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Burada Uçuk Tahminlere Yer Yok! 4 Uzman Hemfikir! Bitcoin Oraya Gidiyor!

Bitcoin'in (BTC) 28 bin dolardaki psikolojik olarak önemli seviyeyi kırmasının ardından yükseliş trendine ara vermiş olsa da önde gelen piyasa analistleri yükselişin devam etmesini bekliyor.
23:15
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 28 bin dolardaki psikolojik olarak önemli seviyeyi kırmasının ardından yükseliş trendine ara vermiş olsa da önde gelen birkaç kripto para analisti, merkeziyetsiz finans (DeFi) varlığının yakın gelecekte yeni bir yükseliş rallisi için hazırlanıyor olduğunu gösteren grafik modelleri paylaşıyorlar. İşte piyasa uzmanlarının BTC için ortaya koyduğu öngörüleri.

Bitcoin İçin 30 Bin Dolar ve Üstü Artık An Meselesi

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan Moustache, Bitcoin’in kısa süre önce “Gauss Kanalında örnekleme dönemi üzerinde yeni bir haftalık kapanış” yaptığını fark etti ve 3 Nisan’da attığı bir tweet’te bunun “iyiye işaret” olduğunu belirtti.

Kripto para uzmanı beklentisine ilişkin daha fazla detay vererek “Bitcoin buradan bir sonraki hedefi kırmak için destek oluşturuyor gibi görünüyor” dedi ve fiyat akümüle olurken sabırlı olunmasını tavsiye etti. Moustache’e göre BTC’de 30 bin dolar veya üstünün görülmesi yalnızca an meselesi.

Diğer Kripto Para Analistleri de Yükseliş Bekleyen Tarafta

Moustache’in Bitcoin için ortaya koyduğu yükseliş beklentisi, en büyük kripto paranın geçmiş fiyat hareketlerini ve gelecek tahminlerini gösteren bir yükseliş grafiği analizi paylaşan CryptoYoddha da dahil olmak üzere diğer analistler tarafından da destekleniyor. CryptoYoddha, Nisan ayının sonunda Bitcoin’in 30 bin doları geçmesine odaklanırken, Mayıs ayında 37 bin doların görülmesini ve yaşanacak birkaç düzeltmeyle birlikte yıl sonuna kadar 57 bin dolara ulaşılmasını bekliyor.

Bir diğer ünlü kripto para analisti Rekt Capital ise Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi ile 2019’daki fiyat hareketi arasında benzerlikler olduğuna dikkat çekti. Analist, o dönemde fiyatın birkaç uzun yeşil mum ile sert bir çıkış yaptığını ve 7 bin 500 dolarlık bir yükseliş yaptığını hatırlattı. Analistin işaret ettiği şekilde BTC’nin yeniden aynı şeyi yapmayı başarması 35 bin doların görülmesini sağlayabilir. Tüm bunlarla birlikte Altcoin Sherpa ise Bitcoin için potansiyel hedef olarak 36 bin doları işaretlemiş durumda.

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