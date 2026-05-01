Bitcoin ETF’lerde nisan ayında 1,97 milyar dolar giriş yaşandı

Nisan ayında ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’leri güçlü bir performans sergiledi. Bitcoin fiyatındaki artışla birlikte bu fonlara yönelik ilgi de en üst seviyeye ulaştı. Verilere göre, aylık bazda 1,97 milyar dolarlık giriş gerçekleşti ve bu rakam yılın şimdiye kadarki en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Yatırımcı ilgisinde artış ve fon girişleri

Mart ayında 1,37 milyar dolar olan girişlerin nisan ayında 1,97 milyar dolara yükselmesi, yatırımcıların özellikle Bitcoin’e olan ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Böylelikle mart ve nisan aylarındaki olumlu tablolar, yılın ilk iki ayında yaşanan çıkışları dengelemiş oldu. Toplam fon girişlerine bakıldığında, 2026 yılında net 1,47 milyar dolarlık bir pozitif bilançoya ulaşıldı.

Bu ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana ise toplam net giriş 58 milyar doları geçti. Bitcoin fiyatı, nisanda yüzde 12’lik artış yaşarken, bu yükseliş Nisan 2025’ten bu yana en güçlü aylık hareket olarak öne çıktı.

Nisana ait veriler, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ve büyük finansal kurumların kripto ETF varlıklarını ilk kez kamuoyuna açıklayacakları 13F dönemi öncesinde paylaşıldı.

Nisan ayının son günlerinde gerçekleşen yaklaşık 490 milyon dolarlık çıkışlar toplam girişleri düşürmeye yetmedi. Özellikle BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ETF’sinin net 2 milyar dolarlık katkısı dikkat çekti. Buna karşılık, Grayscale Investments’ın Bitcoin Trust ETF’si ise nisanda yaklaşık 280 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

8 Nisan’da işleme başlayan Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF, ay boyunca tek bir günde bile çıkış yaşamadan yaklaşık 194 milyon dolar tutarında yatırım aldı.

Altcoin ETF’lerinde nisanda dikkat çeken hareketlilik

Nisan ayında Bitcoin’e ek olarak bazı altcoin ETF’lerinde de girişler görüldü. Ether ETF’leri, Ekim 2025’ten bu yana ilk kez aylık bazda giriş kaydetti. Bu fonlara toplamda 356 milyon dolar yatırım yapıldı, ancak yılın ilk dört ayında Ether ETF’lerinde toplam 413 milyon dolarlık net çıkış bulunuyor. Launch tarihinden bugüne Ether ETF’lerindeki kümülatif giriş ise 11,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

XRP ETF’leri de nisan ayında atağa geçti ve bu fonlar Aralık 2025’ten bu yana en yüksek aylık girişini 81,6 milyon dolarla gerçekleştirdi. 2026’nın ilk dört ayında toplamda 124 milyon dolarlık net giriş sağlanırken, başlangıçtan bu yana XRP fonlarındaki toplam giriş 1,3 milyar dolara yaklaştı.

Nisan hareketliliğinin yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadığı, Ether ve XRP gibi büyük altcoin ETF’lerine de önemli miktarda ilgi oluştuğu gözlendi. Ayrıca Dogecoin ve Solana ETF’leri de çeşitli oranlarda yatırım almayı sürdürüyor.

Dogecoin ETF’leri yaklaşık 2 milyon dolar, Solana ETF’leri ise 38,7 milyon dolarlık yatırım aldı. Bununla birlikte, Solana ETF’sindeki nisan ayı rakamı, lansmandan bu yana kaydedilen en düşük aylık seviyeye işaret etti. Dogecoin fonlarında ise toplam birikimli giriş 9,6 milyon dolara çıktı; nisan ayındaki pay bu toplamın yüzde 21’ini oluşturdu.

Nisan ayı rakamları, kurumsal ve bireysel yatırımcının özellikle ABD piyasalarında spot kripto ETF’lerine olan yüksek ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Sektör kaynaklarına göre, fon akışlarında görülen bu hareketlilik yeni yatırım stratejileri, SEC’in regülasyon sinyalleri ve kripto piyasalarındaki dalgalanmalarla da yakından ilişkili.