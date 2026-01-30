Hyperliquid (HYPE) Yükselişindeki 10/10 Sırrı

Bitcoin (BTC) 83 bin doların altında kalmaya devam ediyor ve altcoinlerin çoğu kan kaybediyor. Fakat HYPE Coin piyasa geneline göre güçlü kaldı hatta yakın zaman kritik 35 dolar direncini bile test etti. CZ açıklamalar yapıyor, birçok analist HYPE yükselişinin 10/10 ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Peki gerçekte ne oluyor?

Hyperliquid (HYPE) Neden Yükseldi?

28 doları korumaya çalışan HYPE Coin eğer son yükselişi yaşamamış olsaydı muhtemelen 15-16 dolarda oyalanıyor olacaktı. Büyük BTC düşüşüne rağmen halen yükselişin devamı için kilit destek seviyesinin üzerinde.

Ekim günü kripto paralar büyük bir çöküş yaşadı ve likidite sorunları nedeniyle birçok altcoin sıfıra iğne attı. Devasa tasfiyeler yaşandı ve Binance “kendimizi sorumlu hissediyoruz” diyerek yüz milyonlarca dolar zarar tazmin ödemesi yaptı. Bu büyük çöküşten ve sıfıra iğne atan altcoinlerden son zamanlarda yoğun biçimde CZ’yi suçluyorlar. Hatta Binance Kurucusu CZ kendisine karşı koordineli saldırı olduğu hakkında paylaşımlar yaptı.

OKX CEO’sundan global hesaplara kadar sosyal medyada CZ aleyhine çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bugünse Binance SAFU fonundan 1 milyar dolarlık BTC alacağını açıkladı. Bu hamle de sosyal medyadaki topluluk tepkisini durdurmuş görünmüyor.

CZ bugün öğleden önce şunları yazdı;

“FUD hedefine zarar vermez. Takipçilerim arttı. FUD piyasaya (yani herkese) zarar verir. Ben/Binance anlamlı miktarlarda satış yapmıyoruz. Satışım = Kartımı okutuyorum ve 5 dolar değerinde BNB dönüştürülüyor/kahve dükkanına gönderiliyor. Artık Binance’yi yönetmiyorum, ancak bildiklerime göre: Binance, giderlerini karşılamak için gelirlerinin sadece bir kısmını dönüştürür. Onlar büyük bir net istifçidir. Binance’in artık her hesaptaki her işlemi inceleyebilen küresel bir düzenleyici kurumu da var. Yanlış bilgilendirilmeyin. Enerjinizi kendiniz için olumlu gelişmeler için kullanın.”

14 saat önce de şunları yazmıştı;

“İlk kez değil, son kez de olmayacak. İlk günden beri FUD saldırıları alıyoruz. Bu akşamki AMA’da bu konuyu ele alacağım, neden ve nasıl olduğunu derinlemesine inceleyeceğiz. Bizim (kendi algıladığımız) “rakiplerimiz” bize odaklanırken, biz inşa etmeye ve büyümeye devam ediyoruz.”

Hyperliquid bugüne kadarki en ciddi Binance rakibi olabilir. FTX çöküşünün ardından DEX platformlarına ilginin artabileceğinden ve bunun için tek engellin “kullanıcı arayüzü iyileştirmesi” olduğundan bahsetmiştik. 2023 yılında Hyperliquid ekibi bunu başardı ve CEX görünümlü DEX’i ile yeni dönemin startını verdi.

Bugün geldiğimiz noktada Binance borsasının rakipleri tarafından da desteklenen bir 10/10 kampanyası var. 10 Ekim çöküşünden ve devamındaki sıkıcı piyasalardan CZ ile Binance borsasını sorumlu tutan insanlar var. Bu da Hyperliquid’in Binance nefretinden beslenmesine neden oldu. Yani bu noktada iyi bir avantaj elde etti diyebiliriz.

HYPE Coin Kaç Dolar Olur?

Binance nefretiyle desteklenen fiyat aynı zamanda platformun emtia ve hisse listelemeleriyle de korunuyor. Davos ekonomik forumunda CRCL CEO’su Hyperliquid’i övdü. Basit bir DEX olmanın ötesinde Hyperliquid “başka bir şeye” dönüşüyor. Bu yüzden Aster, LIT gibi birçok rakibin peş peşe ona yetişmeye çalıştığını görüyoruz. Yenileri de yolda.

Ve tabi yükselişin bir sebebi de 40 milyonluk token kilit açılışının %90’unun törpülenmesi. Yani HYPE ekibi de son derece lehine olan bu sürecin farkında ve maksimum yarar için rüzgarı olabildiğinde yelkenlerinin içine çekiyorlar.

Kısa vadede 28 dolar desteğinin korunması HYPE Coin fiyatının yeniden 35 dolara ulaşmasının önünü açabilir. Ardından 50 dolar hedefli yeni hareket başlayacak. Önümüzde üç senaryo var.

HYPE Coin’in tüm lehine olan şartlara rağmen yapabildiği maksimum şey kilit 28 dolar desteğini korumaktır ve bunun için çabalar.

Hyperliquid hem emtia açık pozisyonlarındaki büyüme hem de Binance nefretiyle yeniden 25 doları hedefler.

Emtia fiyatındaki dalgalanma dururken Hyperliquid ücret gelirleri zayıflar, Binance nefretinin sağladığı fayda durulur ve BTC düşüş eğilimli olduğu için HYPE Coin 28 dolar altı kapanışlarla 23 ve 21 dolara geriler.

Eğer BTC’ye rağmen yükseliş göreceksek bu 28 dolar desteğinin korunmasından öte bir şey olmalı ve son 2 günlük büyük kırmızı mumlar tekrar yeşile dönmeli.