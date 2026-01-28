Son Dakika: Coinbase 28 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu, Moonbirds (BIRB) Nedir?

ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Coinbase bugün yeni altcoin listelemesini duyurdu. Kripto para piyasalarında ilgisizlik devam etse de Coinbase ve Robinhood gibi platformlar özellikle ABD yatırımcıları için platformlarındaki alternatiflerin sayısını artırıyor.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Moonbirds (BIRB) için bugün Coinbase borsası BIRB-USD paritesini aktif hale getirecek. Muhtemelen 19:00-20:00 arasında paritenin başlatıldığını göreceğiz. Bugün 14:00’da Binance Alpha’da spot paritesi aktif hale gelen yeni altcoin 16:00 civarında Bybit tarafından da listelendi. Birkaç saat içinde de Coinbase listeleme yapacak. Lansman gününde birçok borsada işlem görmeye başlayan altcoin 40 milyon dolarlık işlem hacmine birkaç saatte ulaştı. Piyasa değeri henüz 82 milyon dolarda ve FDV 285 milyon doların üzerinde.

Sirkülasyonda 285 milyon BIRB Token var. Maksimum arz 1 milyar ve token Solana ağında başlatıldı. Bitget, KuCoin gibi birçok borsada işlem gören altcoin DeFi platformlarında da listelendi.

Yazı hazırlandığı sırada 0,279 dolardan alıcı bulan token 0,34 doları aşmıştı. Moonbirds NFT’lerinin tokenidir ve meme coin olarak sınıflandırılabilir. Solana ağında olduğu için lansman döneminde genel piyasa hissiyatının desteğiyle parlama potansiyeli var. Moonbirds NFT’leri 1,13 ETH floor fiyatına sahip ve toplam hacim 378K ETH.