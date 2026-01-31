BITCOIN (BTC)

ETF Çıkışları ve Piyasalarda Artan Tedirginlik: Bitcoin ve Piyasalarda Son Durum

Özet

  • Bitcoin, ETF çıkışları sonrası 81 bin dolar seviyesine geriledi.
  • Kuantum bilgisayar tartışmaları ve opsiyon piyasası korkuyu artırıyor.
  • Makro belirsizlikler, Bitcoin’in kısa vadeli yönünü belirleyecek ana unsur.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, Çarşamba ve Perşembe günleri arasında yüzde 10’luk sert bir düzeltme yaşayarak 81 bin dolar seviyesini yeniden test etti. Bu seviye, son iki aydır ilk kez görülürken, kripto piyasasında risk algısının belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinden gelen güçlü çıkışlar ve altın fiyatlarındaki ani düşüş, yatırımcıların temkinli bir pozisyona geçmesine neden oldu. Yaşanan bu gelişmeler, 80 bin dolar seviyesinin psikolojik destek olarak ne kadar güçlü olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 ETF Çıkışları ve Makro Etkiler Bitcoin’i Baskılıyor
2 Kuantum Bilgisayarlar ve Türev Piyasalar Endişeyi Artırıyor

ETF Çıkışları ve Makro Etkiler Bitcoin’i Baskılıyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, 16 Ocak’tan bu yana toplam 2,7 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. Bu rakam, ETF’lerin toplam yönetilen varlıklarının yaklaşık yüzde 2,3’üne denk geliyor. Bazı piyasa oyuncuları, kurumsal talebin duraksadığını savunurken, diğerleri ise son üç ayda yüzde 18 değer kazanan altının, Bitcoin’in “değer saklama aracı” anlatısını geçici olarak gölgede bıraktığını düşünüyor. Nitekim altın fiyatlarının yalnızca birkaç gün içinde yüzde 13 geri çekilmesi, riskten kaçış eğiliminin sadece kriptoya özgü olmadığını gösteriyor.

Bu noktada, Bitcoin’deki düşüşü tek bir nedene bağlamak zor. Ancak küresel ölçekte artan belirsizlik, yatırımcıların nakit ve kısa vadeli ABD tahvillerine yönelmesine yol açıyor. Benzer bir eğilim geçtiğimiz hafta ABD borsalarında da görüldü. Nasdaq endeksinde yaşanan sert dalgalanmalar, teknoloji hisseleriyle birlikte kripto varlıkların da aynı risk sepetinde değerlendirildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kuantum Bilgisayarlar ve Türev Piyasalar Endişeyi Artırıyor

Bitcoin yatırımcılarının tedirginliğini artıran bir diğer unsur ise kuantum bilgisayarların blokzincir güvenliğine yönelik potansiyel tehdidi. Coinbase’in bu riskleri değerlendirmek üzere bağımsız bir danışma kurulu oluşturması ve 2027’ye kadar kamuya açık araştırmalar yayımlamayı planlaması, konunun ciddiyetle ele alındığını gösteriyor. Jefferies’in Bitcoin’i amiral gemisi portföyünden çıkarması da bu tartışmayı alevlendirdi. Buna karşın Blockstream kurucu ortağı Adam Back, önümüzdeki on yıl içinde somut bir kuantum tehdidi görmediğini belirterek paniğin abartılı olabileceğini savunuyor.

Türev piyasalarda ise tablo oldukça temkinli. Bitcoin opsiyonlarında delta skew oranı yüzde 17’ye yükselerek son bir yılın zirvesine çıktı. Bu durum, yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı yoğun şekilde korunma arayışında olduğunu gösteriyor.

Perşembe ve Cuma günleri arasında yaklaşık 860 milyon dolarlık kaldıraçlı long pozisyonun tasfiye edilmesi, birçok yatırımcının düşüşe hazırlıksız yakalandığını ortaya koydu.

Öte yandan, toplam vadeli işlem açık pozisyonlarının son üç ayda düşmesi, piyasadaki aşırı kaldıraç riskinin azaldığına işaret ediyor.

