Son Dakika: Binance 10 Ekim 2025 Çöküşü Açıklaması, Suçlu Mu?

Bugünlerde Binance borsasının rakiplerinin de desteklediği bir 10/10 kampanyası var. Birçok global borsayla bağlantılı isim ve sosyal medya ünlüleri CZ’nin 90 milyar doları aşan servetine atıfla “10/10 çöküşünden” Binance borsasının ve CZ’yi sorumlu tutuyor. Elbette çöküş sonrası bir türlü toparlanamayan likidite ve düşüş yaşayan piyasaların sorumlusu olarak da Binance’ı görüyorlar. Peki Binance suçlu mu? Biraz önce Binance açıklama yayınladı.

Binance Son Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce devam eden 10/10 kampanyalarına karşı açıklama yayınladı. CZ saatler önce bunun organize FUD olduğunu ve piyasanın geneline zarar verdiğini söylemişti. Peki Binance ne diyor?

“10 Ekim 2025’te kripto piyasası makro bir şokla karşı karşıya kaldı. Bazıları bunun nedenini Binance’deki bir arızaya bağlarken, gerçekte zincirleme likidasyonlar, yüksek kaldıraçlı pozisyonlardan kaynaklanan makro riskler, likiditeyi sınırlayan piyasa yapıcılarının risk kontrolleri ve transferleri geciktiren Ethereum ağındaki tıkanıklıklar tarafından tetiklendi.” – Binance

Borsa düşüşün 10 Ekim dönemindeki sebeplerini tek tek açıklıyor. Ticaret savaşıyla alakalı restleşmelerin aynı gün ABD hisse senedi piyasalarında 1,5 trilyon doları sildi hatırlatıldı. S&P 500 ve Nasdaq altı ayın en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı ve 150 milyar dolarlık sistemik likidasyon gerçekleşti.

“Satışlar yoğunlaştıkça, aşırı piyasa hareketi piyasa yapıcıların algoritmik risk kontrollerini ve devre kesicilerini tetikledi ve otomatik olarak envanter yönetimine ve riskin azaltılmasına başladı. Bu davranış, aşırı volatilite altında beklenen bir durum olsa da, sipariş defterlerinden geçici olarak likiditeyi çekti. Kaiko’nun verilerinden elde edilen emir defteri derinliğine göre (aşağıdaki görsel), bazı borsalarda “BTC likiditesi her seviyede sıfır veya sıfıra yakındı” — Binance, Cryptocom ve Kraken hariç, büyük borsalarda %4’lük fiyat aralığı içinde neredeyse hiç alım emri yoktu. Bu azalma, her ek zorunlu satışın fiyatları normalden daha fazla hareket ettirdiği anlamına geliyordu. Üstelik, borsalar arası çapraz risk yönetimi ve arbitraj da bozulmuştu.” – Binance

Binance verilere göre tüm borsaların sorun yaşadığını ve kendilerine özgü bir durum olmadığını açıklamaya çalışıyor. Ayrıca Ethereum ağındaki tıkanıklığın arbitraj ve platformlar arası akışları yavaşlatmasının da çöküşü büyüttüğünün altı çizildi.

“Zaten zayıf olan piyasada bu durum spreadleri genişletti ve pozisyon dengelemeyi daha da zorlaştırarak fiyat dalgalanmalarını artıran kısa süreli bir likidite boşluğu yarattı. Satış baskısı azalana ve piyasalar istikrar kazanana kadar, borsalar arasında dengeyi yeniden sağlamak veya likiditeyi en çok ihtiyaç duyulan yerlere dağıtmak zordu.” – Binance

Mekanik satışlar ve zorunlu likidasyonlar fiyat hareketlerini artırırken, yavaşlayan arbitraj ve çapraz platform transferleri geçici fiyat farklarını genişletti. Zayıf likidite, hızlı akış ve geciken sermaye hareketi Binance borsasını da zorladı ve aşırı piyasa koşullarındaki yüksek hacmi işlemede tüm borsalar zorluk yaşadı. Binance açıklamasında ağırlıklı olarak tüm borsalarının benzer ve hatta daha kötü sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatıyor.

