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Terra Luna Coin Yorumu Geldi! 2024 Yılı Altcoin’in Yılı Mı Olacak? Yüzde 126 Artış Mümkün Mü?

2022 yılında kripto paraların büyük düşüşün fitilini ateşleyen Luna için fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. İşte altcoin'in potansiyel geleceği.
23:30
3 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yorucu geçen 2022 yılının ardından kripto paraların lideri olan 2023’e güçlü bir giriş yapmış ve ardından yaklaşık 1.5 ay bunu korumuştu. Ardından yaşanan büyük olumsuzluklar silsilesi ise fiyatı bir anda tekrar aşağıya çekmiş ve kademeli düşüşü tetiklemişti. Yaşanan banka krizleri, Bitcoin’e artan güven derken fiyat tekrar arttı ve son 1 yılın en yüksek seviyesi olan 29.000 dolara kadar yüksdeldi.

En büyük kripto paradaki güçlü görüntü altcoin’lerde yaşanılabilecek artışları da destekliyor olabilir. Terra (LUNA) Coin ise bu konuda en çok merak edilenlerin başında geliyor. İşte Terra (LUNA) Coin yorumları ve LUNA Coin’in geleceğinin ne olabileceği konusunda sorulan sorularının yanıtları.

Terra (LUNA) Coin İçin Son Durum

Terra ağının yerel token’ı olarak işlem görmeye devam eden LUNA, yazının hazırlandığı saat itibariyle gün içerisinde neredeyse nötr bir fiyat performansı sergiledi ve 1,27 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Daha geniş incelendiğinde ise son 24 saat içerisinde fiyatın en yüksek 1,27 dolar olduğu görülürken, en düşük fiyat ise 1.22 dolar oldu.

308 milyon dolar piyasa değerine sahip olan altcoin şu anda marketcap sıralamasında 119. sırada bulunuyor. LUNA için tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesi 19,54 dolar olmuştu ve bu değere 28 Mayıs 2022 tarihinde ulaşmıştı. Herkesin yakından takip ettiği altcoin’in güncel fiyatı incelendiğinde ise ATH noktasından çok uzak olduğu herkesin dikkatini çekiyor.

Terra LUNA Coin Ne Olur? Fiyat Artar Mı?

Terra geçmişte büyük skandallara ev sahipliği yaptı. Yaratıcısı olan Do Kwon’un kaçış hikayesi kripto para dünyasını çok uzun süre oyaladı ve belki de fiyat düşüşlerinin en önemli aktörlerinden birisi oldu. Geldiğimiz bu günde ise Do Kwon’dan bağımsız olarak, Terra varlığını sürdürüyor ve gelişimine devam ediyor.

2023 yılı sonunu ve 2024 yılının potansiyel fiyatlarını değerlendirecek olursak yapılan araştırmalar şunları gösteriyor:

Terra’nın 2023’ün başındaki fiyat dalgalanmalarına dayanarak, kripto uzmanları Aralık 2023’te ortalama LUNA oranının 2,56 dolar olmasını bekliyor. Minimum ve maksimum fiyatları sırasıyla 2,49 dolar ve 2,92 dolar olarak beklenebilir. Terra’nın önceki yıllardaki fiyatlarının analizinden sonra, 2024 yılında Terra’nın minimum fiyatının 3,59 dolar civarında olabileceği düşünülmektedir. Beklenen maksimum LUNA fiyatının 4,30 dolar civarında olabileceği de yine paylaşılmakta. Ortalama olarak, işlem fiyatı 2024 yılında 3,69 dolar olabilir. Bu artış 2024 yılında Terra fiyatını olmulu yönde %126 oranında etkileyebilir.

Tüm bunlar olurken piyasanın genel durumunu, denetmen kurumların baskılarını, dünyada gerçekleşen olayları göz önünde bulundurmak yatırımcıların faydasına olacaktır.

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