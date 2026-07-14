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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

ABD ve İngiltere, stabilcoin ve tokenizasyonda ortak adım attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ve Birleşik Krallık, stabilcoin ve tokenizasyonda ortak tavsiyeler yayımladı.
  • 📌 İki ülke, sınır ötesi dijital varlık kullanımı için uyumlu düzenleme hazırlıyor.
  • 💵 Ortak metin, tam rezervli stabilcoin yapısında bire bir teminat şartını öne çıkardı ve bu yaklaşım $USDC gibi varlıklarla aynı çerçevede anılıyor.
  • 🏦 Birleşik Krallık için hazırlanan rapor, tokenizasyonun 2035'e kadar ekonomiye 44 milyar dolar katkı sağlayabileceğini öngördü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Hazine Bakanlığı ile Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, Geleceğin Piyasaları için Transatlantik Görev Gücü kapsamında dijital varlıklara ilişkin ortak tavsiyelerini yayımladı. Açıklamalar, iki ülkenin özellikle stabilcoin faaliyetleri ve tokenizasyon alanında daha uyumlu bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Ortak düzenleme yaklaşımı öne çıktı
2 İngiltere için 2035’e kadar 44 milyar dolarlık katkı beklentisi

Ortak düzenleme yaklaşımı öne çıktı

Salı günü yayımlanan ortak metinde, dijital varlıklara odaklanan dört tavsiyeye yer verildi. Bunlar arasında, özel sektör öncülüğünde sınır ötesi tokenleştirilmiş varlık kullanım senaryolarını test edecek bir grubun değerlendirilmesi ve ABD’deki finansal otoriteler ile İngiltere Merkez Bankası’nın tokenleştirilmiş varlıkların düzenlenmesinde ortak yaklaşımlar belirlemesi bulunuyor.

Tokenizasyon, tahvil, fon veya para gibi geleneksel finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına geliyor. Bu yöntem, işlemlerin daha hızlı izlenmesini ve bazı süreçlerin daha verimli yürütülmesini amaçlıyor.

ABD ve Birleşik Krallık, benzer riskler ve benzer faaliyetler için karşılaştırılabilir sonuçlar doğuracak kurallar geliştirmeyi, finansal istikrarı desteklemeyi ve sınır ötesi rekabeti zayıflatacak piyasa bozulmalarından kaçınmayı amaçlıyor.

İki ülke ayrıca stabilcoinler için düzenleyici uyumu güçlendirmeyi ve sınır ötesinde işleyebilen dinamik bir stabilcoin piyasasının önünü açmayı hedeflediklerini bildirdi. Metinde, stabilcoinlerin en az bire bir oranında, yüksek kaliteli ve likit varlıklarla tam desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Bu yaklaşım, ABD’de geçen yıl yasalaşan ve Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi beklenen GENIUS düzenlemesindeki temel ilkeyle uyum gösteriyor. Söz konusu yasa stabilcoinler için yasal zemin hazırlasa da uygulama kurallarının tamamlanması gerekiyor.

İngiltere için 2035’e kadar 44 milyar dolarlık katkı beklentisi

Ortak açıklama, Birleşik Krallık destekli bir sektör görev gücünün hazırladığı raporun ardından geldi. Raporda, ülkenin tokenizasyon alanında önde gelen merkezlerden biri haline gelmesi, bu modelin küresel ölçekte yayılması ve iç pazardaki benimsenmenin benzer ekonomilerle paralel ilerlemesi halinde, 2035’e kadar yıllık ekonomik çıktısına 44 milyar dolar ekleyebileceği belirtildi.

Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, ülkenin ekonomi ve maliye politikasını yöneten ana kurumları arasında yer alıyor. Bank of England ise para politikası ve finansal istikrar alanındaki yetkileri nedeniyle dijital varlık düzenlemelerinde kilit kurumlar arasında bulunuyor.

Raporda, Birleşik Krallık’ın 2027’nin ilk çeyreğine kadar tokenleştirilmiş tahvil ihraç etmesi ve finansal işlemleri blokzincir üzerinde test etmeye başlaması çağrısı yapıldı.

Raporda yer alan bu çağrı, kamu destekli sermaye piyasası araçlarının blokzincir tabanlı altyapılara taşınmasına yönelik daha somut bir takvime işaret ediyor. Böylece Londra’nın, dijital finansın yeni yapılarında düzenleyici netlik ve piyasa altyapısı bakımından rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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