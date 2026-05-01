Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Poppe Mayıs ayında Bitcoin’den umutlu, CryptoQuant boğa sinyalini verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • Poppe: Kısa vadeli zaman dilimindeki yukarı yönlü trend sağlam kalmaya devam ediyor ve bu da daha yüksek fiyatların gelmesi için hâlâ bir şans olduğu anlamına gelir.
  • Poppe: $79K kırılırsa, bir sonraki direnç bölgesi $86-88K'da ve bu piyasalarda daha fazla güveni geri getirecek.
  • Gerçekleşen Fiyat’ın sürekli bir şekilde geri kazanılması MVRV’nin istikrar kazanması ve 1.0’ın üzerinde bir trend göstermesi ayı piyasalarından boğaya geçiş aşamasında olabileceğimizi söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Aşırı iyimserliğiyle tanınan analist Mayıs ayının ilk gününde Bitcoin’in yaşadığı yüzde 2’lik toparlanmadan memnun. Üstelik daha fazlasının olacağını da söylüyor. Peki ETF kanalında Bitcoin için son durum ne? Bitcoin Mayıs ayında hangi seviyeleri test edebilir? Bugün bu önemli soruların cevaplarını arayacağız.

İçindekiler
1 Poppe’nin Bitcoin tahmini
2 ETF Akışı ve Boğa sinyali

Poppe’nin Bitcoin tahmini

İran ile halen kalıcı anlaşmaya varılamadı ve Trump’ın “birkaç gün süreleri kaldı” demesinin üzerinden 1 hafta geçti. İran Dışişleri Bakanının görevden alınma ihtimali bölgedeki ajanslar tarafından dillendiriliyor ve bu durum Trump’ın “rejim değişti” açıklamasını boşa düşürüyor. Mayıs ayında İran konusunda artık kesin bir netice bekleniyor. ABD ablukayı kaldırırsa ve İran masaya oturursa anlaşma görebiliriz. Aksi taktirde önümüzdeki günlerde saldırıların tekrar başlaması muhtemel.

Bitcoin’e dönersek Poppe ayın ilk günlerinde BTC’nin pozitif kalma eğilimi nedeniyle bugünkü toparlanmaya şaşırmadı. Ancak bu toparlanma ABD borsaları rekor kırarken oldukça iyi gelen kazanç raporlarıyla desteklendi.

“Kısa vadeli zaman dilimindeki yukarı yönlü trend sağlam kalmaya devam ediyor ve bu da daha yüksek fiyatların gelmesi için hâlâ bir şans olduğu anlamına gelir. Oldukça net, eğer $79K kırılırsa, bir sonraki direnç bölgesi $86-88K’da ve bu piyasalarda daha fazla güveni geri getirecek. Altcoinler bu ortamda Bitcoin’den iyi performans gösterebilir.”

ETF Akışı ve Boğa sinyali

Farside verilerine göre ETF kanalında dün sadece 23,5 milyon dolarlık giriş oldu. Önceki 3 gün boyunca da 89,7 milyon dolar ile 263,2 milyon dolar arasında çıkışlar gördük. 14 Nisan ile 27 Nisan arasında BTC ETF akışı son derece istikrarlı biçimde pozitifti. Ancak Çarşamba günkü Fed toplantısının endişesiyle satışlar baskın hale gelmeye başladı. Bu durum enflasyonun faiz indirimlerinin önüne tekrar set çekmesiyle ilgili.

Boğa sinyali nerede derseniz o da MVRV grafiğinde. Gerçekleşen Fiyat’ın sürekli bir şekilde geri kazanılması MVRV’nin istikrar kazanması ve 1.0’ın üzerinde bir trend göstermesi, yapısal bir değişime işaret ediyor. CryptoQuant’a göre ayıdan boğa piyasa geçişte görülen bu sinyal yeniden alarm verse de tek başına yeterli değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?