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Yakından takip edilen kripto para analisti ve DataDash’in sunucusu Nicholas Merten, kripto para piyasasının yılın sonuna doğru büyük bir çöküşle karşı karşıya kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Piyasa Tipik Yüzde 85’lik Düzeltmeye Doğru Evriliyor”

DataDash’in sunucusu Nicholas Merten, yeni bir video güncellemesinde Federal Reserve’in (Fed) para yazıcılarını çalıştırarak kripto para piyasasının bir kez daha canlandırmasına güvenmenin iyi bir yönelim olmadığını belirterek “Piyasaya girilecek en kötü zaman Fed’in büyük miktarlarda para basabileceğine dair yanlış umutlara kapıldığınız zamandır ve ne yazık ki pek çok insanın QE (niceliksel gevşeme) konusunda heyecanlandığını biliyorum, ancak bu başka bir boğa piyasasını canlandırmak için yeterli değil. Fed’in geçtiğimiz ay faizi artırmaya devam etmesi işini yapmaya devam edeceğinin bir işaretidir ve bunu en düşük çapta yapıyor.” dedi.

Merten’e göre kripto para piyasası çok önemli bir sınavdan geçmek üzere ve eğer başarısız olacak olursa sektörün piyasa değeri büyük bir düşüşle karşı karşıya kalabilir:

Bitcoin için ve diğer kripto paralar için ve toplam piyasa değeri için bir özet geçmek gerekirse, Ocak ayından bu yana aşılamayan potansiyel direnç bandına girdiğimizi görebiliyoruz. Bu piyasa için gerçek bir test olacak ve aşağı ineceğimizi ve tüm zamanların en yüksek seviyelerinden tipik yüzde 85’lik düzeltmeyi gerçekten görebileceğimizi düşünüyoruz.

“Yatırımcılar Sabırlı Olmak Zorunda”

Analist, böyle bir düşüşün toplam piyasa değerini tarihsel olarak destek görevi gören bir bölgeye iteceği için yatırımcıları sabırlı olmaya davet ederek şunları söyledi: