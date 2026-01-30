Ekonomi

Sıcak Gelişme: İddiaya Göre ABD Pazar Günü İran’ı Vuracak

Özet

  • Drop Site News makalesinde, isimsiz ABD'li ve Arap yetkililerin sözlerine dayanarak ortaya atılan iddiaya göre ABD bu Pazar günü İran'ı vuracak.
  • Kaynaklar belirsiz ve muhtemelen önceki saldırının zamanlaması nedeniyle varsayım gibi görünüyor. Bu iddia önümüzdeki saatlerde farklı kaynaklardan da dolaşıma girebilir.
  • Trump "son tarihin" ne zaman olduğunu sadece İran'ın bildiğini bugün açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Bugün Trump “son tarihin” İranlı muhatapları tarafından kesin olarak bildiğini söyledi. Bölgeye yeni savaş gemileri gönderen ABD’nin yakında İran’a saldırabileceği konuşuluyor. Tüm bu kaosun ortasında Drop Site News bombayı patlattı.

İran’a Saldırı Kapıda

Drop Site News makalesinde, isimsiz ABD’li ve Arap yetkililerin sözlerine dayanarak ortaya atılan iddiaya göre ABD bu Pazar günü İran’ı vuracak. Kaynaklar belirsiz ve muhtemelen önceki saldırının zamanlaması nedeniyle varsayım gibi görünüyor. Trump “son tarihin” ne zaman olduğunu sadece İran’ın bildiğini bugün açıkladı.

İddia uçuk gibi görünse de geçtiğimiz yılki saldırıyı hatırlarsak o da aniden olmuştu.

“Birden fazla kaynak Drop Site News’e, üst düzey ABD askeri yetkililerinin Orta Doğu’daki önemli bir ABD müttefikinin liderliğine, Başkan Donald Trump’ın bu hafta sonu İran’a ABD saldırısı için yetki verebileceğini bildirdiğini doğruladı. Müttefik, ABD’nin harekete geçmeye karar vermesi halinde saldırıların Pazar günü başlayabileceği bilgisini aldı.” – Drop Site News

İnternet sitesinin Arap hükümetlerine danışmanlık yapan kaynağına göre “Bu nükleer silahlar veya füze programı ile ilgili değil. Bu, rejim değişikliği ile ilgili” deniyor. Trump geçtiğimiz günlerde “direnin yardım yolda” demişti şimdi de gemileri gönderdiğini söylüyor yani düz mantıkla parçaları birleştirdiğinizde iddia o kadar da uçuk görünmüyor.

Elbette bu tarz büyük sızıntıların daha güvenilir ajanslar tarafından servis edilmesi inandırıcılığını artıracaktır. İran son tarihi bildiği için İran ile bağlantılı güvenilir kaynakları izlemeye devam etmek gerekiyor. Ayrıca “son tarih” vurgusunun “Ocak ayı sonu” gibi düz bir son tarihe işaret etme potansiyeli de var.

“Kaynağa göre, Trump yönetiminin düşüncesi, İran liderliğine başarılı bir saldırının ardından İranlıların protesto için sokaklara döküleceği ve bunun da hükümetin devrilmesine yol açacağı yönündedir. Eski üst düzey istihbarat yetkilisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun “bir saldırı beklediğini” ve “Trump’a İsrail’in Batı ile dostane bir yeni hükümetin kurulmasına yardımcı olabileceğini garanti ettiğini” söyledi.

İki üst düzey Arap istihbarat yetkilisi Drop Site’a, ABD’nin “yakın zamanda” bir saldırı düzenleyebileceği bilgisini aldıklarını söyledi.” – Drop Site News

Eğer bu saldırı gerçekleşirse Bitcoin geçtiğimiz yılki hareketini tekrar edebilir. Ortadoğu yine uzun süreli kaos ortamına sürüklenir ve sonuçları grafiklerdeki düşüşlerden daha büyük ve acı verici olur.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
