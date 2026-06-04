Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?

Bitcoin fiyatı Hong Kong saatiyle perşembe sabahı 64 bin doların altına inerken, gün içinde yaklaşık yüzde 5 geriledi. Buna karşın anlatı odaklı bazı kripto varlıklar yatırımcı ilgisini çekmeyi sürdürdü.

Worldcoin dikkat çekti

Günün öne çıkan varlıkları arasında Worldcoin yer aldı. CoinDesk verilerine göre WLD, son 24 saatte yüzde 33 yükseldi. Haftalık artışı ise yüzde 60’a yaklaştı. Haberde, Arthur Hayes’in bu token için 10 dolarlık hedef dile getirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Arthur Hayes’in aile ofisi Maelstrom, yakın tarihli bir notunda Worldcoin’in öne çıkabileceğini savundu. Fon, yapay zeka şirketlerine yönelik piyasa ilgisinin arttığı bir dönemde, halka açık ve likit seçeneklerin sınırlı olmasının Worldcoin’i avantajlı duruma getirebileceğini belirtti.

Maelstrom’a göre Worldcoin, önde gelen yapay zeka şirketlerine yönelik yatırım ilgisinin halka açık piyasalardaki sınırlı temsil araçlarından biri olarak öne çıkabilir.

Notta, SpaceX’in gizli halka arz başvurusu etrafında oluşan ilgiye ve Anthropic’in borsaya açılmaya hazırlandığına yönelik haberlere işaret edildi. Maelstrom, OpenAI CEO’su Sam Altman ile kurulan bağ nedeniyle Worldcoin’in, yapay zeka temasına yönelen yatırımcı ilgisi için likit bir temsil aracı gibi görülebileceğini ileri sürdü.

Mini sözlük: Likit temsil aracı, yatırımcıların doğrudan erişemediği bir tema ya da şirkete benzer fiyatlama beklentisiyle yöneldiği, borsada kolay alınıp satılabilen varlıkları ifade eder. Worldcoin, dijital kimlik ve token yapısıyla bu çerçevede değerlendiriliyor.

Diğer yükselen tokenler

Piyasadaki zayıf seyre rağmen sadece WLD öne çıkmadı. Ethena’nın ENA tokeni son 24 saatte yüzde 17 değer kazandı. Hyperliquid’in HYPE tokeni ise yüzde 4 yükselerek haftalık kazancını yüzde 25’in üzerine taşıdı.

Ondo Finance’in ONDO tokeni de yüzde 4,5 arttı. Bu hareket, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Söz konusu alan, son dönemde geleneksel finans ürünlerinin blokzincir tabanlı yapılara taşınmasıyla daha fazla izleniyor.

Anlatı teması etkisini koruyor

Veriler, bitcoin geri çekilirken piyasanın tamamında aynı yönlü bir zayıflık görülmediğini ortaya koydu. Özellikle yapay zeka ve gerçek dünya varlıkları gibi güçlü anlatılara sahip projeler, risk iştahının seçici biçimde devam ettiğini gösterdi.

Buna göre yatırımcıların, geniş piyasa düşüşüne rağmen belirli temalar etrafında kümelenen tokenlere yönelmeyi sürdürdüğü aktarıldı. Fiyat hareketlerinin kısa vadede bu anlatıların gücüne bağlı kalabileceği değerlendiriliyor.