Meme Coin Cephesinde Zıt Sinyaller: Shiba Inu’da Sessiz Birikim, PEPE’de Balina Satışı

Kripto para piyasasında meme coin’ler yeniden gündemin merkezine oturdu. Son 24 saatlik zincir üstü veriler, Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) tarafında birbirinden oldukça farklı yatırımcı davranışlarını ortaya koyuyor. SHIB yatırımcıları borsalardan token çekerek daha uzun vadeli bir pozisyon almaya yönelirken, PEPE cephesinde balinaların satış baskısı dikkat çekiyor. Bu iki gelişme, meme coin piyasasında yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Shiba Inu’da Borsalardan Büyük Çekiliş: Satış Baskısı Azalıyor mu?

Son zincir üstü verilere göre, yalnızca 24 saat içinde yaklaşık 101 milyar SHIB token’ı merkezi borsalardan çekildi. Bu tür borsa çıkışları, genellikle yatırımcıların kısa vadeli satış niyetinden uzaklaştığını ve varlıklarını özel cüzdanlarda tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Özellikle 2024’ün son çeyreğinden bu yana düzenli dağıtım baskısı altında kalan SHIB için bu hareket, yatırımcı psikolojisinde belirgin bir değişime işaret ediyor.

Teknik tarafta SHIB fiyatı daralan bir üçgen formasyonu içerisinde hareket ediyor. Daha düşük zirveler ve hafif yükselen dipler, satış momentumunun zayıfladığını gösterirken, her geri çekilmede artan alım tepkileri dikkat çekiyor. Bu durum, mevcut seviyelerde güçlü bir talep oluştuğuna işaret ediyor. Ancak daha uzun vadeli grafiklerde hâlâ aşağı yönlü eğilim baskın. Özellikle düşen hareketli ortalamalar, olası yükseliş denemelerinde güçlü direnç alanları oluşturuyor.

Borsalardaki toplam SHIB rezervlerinin kademeli olarak azalması, dolaşımdaki likiditenin sıkılaştığını gösteriyor. Bu durum kısa vadede ani bir fiyat artışı garantisi sunmasa da, arz-talep dengesinin zamanla boğalar lehine değişebileceği bir zemin hazırlıyor.

PEPE’de Balina Satışları Alarm Veriyor: Düşüş Sürebilir mi?

PEPE tarafında ise tablo oldukça farklı. Meme coin, yaklaşık iki haftadır düşen bir kanal içinde işlem görüyor. Son piyasa düzeltmesiyle birlikte fiyat 0,0000044 dolar seviyesine kadar gerilerken, haftalık düşüş trendi derinleşti. En dikkat çekici gelişme ise uzun süredir elinde PEPE tutan bir balinanın 858 milyar token’ı, yaklaşık 3,88 milyon dolar değerinde satması oldu.

Bu satış tekil bir olayla sınırlı kalmadı. Nansen verilerine göre büyük yatırımcılar toplamda 4,25 trilyon PEPE token’ını elden çıkardı. Düşüş trendi sırasında gerçekleşen bu tür balina çıkışları, piyasada güven eksikliğini ve daha fazla kayıp korkusunu yansıtıyor. Alım-satım verileri de bu tabloyu destekliyor; son günlerde satış hacmi alım hacminin üzerinde kalarak negatif bir denge oluşturdu.

Teknik göstergeler PEPE için baskının sürebileceğine işaret ediyor. Stokastik RSI aşırı satım bölgesine derinlemesine girerken, fiyat kısa ve uzun vadeli üstel hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Satışların devam etmesi halinde, fiyatın 0,0000043 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi olası görülüyor. Olası bir trend dönüşü için ise 0,0000051 dolar üzerinde günlük kapanış kritik önem taşıyor.

Meme coin’lerdeki bu ayrışma, genel kripto piyasasındaki belirsizlikle de örtüşüyor. Son günlerde Bitcoin ve Ethereum’da görülen dalgalı seyir, riskli varlıklarda kısa vadeli pozisyonların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Özellikle yüksek volatiliteye sahip meme coin’lerde yatırımcı davranışları daha uç noktalara savrulabiliyor.