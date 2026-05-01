Sıcak Gelişme: Alanındaki en büyük altcoinden devasa ilk çeyrek kazancı

Dünyanın piyasa değeri bakımından en büyük stablecoini olan USDT’nin arkasındaki şirket Tether birkaç dakika önce devasa kazanç açıkladı. Kripto paralardaki ilgisizlik ve küresel belirsizliğe rağmen şirketin 2026 ilk çeyrek kazandı 1,04 milyar dolar oldu. Fazla rezervinin büyüklüğü de ilk çeyrekte 8 milyar doları aştı. Şirketin 1:1 rezervinin yanında fazlalık olarak 8 milyar dolarlık daha varlığı bulunuyor.

Yıllarca hakkında sayısız FUD gördüğümüz Tether biraz önce son kazanç raporunu açıkladı. Ayrıca şirket dünyanın en büyük beş bağımsız denetim firmasından biri olan BDO tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait tasdik raporunu da yayınladı. Rapor, Tether’in Finansal Rakamlar ve Rezerv Raporu’nun doğruluğunu teyit ediyor ve 31 Mart 2026 itibarıyla basılan tüm USDT’lerin 1:1 rezerv karşılığı olduğunu doğruluyor.

Ayrıca rapora göre şirketin 8,23 milyar dolarlık rezerv fazlası da var. Dalgalı piyasa koşullarına rağmen Tether’in ilk çeyrek kazancı 1,04 milyar dolara ulaştı. 31 Mart 2026 itibarıyla, ABD Hazine bonolarına doğrudan ve dolaylı yatırımlarının boyutu 141 milyar dolar oldu. Tether hali hazırda devletler dahil en büyük ABD hazine tahvili yatırımcıları sıralamasında 17’nci sırada yer alıyor.

Şirketin toplam varlıkları 191.767.741.495 dolar. Şirketin toplam yükümlülükleri 183.535.531.717 dolar. Net rezerv fazlası ise 8.232.209.778 dolardır.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Bu, sadece işler istikrarlı olduğunda değil, her türlü piyasa koşulunda aynı şekilde davranan bir sistem kurmak anlamına gelir. Odak noktası, yapıyı tasarım gereği basit, likit ve dayanıklı tutmaktır; böylece sistem, elverişli ortamlara veya dış desteğe bağlı kalmaz. İnsanlar sistemin çalışıp çalışmadığını sorgulamak zorunda kalmamalıdır; sistem sadece çalışmalıdır. Nisan ayı itibarıyla, USD₮ dolaşımdaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinde veya bu seviyelere yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. 5 milyar USD₮’nin üzerinde bir artışla, ikinci çeyrekte de talebin sürdüğünü görüyoruz.”