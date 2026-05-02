SOL kritik destek bölgesinde güç toplamaya çalışıyor

SOL, son sert düşüş sonrası toparlanma çabasına girdi. Fiyat grafiğinde iki temel sinyal, piyasanın üzerindeki baskının tamamen kalkmadığına işaret ediyor. Likidasyon haritası, 84 ila 87 dolar bandında yığılmış önemli bir kısa pozisyon birikimini gösterirken, ayrı grafik analizlerine göre güçlü bir yükselişin başlaması için 106 dolar seviyesinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.

Likidasyon haritası kritik seviyeleri gösteriyor

Söz konusu likidasyon haritalarına göre SOL, 30 Nisan’daki ani düşüşten sonra, 84 dolar seviyesine doğru toparlanıyor. Özellikle 84 ila 87 dolar arasında belirgin bir likidite birikimi oluşmuş durumda. Bu bölgedeki yoğunluk, son uzun pozisyon tasfiyelerinin ardından şimdi kısa pozisyonlarda baskının arttığına işaret ediyor.

“Likidasyon haritaları, kaldıraçlı pozisyonların belirli fiyat noktalarına gelindiğinde zorunlu olarak tasfiye olabileceği bölgeleri ortaya koyuyor. 84 ila 87 dolar bandında yığılmış likidite, fiyatın buraya yönelmesi halinde kısa pozisyonların çözülmesine yol açabilir.”

SOL, önce 87 dolardan aşağı inerek 81 dolarda likiditeyi temizledi ve ardından tekrar yukarı yöneldi. Şu anda fiyat, kısa vadede kilit öneme sahip olan 80 ila 90 dolar aralığında hareket ediyor. Üst tarafta 84 ila 87 dolar arasında ciddi bir likidite bulunurken, aşağıda 80-81 dolar desteği göze çarpıyor.

Alıcıların fiyatı bu üst kümeye taşıyabilmesi için piyasadaki güç dengesini koruması gerekiyor. Aksi halde, momentumdaki azalma fiyatı tekrar alt desteklere çekebilir.

Grafiklerde ana direnç: 106 dolar

Analizlerini paylaşan Don adına göre, SOL 2025 yılındaki zirvesinden gerilemesinin ardından halen 80 ila 90 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Ancak asıl güçlenme için 106.24 dolar seviyesinin aşılması şart.

“106 doların üstüne net bir geçiş olmadığı sürece grafiklerde belirgin bir yükseliş eğilimi oluşmayacak. 106 dolar üzerinde kapanış, kısa vadede alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğini gösterecek.”

Daha uzun vadede, grafikler 260 doların üzerinde bir hedef gösterse de, mevcut durumda SOL bu seviyelerden oldukça uzak. Şu an asıl takip edilen seviye 106 dolar. Bu eşik aşılmadığı sürece satış baskısı devam edebilir ve fiyat yeniden 80 dolara inebilir.

SOL’un mevcut destek alanını koruyup koruyamayacağı ve yükseliş ivmesini yeniden yakalayıp yakalayamayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.