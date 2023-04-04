Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak çok güçlü bir performans gösterirken altın ile korelasyonu son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak çok güçlü bir performans gösterdi. BTC fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin doların üzerinde işlem görürken veriler en büyük kripto paranın altın ile korelasyonunun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bitcoin’in Altın İle Korelasyonu

Bitcoin, yılın başından bu yana fiziki altın ve ABD hisse senetleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm diğer varlık sınıflarından daha iyi performans gösterdi. Kripto araştırma şirketi Kaiko, Bitcoin’in değerli metal altın ile korelasyonu geçtiğimiz hafta son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını ve yüzde 50’yi geçtiğini bildirdi.

İlginç bir şekilde Bitcoin’in altın ile korelasyonu en büyük kripto paranın ABD hisse senedi S&P 500 ile korelasyonunu aşmış durumda. BTC uzun bir süre boyunca ABD hisse senetleriyle yüksek bir korelasyon gösterse de 2023 yılının ilk çeyreğinde her üç (S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones) endeksten de yaklaşık dört kat daha iyi performans gösterdi.

Kaiko, Bitcoin’in yılın başından bugüne yüzde 7,86 oranında yükselen S&P 500 ile korelasyonu yüzde 50’nin çok altında olduğunu gösteriyor. Öte yandan, altın ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 8,6 değer kazandı. Tüm bu varlık sınıflarından daha iyi performans gösteren BTC fiyatı, yılın başından bu yana yüzde 70 oranında yükseldi.

Bitcoin yatırımcılarının payının da eş zamanlı olarak arttığı görülüyor. ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ortasında BTC bir kez daha güvenli liman varlığı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ve Nasdaq Arasındaki Volatilite

Bitcoin, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ile her zaman daha yüksek korelasyon göstermiştir. Nasdaq 100 endeksi 2022’nin Aralık ayından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazanarak iyi bir toparlanma gösterdi ve teknik olarak boğa piyasasına girdi.

Öte yandan, Bitcoin ile Nasdaq endeksi arasındaki volatilite, kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından 2022’nin Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Kaiko, yayımladığı raporda şu notu düştü:

BTC volatilitesindeki artış kısmen likidite kaynaklı, zira piyasa derinliği son ayların en düşük seviyesinde. En büyük ve en likit kripto para borsası olan Binance, piyasa yapıcılar arasındaki riskten kaçınmayı şiddetlendirebilecek düzenleyici baskılarla karşı karşıya olduğu için bu durumun ortadan kalkması pek olası değil.

Piyasa uzmanları ve analistleri, likiditenin büyük ölçüde düşmesinden dolayı Bitcoin‘in bu ay daha yüksek volatilite gösterebileceği üzerinde duruyor.