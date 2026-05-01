Sıcak Gelişme: Alanındaki en büyük altcoinden devasa ilk çeyrek kazancı

Bilmeniz Gerekenler

  • Tether, küresel piyasaların son derece dalgalı seyrine rağmen 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,04 milyar dolar kar açıkladı
  • Şirketin toplam varlıkları 191.767.741.495 dolar. Şirketin toplam yükümlülükleri 183.535.531.717 dolar. Net rezerv fazlası ise 8.232.209.778 dolardır.
  • Tether dünyanın en büyük beş bağımsız denetim firmasından biri olan BDO tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait tasdik raporunu da yayınladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Dünyanın piyasa değeri bakımından en büyük stablecoini olan USDT’nin arkasındaki şirket Tether birkaç dakika önce devasa kazanç açıkladı. Kripto paralardaki ilgisizlik ve küresel belirsizliğe rağmen şirketin 2026 ilk çeyrek kazandı 1,04 milyar dolar oldu. Fazla rezervinin büyüklüğü de ilk çeyrekte 8 milyar doları aştı. Şirketin 1:1 rezervinin yanında fazlalık olarak 8 milyar dolarlık daha varlığı bulunuyor.

Yıllarca hakkında sayısız FUD gördüğümüz Tether biraz önce son kazanç raporunu açıkladı. Ayrıca şirket dünyanın en büyük beş bağımsız denetim firmasından biri olan BDO tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait tasdik raporunu da yayınladı. Rapor, Tether’in Finansal Rakamlar ve Rezerv Raporu’nun doğruluğunu teyit ediyor ve 31 Mart 2026 itibarıyla basılan tüm USDT’lerin 1:1 rezerv karşılığı olduğunu doğruluyor.

Ayrıca rapora göre şirketin 8,23 milyar dolarlık rezerv fazlası da var. Dalgalı piyasa koşullarına rağmen Tether’in ilk çeyrek kazancı 1,04 milyar dolara ulaştı. 31 Mart 2026 itibarıyla, ABD Hazine bonolarına doğrudan ve dolaylı yatırımlarının boyutu 141 milyar dolar oldu. Tether hali hazırda devletler dahil en büyük ABD hazine tahvili yatırımcıları sıralamasında 17’nci sırada yer alıyor.

Şirketin toplam varlıkları 191.767.741.495 dolar. Şirketin toplam yükümlülükleri 183.535.531.717 dolar. Net rezerv fazlası ise 8.232.209.778 dolardır.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Bu, sadece işler istikrarlı olduğunda değil, her türlü piyasa koşulunda aynı şekilde davranan bir sistem kurmak anlamına gelir. Odak noktası, yapıyı tasarım gereği basit, likit ve dayanıklı tutmaktır; böylece sistem, elverişli ortamlara veya dış desteğe bağlı kalmaz. İnsanlar sistemin çalışıp çalışmadığını sorgulamak zorunda kalmamalıdır; sistem sadece çalışmalıdır. Nisan ayı itibarıyla, USD₮ dolaşımdaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinde veya bu seviyelere yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. 5 milyar USD₮’nin üzerinde bir artışla, ikinci çeyrekte de talebin sürdüğünü görüyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Oobit’in yeni Agent Card’ı ile işletmelere USDT ile yapay zeka tabanlı ödeme dönemi başladı

Lutnick’in Tether bağlantılı aile vakfına verilen krediyle ilgili Senato’dan soruşturma talebi

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

Son Dakika: Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, şimdiye kadarki en büyüğü

Tether’da tedarik rekoru: USDT 188 milyar dolara ulaştı

Drift Protocol’e 147,5 milyon dolarlık yeni paket, USDT ile vites artırdı

Son Dakika: Tether Dört Devden Biriyle Anlaştı, Kriptonun En Büyüğü Müjdeyi Verdi

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Solana fiyatı 79.07 dolar ile 86 dolar aralığında kritik destek bölgesinde testten geçiyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ETF’lerde nisan ayında 1,97 milyar dolar giriş yaşandı
Poppe Mayıs ayında Bitcoin’den umutlu, CryptoQuant boğa sinyalini verdi
XRP fiyatında 1,36 dolar desteği ve büyük yatırımcı hareketleri yükseliş beklentisini artırdı
1 Mayıs ABD piyasaları ve kripto paralar son durum
Bitcoin ETF’lerde nisan ayında 1,97 milyar dolar giriş yaşandı
Solana fiyatı 79.07 dolar ile 86 dolar aralığında kritik destek bölgesinde testten geçiyor
