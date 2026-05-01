1 Mayıs ABD piyasaları ve kripto paralar son durum

  • İranlı bir diplomatik kaynak Al Jazeera'ya şunları söyledi: Tahran dün Pakistanlı arabulucuya yeni bir teklif sundu
  • Bölgedeki bir kaynak Axios’a verdiği bilgide, İran’ın Perşembe günü Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye, savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin en son ABD değişikliklerine yönelik yanıtını ilettiğini belirtti
  • 75.700 dolardaki kanal direncini destek olarak test eden BTC şimdi tekrar 78.666 dolar üzerinde kapanışlar arayabilir. 80.430 olumlu senaryoda sonraki hedef olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İran’dan yeni haberler var ve Bitcoin ABD piyasa açılışına ilerlerken yeniden 78 bin doların geri almak üzere. ABD borsaları güçlü kazanç raporlarının etkisiyle yeni zirvelere koşarken altcoinler de yeşile dönmeye başladı. Peki İran cephesinde son durum ne? Piyasa açılışı öncesi bilmemiz gerekenler neler?

1 İran son durum
2 ABD piyasaları ve kripto paralar

İran son durum

İranlı bir diplomatik kaynak Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada dün Tahran’ın Pakistanlı arabuluculara yeni bir teklif sunduğunu söyledi. Bölgedeki bir kaynak Axios’a verdiği bilgide, İran’ın Perşembe günü Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye, savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin en son ABD değişikliklerine yönelik yanıtını ilettiğini belirtti.

Farklı kaynaklardan aynı haberin geliyor olması bu adımın atıldığını doğruluyor. Servis eden de muhtemelen İran çünkü Trump’ın tıkanan müzakere sürecini açmak için İran’a saldıracağı iddia edilmişti. Üstelik bu hafta ABD’nin birkaç ay ablukayı devam ettirebileceği ve bunun için petrol şirketleriyle görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Yani İran için blöfün artık sonu gelmesi şart.

ABD piyasaları ve kripto paralar

Trilyon dolarlık devlerin güçlü kazanç raporlarının ardından yükselen borsa bugün vadeli işlemlerde nispeten sakindi. S&P 500 vadeli işlemleri %0,1 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 geriledi; her iki endeks de Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanmıştı.

Apple beklentilerin ötesinde gelir tahmini açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %3 değer kazandı. Çoğu Avrupa piyasası İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi, beklentilerin altında kalan sonuçların ardından %4,7’ye varan düşüş kaydeden NatWest’in etkisiyle %0,6 geriledi.

İran geriliminin henüz net çözüme kavuşamaması ve petrol fiyatının durumu yatırımcıları temkinli olmaya itiyordu. AI coşkusuyla buna kısa bir ara verilse de kar satışlarıyla temkin geri dönebilir. Yen, bir gün önceki Japon yetkililerin müdahalesinin ardından elde ettiği kazançları pekiştirerek dolar karşısında %0,7’ye kadar yükseldikten sonra dar bir aralıkta hareket etti. Dolar, Haziran ayından bu yana en kötü aylık performansını geride bıraktı.

75.700 dolardaki kanal direncini destek olarak test eden BTC şimdi tekrar 78.666 dolar üzerinde kapanışlar arayabilir. Eğer başarılı olursa 80.430 doların kazanılması beklenir. Bu seviyenin geri alınması artık dipten net bir dönüşü teyit edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
