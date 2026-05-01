XRP fiyatında 1,36 dolar desteği ve büyük yatırımcı hareketleri yükseliş beklentisini artırdı

XRP’de piyasa analisti Xaif Crypto’nun tespitlerine göre, kripto piyasasında yıl başında yaşanan güçlü yükseliş öncesindeki koşullara benzer bir atmosfer dikkat çekiyor. Binance üzerinde XRP’ye ilişkin kaldıraç oranlarının sıfıra gerilemesi, 2024 başındaki sert yükseliş hareketinin hemen öncesinde gerçekleşen tabloyu andırıyor. Kaldıraç oranlarının düşük seviyelere inmesi, tipik olarak yeni bir fiyat hareketinin eşiğinde olunduğuna işaret edebiliyor.

Büyük yatırımcıdan alım sinyalleri

Analist Xaif Crypto, Binance’ten gelen akış verilerinde de dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını aktarıyor. Büyük ölçekli yatırımcıların günlük XRP çekimlerinde yüzde 56,4’lük bir orana ulaştığı ve bunun iki gün üst üste tekrarlandığı belirtiliyor. Piyasa dilinde bu tür borsa dışı çıkışlar, genellikle coin’in özel cüzdanlara taşındığı ve satıcı sayısının azaldığı anlamına geliyor. Bazı uzmanlar, bu durumun büyük sahiplerin satmaya değil, toplamaya başladığını düşündürüyor.

Binance’te XRP için kaldıraç seviyesinin tamamen sıfırlanması ve büyük yatırımcıların günlük transferlerdeki ağırlığının artması, piyasanın önemli bir kırılma eşiğinde olabileceğine dikkat çekiyor.

Geçmişte benzer koşullar yaşandığında, düşük kaldıraçlı ve güçlü borsa çıkışlarının ardından kısa sürede hızlı fiyat yükselişleri gözlenmişti. Şu an için, teknik görünümde de bu eğilim tekrar gündeme gelmiş durumda.

Kritik destek ve direnç bölgeleri

XRP fiyatı şu anda 1,36 dolar seviyesinde güçlü bir destek üzerinde tutunurken, 1,45 dolar bandında ise yoğun bir likidasyon kümesi oluştuğu görülüyor. Eğer 1,36 dolar desteği korunursa, mevcut yatay hareketin yukarı yönlü kırılmasını tetikleyebilir. Diğer yandan, fiyat bu seviyenin altına gerilerse, piyasadaki iyimser hava hızlı şekilde bozulabilir.

Yukarıda ise, 1,45 dolar bölgesinin kısa vadeli pozisyonlarda önemli likidasyonları tetikleme riski nedeniyle yakın takibe alındığı görülüyor. Analistler, bu alanın yükseliş yönlü kalabalık pozisyonların kapanmasını sağlayacak bir hızlandırıcı olarak öne çıkabileceğini düşünüyor.

Son günlerde kaldıraç oranlarının minimuma inmesi, büyük miktarda yatırımcının XRP’yi borsalardan çekmesi ve ardı ardına biriken likidasyon bölgeleriyle, XRP fiyatının önümüzdeki süreçte keskin bir kırılım yaşama ihtimali masada tutuluyor.

Fiyat beklentisi ve izlenecek aralık

Piyasa analizlerinde, geçmiş döngülerle benzerliklerin öne çıkması, XRP için spekülatif şekilde 8,28 dolara kadar bir hedefin konuşulmasına neden oldu. Ancak, yatırımcılar öncelikle 1,36–1,45 dolar aralığındaki fiyat hareketini yakından izliyor. Fiyatın bu bantta nasıl davranacağı, kısa vadede hem yukarı yönlü sert bir çıkışın önünü açabilir hem de mevcut yatay seyri uzatabilir.

Analist Xaif Crypto’nun değerlendirmelerine göre, düşük kaldıraç, artan borsa çıkışları ve sıkışan likidite, XRP’yi kritik bir eşikte bırakıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın bu sıkışık aralıktaki tepkisi, bir sonraki büyük hamlenin yönünü belirleyecek.

Tüm bu veriler, XRP’de geçmişteki fiyat hareketlerinin tekrarlanabileceğine işaret ederken, piyasada hem kısa vadeli yatırımcıların hem de büyük sermaye sahiplerinin yeni pozisyon almaya hazırlandığı bir döneme girildiğini gösteriyor.