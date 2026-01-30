Kripto Para

Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Özet

  • Trump: Warsh faiz oranlarını düşürmeyi taahhüt etmedi; ondan faiz oranlarını düşürmesini istemek uygun olmaz. Muhtemelen onunla faiz oranlarının düşürülmesi konusunda konuşacağım,
  • Trump'ın İran'ın son tarihi hakkındaki açıklaması: Sadece onlar kesin olarak biliyor.
  • BTC kanalı aşağı kırdı ve henüz geri dönüş emaresi göstermiyor. 82.600 dolarlık BTC ETF maliyet alanından uzaklaşılamazsa satışlar derinleşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin başladığı yere geri döndü ve adeta 2025 Aralık ayına ışınlanmış gibiyiz. Piyasalar tedirgin, kripto ürkek ve altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. Trump yazı hazırlandığı sırada yeni açıklamalar yapıyor. Fed üyelerinin bugünkü açıklamaları faizlerin bir süre daha hareket etmeyeceğini söylüyor. Peki analistler Bitcoin için ne diyor?

İçindekiler
1 Fed, Faiz ve İran
2 Bitcoin ve Kripto Paralar

Fed, Faiz ve İran

Trump her hafta yüksel sesle “aptal Powell hemen faizleri indir” diyerek sosyal medyadan bağırıyor. Bugün de aynısını yaptı. Fakat Fed Başkanı Mayıs ayında değişecek. Trump daha önceki açıklamalarında faiz indirimlerine sıcak bakmayan ve ekonomiyi kendisi gibi okumayan birinin asla başkanlık koltuğuna oturamayacağını buna izin vermeyeceğini söylemişti.

Bu söylemleri Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalara neden oldu. Elbette Cook’un görevden alınması ve Powell’a dava açılması gibi olayları da bir bütün olarak ele aldığımızda Trump’ın “değişik tavırlarının” ABD tahvillerinin “saçmalıklara dair endişeler” nedeniyle satılmasına varan süreçler yaşadık.

Trump biraz önceki açıklamalarında “Fed’in bağımsızlığını” garanti altına almayı taahhüt ederken yine her işe burnunu sokacağını da ima etti. Bu çelişkiler 2026 yılında bizi nereye götürecek göreceğiz. İran son tarihi için de açıklama yapan Trump “bunu en iyi onlar biliyor” dedi.

“Warsh faiz oranlarını düşürmeyi taahhüt etmedi; ondan faiz oranlarını düşürmesini istemek uygun olmaz. Muhtemelen onunla faiz oranlarının düşürülmesi konusunda konuşacağım, Warsh faiz oranlarını düşürmek istiyor.

Warsh, Beyaz Saray’ın baskısı olmadan faiz oranlarını düşürecek.

(Trump’ın İran’ın son tarihi hakkındaki açıklaması) Sadece onlar kesin olarak biliyor.” -Trump

Bitcoin ve Kripto Paralar

Şu dakikalardan hafta sonuna baktığımızda kripto paraları iyi şeyler beklemiyor. Dün aşağı yukarı bu saatlerde Asya piyasa açılışıyla kriptodaki satışların derinleşebileceğinden bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada her şey ayılar lehine bekletin dahilinde devam ediyor. Eğer hafta sonu hacimsizliğini ayılar avantaja çevirip hacimli satış dalgası başlatabilirse BTC 81 bin doları aşağı kırabilir.

Roman Trading halen ayı piyasalarının başladığına ikna olmayanlara seslendi.

“Peki, ne zaman hepimiz sonunda $BTC’nin döngünün ayı aşamasında olduğunu kabul edeceğiz? Ve 50 binlere doğru ilerliyor…”

Columbus takma isimli analist yukarıdaki grafiği paylaşarak henüz tersine dönüş emaresi olmadığından bahsetti.

anlcnc1 ise ETF ortalama maliyet alanından uzaklaşılması gerektiğini söylüyor.

“Haftanın son işlem günü — Wall Street’in desteğine ihtiyaç var. Açılışın ardından Bitcoin, ETF ortalama maliyet alanından uzaklaşmalıdır.

82.600 $”

Anıl ayrıca ABD tarafındaki yatırımcıların ilgisizliğine dikkat çekti.

Bitcoin’deki indirimli Coinbase Premium hala kurumların ilgisini çekmiyor. Belki Saylor önümüzdeki hafta devreye girer.

Premium trendi negatif seyretmeye devam ettiği sürece, sürdürülebilir bir yükseliş olasılığı düşük. Tartışmaya gerek yok.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)

Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Hyperliquid (HYPE) Yükselişindeki 10/10 Sırrı

Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

El Salvador’dan Sessiz Hamle: Bitcoin Ülkesi Altına Neden Döndü?

Sıcak Gelişme: Fed’den Bostic Konuşuyor, Kripto Paraların Hafta Sonunda İşi Zor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid (HYPE) Yükselişindeki 10/10 Sırrı
Bir Sonraki Yazı Kriptoyu Sallayan Anlar Canlı Yayında: Fed Verileri, Son Dakika Haberler ve Haftalık Ajanda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?