Peki neden tazminat ödemesi yaptı? Binance şu cevabı veriyor.

“10 Ekim’deki çöküş, sistemik, makroekonomik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bir riskten kaçınma hareketiydi. Bununla birlikte, Binance platformunun bazı bölümlerinin aşırı piyasa koşulları altında geçici bir baskı yaşadığını kabul ediyor ve etkilenen kullanıcılara tazminat ödedik ve güvenlik önlemlerini güçlendirdik.” – Binance

Ayrıca likidasyonlarının Binance ağırlıklı tetiklendiği iddiası için de şunları yazdı;

“Binance platformuna özgü sorunlar ani çöküşe neden olmamıştır. En yüksek volatilite aralığı 21:10-21:20 UTC arasında gerçekleşirken, günün likidasyonlarının yaklaşık %75’i, 21:36 UTC’de yaygın olarak bildirilen üç tokenin (USDe, BNSOL, WBETH) sabitlenmesinden önce gerçekleşmişti. Bu zamanlama, çoğu kaldıraç azaltmanın, 20:50 UTC’de başlayan ilk makro şok sırasında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu şok sırasında, zorla likidasyonlar, azalan emir defterleri arasında fiyat düşüşlerini hızlandırmıştır. Bu durum, ana etkenin platformla ilgili anomaliler değil, piyasa genelinde riskten kaçınma ve likidasyon refleksiyonu olduğunu doğrulamaktadır. Binance’in temel eşleştirme motoru, risk kontrolleri ve takas sistemleri, kesintisiz olarak tam olarak çalışmaya devam etmiştir.”

Peki Binance borsasının hiç mi suçu yok? 2 önemli sorun var ve bunlar için tazmin ödemelerinin yapıldığından bahsediliyor.

“Olay 1: Varlık transferi alt sisteminde bozulma (21:18-21:51 UTC) Satışların zirve yaptığı sırada, iç varlık transferi alt sistemimiz yaklaşık 33 dakika boyunca yavaşladı. Bu durum, Spot, Earn ve Futures arasında bazı fonların transferini etkiledi. Temel eşleştirme, risk kontrolleri ve takas işlemleri devam etti; kesinti, transfer yolu ve buna bağlı işlemlerle sınırlı kaldı. Az sayıda kullanıcı, arka uç çağrıları başarısız olduğunda kullanıcı arayüzünde bakiyelerinin “0” olarak görüntülendiğini gördü; bu, fon kaybı değil, yedek görüntüleme sorunuydu. Olay 2: USDe, WBETH ve BNSOL için endeks sapmaları (21:36-22:15 UTC) Piyasa genelinde emir defteri derinliği azaldıktan ve zincir üzerindeki tıkanıklık, platformlar arası dengelemeyi yavaşlattıktan sonra, USDe, ardından WBETH ve BNSOL endeksleri beklenen değerlerden anormal şekilde sapma gösterdi. Yerel likiditenin azalması, likidasyonların hızlanması ve platformlar arası akışların yavaşlaması, stresli dönemlerde platformumuzdaki geçici hareketlerin endeks hesaplamasında çok fazla ağırlık taşımasına neden oldu.”

Borsa 22 Ekim 2025 itibarıyla, yukarıdaki iki olaydan etkilenen uygun kullanıcılara 328 milyon dolar iade ettiğini ayrıca diğer kullanıcılar için (bu iki olay dışında zarar görenler) 300 milyon dolarlık iyi niyet programını devreye aldığını söylüyor. Bunlar zaten Ekim ayında konuşulan konulardı.

Sonuç olarak Binance kusursuz olmadığını ancak 2 sorundan kaynaklı mağduriyet yaşayan herkesin zararlarının tazmin edildiğini söylüyor.