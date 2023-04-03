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  •   Yine O İsim! Bloomberg Analisti Uyardı: Bitcoin’de Yakın Vadede Buna Hazır Olun!

Yine O İsim! Bloomberg Analisti Uyardı: Bitcoin’de Yakın Vadede Buna Hazır Olun!

Bloomberg'in kıdemli kripto para analisti Bitcoin (BTC) adına kritik uyarılarda bulunarak yatırımcılara ders niteliğinde açıklamalarda bulundu!
22:35
3 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in (BTC) makro yatırımcılar için en iyi hareket olabileceğini söylüyor, ancak yaklaşmakta olan bir durgunluğun yakın vadede kazançları için bir tehdit oluşturabileceği konusunda da uyardı.

BTC için Benzeri Görülmemiş Yorum!

Scott Melker ile yaptığı yeni bir canlı yayında McGlone, Bitcoin’in merkezi olmayan doğasının onu kripto para alanını giderek daha fazla hedef alan ABD düzenleyicilerinden koruyacağını söylüyor. Ayrıca üst düzey ABD düzenleyicileri, Bitcoin’i bir emtia olarak gördüklerini kamuoyuna açıklamıştı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in öne çıktığı en önemli şey bu, buna hiçbir şey yapamazsınız ve onu öldüremezsiniz. Benzeri görülmemiş. Tüm bu yükseltmeleri, bunu yapan insanları ve onu daha iyi hale getirmek için bunu yapan insanları duyduğunuzda Ethereum’un bir menkul kıymet olduğunu iddia edebilirsiniz. Bu biraz korkutucu. Bunu Bitcoin’e yapamazsınız. Güzel ve etkileyici olmasının nedeni de bu.

Kripto Paralarda Düşüş!

McGlone, Bitcoin konusunda iyimser olduğunu ancak yılın üçüncü çeyreğinde BTC gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturacak bir durgunluk beklediğini söylüyor. OPEC’in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) Pazar günü günlük petrol üretimini azaltma kararının, bir durgunluğun yanı sıra Federal Rezerv’in enflasyonu aşağı çekmek için faiz oranlarını artırmasını daha olası hale getirdiğini söyledi. Kıdemli analist konu hakkında şunları söyledi:

Bu sabah görüşmemizi yaptık ve Bloomberg ekonomistimiz Anna Wong’le görüşümüz, resesyonun üçüncü çeyrekte başlaması yönünde. Şimdi biraz ileri taşımaya başlıyor. OPEC buna yardım ediyor. Fed sıkılaştırması buna yardımcı oluyor. Yani tüm varlıkların düşmesi gerekiyor. Bu da yarıştaki en hızlı atın Bitcoin olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden genel olarak, kesinlikle nispeten yükselişe geçiyorum. Ancak borsanın buradan üçte bir düşmesini bekliyorsam, zayıflığı beklemeliyim ve bu hala benim temel durumum. Ham petrol şimdi bu sorunu biraz hızlandırıyor. OPEC, küresel talep sorununun başladığını gördüklerini ve ekonomik rasyonalite içinde rasyonel bir kartelin yapacağı gibi yanıt verdiklerini kabul ediyor.

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