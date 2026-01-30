Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Bitcoin başladığı yere geri döndü ve adeta 2025 Aralık ayına ışınlanmış gibiyiz. Piyasalar tedirgin, kripto ürkek ve altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. Trump yazı hazırlandığı sırada yeni açıklamalar yapıyor. Fed üyelerinin bugünkü açıklamaları faizlerin bir süre daha hareket etmeyeceğini söylüyor. Peki analistler Bitcoin için ne diyor?

Fed, Faiz ve İran

Trump her hafta yüksel sesle “aptal Powell hemen faizleri indir” diyerek sosyal medyadan bağırıyor. Bugün de aynısını yaptı. Fakat Fed Başkanı Mayıs ayında değişecek. Trump daha önceki açıklamalarında faiz indirimlerine sıcak bakmayan ve ekonomiyi kendisi gibi okumayan birinin asla başkanlık koltuğuna oturamayacağını buna izin vermeyeceğini söylemişti.

Bu söylemleri Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalara neden oldu. Elbette Cook’un görevden alınması ve Powell’a dava açılması gibi olayları da bir bütün olarak ele aldığımızda Trump’ın “değişik tavırlarının” ABD tahvillerinin “saçmalıklara dair endişeler” nedeniyle satılmasına varan süreçler yaşadık.

Trump biraz önceki açıklamalarında “Fed’in bağımsızlığını” garanti altına almayı taahhüt ederken yine her işe burnunu sokacağını da ima etti. Bu çelişkiler 2026 yılında bizi nereye götürecek göreceğiz. İran son tarihi için de açıklama yapan Trump “bunu en iyi onlar biliyor” dedi.

“Warsh faiz oranlarını düşürmeyi taahhüt etmedi; ondan faiz oranlarını düşürmesini istemek uygun olmaz. Muhtemelen onunla faiz oranlarının düşürülmesi konusunda konuşacağım, Warsh faiz oranlarını düşürmek istiyor. Warsh, Beyaz Saray’ın baskısı olmadan faiz oranlarını düşürecek. (Trump’ın İran’ın son tarihi hakkındaki açıklaması) Sadece onlar kesin olarak biliyor.” -Trump

Bitcoin ve Kripto Paralar

Şu dakikalardan hafta sonuna baktığımızda kripto paraları iyi şeyler beklemiyor. Dün aşağı yukarı bu saatlerde Asya piyasa açılışıyla kriptodaki satışların derinleşebileceğinden bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada her şey ayılar lehine bekletin dahilinde devam ediyor. Eğer hafta sonu hacimsizliğini ayılar avantaja çevirip hacimli satış dalgası başlatabilirse BTC 81 bin doları aşağı kırabilir.

Roman Trading halen ayı piyasalarının başladığına ikna olmayanlara seslendi.

“Peki, ne zaman hepimiz sonunda $BTC’nin döngünün ayı aşamasında olduğunu kabul edeceğiz? Ve 50 binlere doğru ilerliyor…”

Columbus takma isimli analist yukarıdaki grafiği paylaşarak henüz tersine dönüş emaresi olmadığından bahsetti.

anlcnc1 ise ETF ortalama maliyet alanından uzaklaşılması gerektiğini söylüyor.

“Haftanın son işlem günü — Wall Street’in desteğine ihtiyaç var. Açılışın ardından Bitcoin, ETF ortalama maliyet alanından uzaklaşmalıdır. 82.600 $”

Anıl ayrıca ABD tarafındaki yatırımcıların ilgisizliğine dikkat çekti.

“Bitcoin’deki indirimli Coinbase Premium hala kurumların ilgisini çekmiyor. Belki Saylor önümüzdeki hafta devreye girer. Premium trendi negatif seyretmeye devam ettiği sürece, sürdürülebilir bir yükseliş olasılığı düşük. Tartışmaya gerek yok.”