Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

Düşüş biaslı yatırımcılar 98 bin dolardan bugüne BTC için açığa satış fırsatlarını değerlendiriyor. Zaman onları haklı çıkardı. Bugün de dünkü İran konulu gelişmelerin ardından kripto para ayılarının “İran kutlaması” devam ediyor. Peki ne oluyor? Neden kripto para ayıları İran konulu gelişmeleri müjdeli haber gibi görüyor?

Devrim Muhafızları Terör Listesinde

Trump haftalardır İran’da devam eden protestolara karşı Tahran yönetimini uyarıyor ve hatta bu uyarıların tonunun “saldırı tehdidine” vardığını gördük. Ardından göstericilerin idamından vazgeçilmesiyle Trump duruldu. Ancak İran yakın zamanda ABD savaş uçaklarına saldırabileceğini ima ederek uydu görüntüleri paylaştı.

Peki Trump ne yaptı? Bölgeye gerektiğinden kullanmak üzere büyük bir donanma gönderdiğini açıkladı. Dün ise protestoculara yönelik ölümcül baskılar gerekçe gösterilerek IRGC terör listesine eklendi ve bu durum İran’a müdahale ihtimalini kuvvetlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, AB’nin kararının “şov” ve “stratejik hata” olduğunu açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dahil birçok üst düzey isim bugünlerde İran’ın göstericilere yönelik baskısını “cezasız kalamayacak türden eylemler” olarak isimlendiriliyor.

Avrupa Birliği ayrıca İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Başsavcı Mohammad Movahedi Azad ve başkan yargıç Iman Afshari dahil olmak üzere İran’daki altı kuruluş ve 15 kişiye yaptırım kararı aldı. Konu sıcak hatta yazı hazırlandığı sırada bile Yunanistan ticari gemi sahiplerini uyararak İran kıyılarından uzak durmayı tavsiye etti.

Peki kripto paraları bu konu neden ilgilendiriyor? Tüm işaretler yakında İran’a büyük bir saldırı olabileceğini gösteriyor. AB’nin İran’ın kolluk kuvvetini terör listesine eklemesinin hemen öncesinde Trump bu hafta başında büyük bir donanmanın “büyük bir güç, coşku ve özel amaçla” İran’a doğru hızla ilerlediğini söylemişti.

“İlk dönemimde orduyu güçlendirdim ve şimdi İran adlı bir yere giden bir grubumuz var, umarım onu kullanmak zorunda kalmayız.” – Trump

Geçen yıl İran’ın stratejik noktalarına yapılan saldırıların kripto paralarda ne tür negatif sonuçlar doğurduğunu gördük. O günün şartlarında İran’ın nükleer hedefinden en az 1 yıl uzaklaştırıldığı söylenmişti ve bu detay 2026 yılında yeni bir saldırı olabileceğini akıllara getiriyor. Piyasalar AB’nin kararıyla bunun zemininin hazırlandığına inanıyor.

ABD kaynakları 5.925 protestocu dahil 6.301’den fazla kişinin öldürüldüğünü söylerken Norveç Merkezli İran İnsan Hakları Örgütü nihai ölü sayısı için beş haneli rakamlar telaffuz ediyor. İranlı yetkililer ölü sayısının 3100 olduğunu ve çoğunun güvenlik personeli ve isyancılar tarafından saldırıya uğramış siviller olduğunu açıkladı.

Kripto Paralar Ne Olacak?

İran haftaya Çin ve Rusya ile Hürmüz Boğazında tatbikat yapacak. İran nükleer tesislerindeki Rusların çoktan tahliye edildiği bilgisi var ve bu hareketlilik kripto paraların önümüzdeki günlerde daha da düşebileceğini söylüyor. Türkiye ve birçok ülke arabuluculuk yapsa da ABD’nin israil ve AB desteğiyle bölgede yeni bir ateş yakması küresel piyasaları fazlasıyla etkileyecek. Şimdilik gerilim sınırlandırılma çalışılsa da endişelerin devam etmesini gerektirecek bu sinyaller risk piyasaları için rahatsız edici.

“Bu karar (İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak ilan etme kararı), birçok üye devletin terör örgütüyle herhangi bir faaliyet veya etkileşimi suç saydığı anlamına geliyor. Saldırılar söz konusu olduğunda, bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı olmadığını düşünüyorum.”-AB’nin Dış Politika Şefi Kaja Kallas

BTC şimdilik 83.800 dolar desteğini geri alabilmiş değil. Ayılar için halen güvenli bölgede oyalanan BTC eğer kilit desteğin altında oyalanmaya devam ederse 80.600 doların aşağı kırıldığını ve BTC’nin 76 bin dolara yuvarlandığını görebiliriz.