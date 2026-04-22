Tether’da tedarik rekoru: USDT 188 milyar dolara ulaştı

Dünyanın en büyük stabilcoin’i olan Tether’in (USDT) dolaşımdaki arzı, 188 milyar dolara çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Tether CEO’su Paolo Ardoino tarafından doğrulanan bu gelişme, stabilcoin piyasası açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Tether’in son dönemdeki büyümesi

Mart ayı başında 184 milyar dolar olarak kayda geçen USDT’nin piyasa değeri, böylece yaklaşık 1 ay içinde 4 milyar dolar artış kaydetti. Bu artışla birlikte Tether, 315 milyar dolarlık toplam stabilcoin piyasasında yaklaşık yüzde 58’lik bir pay elde etmiş oldu.

USDT’nin arzındaki artış, özellikle geleneksel bankacılık hizmetlerinin kısıtlı olduğu gelişmekte olan piyasalarda dijital dolara olan ilginin yükseldiğini gösteriyor. Paolo Ardoino, 550 milyonu aşkın insanın USDT’yi ödeme ve birikim aracı olarak kullandığını vurgularken, Tether’in “herkes için dijital dolar” yaklaşımını ön plana çıkardı.

Stabilcoinler genellikle ABD doları gibi itibari para birimlerine bire bir sabitlenen ve kripto ekosisteminde köprü rolü üstlenen dijital varlıklar arasında gösteriliyor. Özellikle likidite sağlama, transfer ve ödeme kolaylığı gibi alanlarda merkezi bir konuma sahipler.

Dalgalanmalara rağmen yeni rekor

Tether’in yayımladığı verilere ve bağımsız araştırmacıların analizlerine göre, şirketin kontrol ettiği varlıklar 187 milyar doları geçti. 2025 yılında ise 10 milyar dolardan fazla kar elde edildi. Şubat ayındaki çeyrek güncellemesinde ise Tether, USDT’nin rezervlerinin 192,9 milyar dolara, özkaynaklarının ise 6,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Buna karşılık, Tether’in arzı yılın başında dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında 1,2 milyar dolar, Şubat’ta ise 1,5 milyar dolarlık azalma meydana geldi; bu, FTX çöküşünden bu yana görülen en büyük düşüş olarak öne çıktı. Ardoino, bu daralmanın geniş çaplı bir kaçıştan ziyade stratejik varlık yönetimiyle ilgili olduğunu savunarak, Tether kullanımının Arjantin gibi ülkelerde güçlü seyrettiğine dikkat çekti.

Dağılım açısından bakıldığında ise USDT’nin en büyük gönderen adresi toplam işlemler içinde yüzde 5’in altında paya sahip; bu oran, bazı rakip tokenlarda yüzde 25’i bulabiliyor. Aynı zamanda, Tron ağındaki USDT miktarı 86,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. CryptoAppsy verilerine göre Tether’in dolaşımdaki arzı 188 milyar dolara ulaşmış durumda.

Stabilcoinlerin finansal sistemlerdeki etkisi

Başlangıçta kripto borsalarında likidite sağlamak amacıyla kullanılan stabilcoinlerin kullanım alanı hızla genişliyor. Artık dünya genelinde reel ödemeler, para transferi ve yeni nesil finansal altyapı süreçlerinde de önemli bir rol üstleniyorlar.

Örneğin, Amerikan teslimat uygulaması DoorDash, 40’tan fazla ülkede çalışan tedarikçilere ve teslimatçılara daha hızlı ve ucuz ödeme yapabilmek için Tempo isimli blokzincir şirketiyle yeni bir stabilcoin tabanlı ödeme altyapısı geliştiriyor. Tempo’dan yapılan açıklamaya göre, bu yeni sistemde yüksek hız, anında ödeme, düşük maliyet ve çoklu para birimi yönetimi gibi unsurlar ön plana çıkarılacak.

DoorDash kurucu ortağı Andy Wang, “Stabilcoinler sadece Amerika’da değil, küresel ölçekte finansal altyapıyı dönüştürme potansiyeli taşıyor. İş ortaklarının ve çalışanların hak edişlerini daha hızlı ve hesaplı biçimde almalarını sağlamak ekosistem için büyük avantaj” sözleriyle yaklaşımı özetledi.

Bu gelişmenin hemen öncesinde DoorDash, 2025’in son çeyreğinde 903 milyon teslimat gerçekleştirdiğini ve toplamda 29,7 milyar dolarlık sipariş hacmine ulaştığını kamuya aktararak büyüme ivmesini ortaya koymuştu.

Öte yandan 2024’te Stripe şirketinin, Bridge isimli stabilcoin platformunu 1,1 milyar dolara satın alması, Mastercard’ın BVNK’yi yaklaşık 1,8 milyar dolara bünyesine katması ve Visa’nın mevcut stabilcoin çözümlerini büyütme adımları öne çıkan trendler arasında yer alıyor.