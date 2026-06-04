Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 64 bin doların altına inerken bazı tokenler yükselişini korudu.
  • 📈 Son 24 saatte Worldcoin yüzde 33, bu hafta ise yaklaşık yüzde 60 arttı ve $WLD öne çıktı.
  • 🤖 Maelstrom, Worldcoin’i yapay zeka ilgisine bağlı likit bir temsil aracı olarak değerlendirdi.
  • 🏦 ENA, HYPE ve ONDO’daki yükseliş, anlatı odaklı seçici ilginin sürdüğünü gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatı Hong Kong saatiyle perşembe sabahı 64 bin doların altına inerken, gün içinde yaklaşık yüzde 5 geriledi. Buna karşın anlatı odaklı bazı kripto varlıklar yatırımcı ilgisini çekmeyi sürdürdü.

İçindekiler
1 Worldcoin dikkat çekti
2 Diğer yükselen tokenler
3 Anlatı teması etkisini koruyor

Worldcoin dikkat çekti

Günün öne çıkan varlıkları arasında Worldcoin yer aldı. CoinDesk verilerine göre WLD, son 24 saatte yüzde 33 yükseldi. Haftalık artışı ise yüzde 60’a yaklaştı. Haberde, Arthur Hayes’in bu token için 10 dolarlık hedef dile getirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Arthur Hayes’in aile ofisi Maelstrom, yakın tarihli bir notunda Worldcoin’in öne çıkabileceğini savundu. Fon, yapay zeka şirketlerine yönelik piyasa ilgisinin arttığı bir dönemde, halka açık ve likit seçeneklerin sınırlı olmasının Worldcoin’i avantajlı duruma getirebileceğini belirtti.

Maelstrom’a göre Worldcoin, önde gelen yapay zeka şirketlerine yönelik yatırım ilgisinin halka açık piyasalardaki sınırlı temsil araçlarından biri olarak öne çıkabilir.

Notta, SpaceX’in gizli halka arz başvurusu etrafında oluşan ilgiye ve Anthropic’in borsaya açılmaya hazırlandığına yönelik haberlere işaret edildi. Maelstrom, OpenAI CEO’su Sam Altman ile kurulan bağ nedeniyle Worldcoin’in, yapay zeka temasına yönelen yatırımcı ilgisi için likit bir temsil aracı gibi görülebileceğini ileri sürdü.

Mini sözlük: Likit temsil aracı, yatırımcıların doğrudan erişemediği bir tema ya da şirkete benzer fiyatlama beklentisiyle yöneldiği, borsada kolay alınıp satılabilen varlıkları ifade eder. Worldcoin, dijital kimlik ve token yapısıyla bu çerçevede değerlendiriliyor.

Diğer yükselen tokenler

Piyasadaki zayıf seyre rağmen sadece WLD öne çıkmadı. Ethena’nın ENA tokeni son 24 saatte yüzde 17 değer kazandı. Hyperliquid’in HYPE tokeni ise yüzde 4 yükselerek haftalık kazancını yüzde 25’in üzerine taşıdı.

Ondo Finance’in ONDO tokeni de yüzde 4,5 arttı. Bu hareket, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Söz konusu alan, son dönemde geleneksel finans ürünlerinin blokzincir tabanlı yapılara taşınmasıyla daha fazla izleniyor.

Anlatı teması etkisini koruyor

Veriler, bitcoin geri çekilirken piyasanın tamamında aynı yönlü bir zayıflık görülmediğini ortaya koydu. Özellikle yapay zeka ve gerçek dünya varlıkları gibi güçlü anlatılara sahip projeler, risk iştahının seçici biçimde devam ettiğini gösterdi.

Buna göre yatırımcıların, geniş piyasa düşüşüne rağmen belirli temalar etrafında kümelenen tokenlere yönelmeyi sürdürdüğü aktarıldı. Fiyat hareketlerinin kısa vadede bu anlatıların gücüne bağlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı

Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi

Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi

Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı

Bitmine’in ether varlığı, ETH $1.800 altına inince $8,9 milyar eridi

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin için 2030’da $1,5 milyon hedefini açıkladı

ABD’de 4.100 Bitcoin için planlanan kaçırma girişiminde sanık suçunu kabul etti

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
Bir Sonraki Yazı ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Kripto Para
Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı
BITCOIN (BTC)
Bitmine’in ether varlığı, ETH $1.800 altına inince $8,9 milyar eridi
Ethereum (ETH) Kripto Para
Lost your password?