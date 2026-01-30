Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

1980’lerden bugüne tarihinin en büyük yükselişini yaşayan gümüş ve altın şimdi de tam tersini yaşıyor. Gümüş bugüne kadar görmediği hızda günlükte yüzde 34’ü aşan oranda kayıplar yaşıyor. Bitcoin 81 bin doları hedefliyor ve altın da çift haneli kayıplar yaşadı.

Gümüş ve Altın Çöküyor

Gümüş 75 dolara kadar düştü ve 117 dolar seviyesinden adeta çakıldı. Çoğu altcoinden bile günlükte daha fazla kayıp yaşayan gümüş o görkemli yükseliş trendini şimdilik noktalamış gibi görünüyor. Eğer 70 dolar seviyesi de kaybedilirse 56 dolar test edilebilir.

Altın 5.400 dolardan %12 kayıpla 4.750 dolar seviyesine geriledi. Buradaki en bariz destek 4.550 dolarda ve altındaki kapanışlar 4.300 dolara kadar satışları uzatabilir.

Peki ne oluyor da düşüş yaşanıyor? Piyasalarda en güçlü düşüş sinyali, ABD Başkanı Trump’ın Federal Rezerv (Fed) başkanlığı için şahin (faiz artırımı veya yüksek faiz yanlısı) görüşleriyle bilinen Kevin Warsh’ı seçmesi önemli bir sinyaldi. Dolar da bir miktar güçleniyor ancak ana odak noktası kısa sürede çok hızlı yükselen bu varlıkların artık kar satışı döneminin gelmiş olmasıydı. Sürekli ve dikine yükselişin tarih boyunca nasıl sonuçlandığını hep konuştuk. Bugün de farklı bir şey olmuyor.

Bu bir trend sonu mu? Trump görevde olduğu sürece küresel belirsizlik sona ermez ancak yeni Fed başkanı emtia yatırımcısını tahmin edilenden fazla korkutmuş olabilir. Trend sonu olmasa bile altın için 5 bin ve gümüş için 100 dolar üzeri artık kolay bir hedef olmayabilir. En azından orta vadeli.

Çin Gümüş İhracat Kısıtlamaları Nedir?

Çin’in kısıtlamaları, savaş, baskı bunlar uzun süredir özellikle gümüş için fiyatlanmaktaydı. Fakat Çin zaten 1 Ocak itibariyle gümüş ihracatı sınırlamalarını devreye aldı Çin kaynaklı haber akışının da bu noktada desteği zayıfladı. Gümüş artık sıradan bir emtia olmaktan çıkarılarak “nadir toprak elementleri” ile aynı statüye (stratejik hammadde) getirildi. 1 Ocak’tan itibaren sadece Çin Ticaret Bakanlığı’ndan özel ihracat lisansı alan şirketler gümüş satışı yapabiliyor. 2026-2027 dönemi için gümüş ihraç etmesine izin verilen şirket sayısı sadece 44 olarak açıklandı. Lisans alabilmek için şirketlerin yıllık en az 80 ton gümüş üretim kapasitesine sahip olması ve 30 milyon dolardan fazla kredi limitine sahip olması gibi ağır şartlar getirildi. Bu katı kriterler, küçük ve orta ölçekli ihracatçıların piyasadan çekilmesine ve arzın devlet kontrolündeki dev firmalarda toplanmasına neden oldu. 22 Ocak tarihli verilere göre Çin’in gümüş ihracatı, kısıtlama korkularının aksine son 16 yılın zirvesine (yaklaşık 5.100 ton) ulaştı. Uzmanlar, sevkiyatların kesilmesinden ziyade denetimlerin arttığını belirtiyor.

Bitcoin (BTC)

Yeni Fed Başkanı Trump’ı dinler faizleri indirirse Fed’in bağımsızlığı tartışmaya açılacak. İndirmezse Trump bu sefer ona aptal demeye başlayacak. Nitekim Trump faizleri indirmeyecek birinin Fed başkanı olamayacağını zaten daha önce açıklamıştı. Fed için yapısal sorunları konuşmaya başlayacağımız günlere ilerliyor olabiliriz.

Öte yandan yeni Başkan QE’ye sıcak bakmıyor ve parasal genişleme için ağırdan alma sürecini devam ettirebilir.

Bir yandan İran diğer yandan Trump’ın yeni saçmalıkları, bir yandan yeni Fed Başkanına dair endişeler derken grafikler bugün tepe taklak oldu. Epstein ve Trump hakkında yeni belgeler de yayınlandığından yakında büyük bir şeyler olabileceğine dair endişeler var. Muhtemelen birkaç haftaya ne olduğunu hepimiz göreceğiz.

BTC için kilit nokta 80.600 dolar ve bu seviyenin kaybedilmesi artık trendin tam anlamıyla düşüşe döndüğünü teyit edecek.

Bu arada kripto para yatırımcıları birçok platforma yeni gelen emtia vadelilerinden de büyük paralar kaybetti.

XAG (Gümüş) vadelilerinde likidasyon 12 milyon dolara yaklaştı. XAUT ve XAU (altın) vadelilerinde tasfiyeler yine 12 milyon dolar civarında. Elbette bunlar sadece son 1 saatteki kayıplar. Sadece gümüşte son 24 saatin tasfiyeleri 35 milyon doların üzerinde.

Hyperliquid son 1 saatte 96 milyon dolarlık tasfiye ile likidasyonlarda Binance borsasını üçe katlayıp birinci sıraya oturdu.

İpucu: Devasa likidasyonların ardından geliri artan Hyperliquid’in tokeni HYPE son BTC düşüşüne rağmen 31 doları aştı. Eğer önümüzdeki günlerde emtia açık pozisyonları platformda zayıflarsa hacim motivasyonuyla alım yapanlar protokolün geliri zayıflayacağı için HYPE satabilir.