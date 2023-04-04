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Piyasalardaki hareketliliği fırsat bilen popüler altcoin Ripple’ın (XRP) önümüzdeki günlerde fiyatlamasında etkili olacak seviyeler hangileri? Ripple’ın teknik analizi yatırımcılara nasıl bir yol haritası çıkarıyor?

XRP Fiyat Analizi!

Popüler altcoinin alıcıları, XRP’nin düzeltmesini %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 0,49 dolar seviyesine yakın tutmaya çalışırken, ayılar fiyatı belirtilen fiyat hedefinin daha alt bölgesine düşürmeye çalışabilir. Kripto para biriminin fiyatı işlem gördüğü mevcut seviyeden yükselirse, 0,56 dolarlık genel direnç bölgesinin üzerinde bulunan 0,58 dolar seviyesine yükselme ihtimalini arttırabilir. Ayrıca altcoini ele alan analistlere göre Ripple grafiklerinde, 0,65 dolarda küçük bir direnç bölgesi mevcut. Ancak kritik bölgenin aşılmasının muhtemel göründüğü öne sürülüyor. Uzmanların kripto para birimi adına yükseliş senaryosu başarılı sonuçlanırsa XRP/USDT paritesi daha sonra 0,80 dolar seviyelerine doğru ilerleyebilir.

Varsayımın aksine Ripple fiyatı düşmeye devam ederse ve 0,49 dolar seviyesinin daha altında bulunan bir bölgeye düşerse, kısa vadeli yatırımcıların kar elde edebileceği düşünülebilir. Parite daha sonra 20 günlük EMA seviyesi olan 0,46 dolara kadar düşebilir. Bu durum kripto para biriminin boğalarının savunması için önemli bir seviye. Çünkü belirtilen alanın altında bir kırılma pariteyi 0,43 dolar seviyesine kadar gerilemeye sürükleyebilir.

XRP Verileri!

Öte yandan kripto para biriminde uzun süredir devam eden SEC davasının, Ripple lehine sonuçlanabileceği beklentilerim altcoinin ciddi bir yükseliş ivmesine girmesine neden oldu. Oluşan pozitif duygu kripto para biriminin 0,5250 dolar seviyesine kadar yükselmesine yardımcı olmuştu. Piyasaların önde gelen veri analitik firması olan Santiment’e göre, XRP ledger yerel token’ının Ortalama Madeni Para Yaşı 6 Mart’tan bu yana düştü. Ancak fiyat 19 Mart civarında %27 oranında arttı ve bir gerileme daha yaşadı. Ayrıca 6 Mart ve 3 Nisan arasında XRP Ortalama Madeni Para Yaşı, 57,97 günden 24,97 güne önemli ölçüde geriledi.