntılar, mayıs ayında, şimdi Luna Classic (LUNC) olarak bilinen – 40 milyar dolarlık bir “algoritmik stabilcoin” projesi olan Terra’nın (LUNA) stake sisteminin başarısızlığı nedeniyle çökmesinden sonra başladı. Bu fiyasko, en büyük kripto kredi platformlarından biri olan ve Haziran ayında “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle kripto para çekme işlemlerini beklenmedik bir şekilde durduran Celsius Network vakasıyla birlikte yeni bir seviyeye taşındı.

O zamandan beri, kripto piyasası, kripto fon devi Three Arrow Capital’in kötü borçlar ve riskli işlemler nedeniyle potansiyel iflasından, likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini durduran kripto borç veren Babel Finance‘e kadar birbiri ardına kötü haberlerle karşı karşıya kaldı.

Makro riskler ayrıca, Federal Rezerv’in 15 Haziran’daki %0,75 faiz artırımı ile XRP’nin aşağı yönlü görünümünü destekleyerek yatırımcıların riskli varlıklar üzerinde spekülasyon yapması için daha düşük likidite sağlıyor.

Bununla birlikte, kripto odaklı bir hedge fonu olan Iron Key Capital’i yöneten Kevin Cage, XRP’nin ayı piyasasında “hayatta kalacağını” söylüyor.

Bu arada, Bleeding Crypto, XRP’nin 0.17 dolara düşebileceğini söylüyor ancak tokenin bu seviyeye ulaştıktan sonra keskin bir toparlanma hareketine gireceğini tahmin ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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