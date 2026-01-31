Ekonomi

Küresel Piyasalarda Manipülasyon! Kriptolar Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • Gümüş ABD ve Çin piyasalarında aynı anda iki farklı fiyattan işlem görüyor.
  • Kağıt gümüş işlemleri fiyatları baskılarken fiziki talep güçlü kalmaya devam ediyor.
  • Sert fiyat düşüşleri, kalabalık işlemlerin kaçınılmaz bir piyasa düzeltmesi olabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları etrafında dönen tartışmalar, yatırımcıların güvenini sarsacak boyuta ulaştı. Son yayımlanan analizler, gümüşün aynı anda iki farklı fiyatla işlem gördüğünü ortaya koyarken, özellikle ABD ve Çin piyasaları arasındaki makas dikkat çekiyor. Bu durum, “gümüş piyasası manipüle mi ediliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Kağıt Gümüş ile Fiziki Gümüş Arasındaki Uçurum
2 Sert Düzeltme ve Piyasalara Yansıyan Etkiler

Kağıt Gümüş ile Fiziki Gümüş Arasındaki Uçurum

ABD’de COMEX üzerinden işlem gören gümüş fiyatı yaklaşık 92 dolar seviyelerinde bulunurken, Çin’in Şanghay piyasasında fiziki gümüşün fiyatı 120-130 dolar aralığında seyrediyor. Bu fark, Asya piyasasında yaklaşık yüzde 40’lık bir prim anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu çarpıcı ayrışmanın temel nedeni, ABD’de gümüş işlemlerinin büyük ölçüde “kağıt sözleşmeler” üzerinden yapılması.

Amerikan piyasasında gümüş ticaretinin büyük kısmı vadeli kontratlar ve türev ürünler üzerinden gerçekleşiyor. Bu işlemlerin çoğu, gerçek anlamda fiziki gümüş teslimatını içermiyor. Tahminlere göre ABD’de kağıt gümüş ile fiziki gümüş arasındaki oran 350’ye 1 seviyesinde. Yani piyasada işlem gören her bir ons gerçek gümüşe karşılık, 350’den fazla kağıt talep bulunuyor. Bu yapı, büyük finansal kurumların yüksek hacimli satışlarla fiyatları aşağı çekebilmesine olanak tanıyor.

Şanghay’da ise durum oldukça farklı. Buradaki fiyatlar, gerçek fiziki işlemleri yansıttığı için arz-talep dengesini daha net gösteriyor. Çin’de fiziki gümüş fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyretmesi, küresel ölçekte fiziki talebin güçlü kaldığına işaret ediyor.

Sert Düzeltme ve Piyasalara Yansıyan Etkiler

Ocak ayı itibarıyla gümüş fiyatları aylık bazda yüzde 60’tan fazla yükselmiş, 2025 genelinde ise yüzde 140’lık bir artış kaydetmişti. Ancak bu hızlı yükselişin ardından gümüş vadeli işlemleri yalnızca 24 saat içinde yüzde 34 değer kaybederek 74 dolara geriledi. Bu düşüş, gümüş tarihindeki en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Benzer bir tablo altın piyasasında da yaşandı. Son 12 ayda neredeyse iki katına çıkan altın, ons başına 5.600 dolara yaklaşarak rekor kırdıktan sonra, bir gün içinde 4.686 dolara kadar geriledi. Altın ve gümüşte yaşanan bu ani düşüş, 24 saatten kısa sürede yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasa değerinin silinmesine neden oldu.

Bu gelişmeler, akıllara yakın geçmişte kripto para ve teknoloji hisselerinde yaşanan sert düzeltmeleri getirdi. Özellikle kalabalık işlemler, yüksek kaldıraç ve hızlı fiyat artışları, birçok varlık sınıfında benzer çöküşleri tetiklemişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: İddiaya Göre ABD Pazar Günü İran’ı Vuracak

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Son Dakika: 30 Ocak ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı, Kripto İçin Berbat!

Son Dakika: Trump Yeni Fed Başkanını Açıkladı, Kevin Warsh Kimdir?

Kripto Paraların da Beklediği Fed Yarışı Kızıştı: Yüzde 93’e Çıktı

Son Dakika: Oylama Bitti ABD Hükümeti Tekrar Kapanmak Üzere, Kripto Paralar Düşüyor

Son Dakika: Donald Trump Konuşuyor Kripto Paralara Dikkat

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı ETF Çıkışları ve Piyasalarda Artan Tedirginlik: Bitcoin ve Piyasalarda Son Durum
Bir Sonraki Yazı Meme Coin Cephesinde Zıt Sinyaller: Shiba Inu’da Sessiz Birikim, PEPE’de Balina Satışı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?