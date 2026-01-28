Gündem Yoğun 28 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

ABD piyasa açılışından önce Bitcoin fiyatı 90 bin doları geri aldı. Dün geç saatlerde Trump’ın yaptığı açıklamalar doların kasıtlı olarak düşürüldüğü düşüncesini beslediğinden DXY 2022 seviyelerine geriledi. Bugün Fed’in faiz kararı açıklanacak ve İran ile gerilimin artacağına dair sinyaller görüyoruz.

ABD Piyasaları ve Kripto

Trump “İran için zaman daralıyor” dedi. Bölgeye yeni savaş gemisi de gönderen ABD Başkanı İran’ın videolu tehdidinin ardından dozu artırıyor. Geçen yıl İran’a saldırıların piyasaları nasıl etkilediğini gördük. Şimdiyse bölgede göstericiler eylemlerine devam ederken Trump “yardım yolda” açıklaması da yaptığından herkes gerilimin daha da artmasını bekliyor. Önümüzdeki haftalarda İran piyasalar için sıcak gündem olacak.

Dolar endeksi, Federal Rezerv’in faiz oranlarını sabit tutması beklentisiyle, karar öncesinde yaklaşık dört yılın en düşük seviyesinden toparlandı. Altın ve gümüş halen iyi durumda. Altın DXY düşüşünün de desteğiyle ons başına 5.280 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Bugün ABD piyasaları için yoğun bir gün olacak. Kripto paralar genelde Fed toplantısının ardından düştüğünden son 90 bin dolar denemesinin de başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali baskın.

Önemli Gelişmeler

Saat 18:50’de Trump ve Bessent’in konuşması bekleniyor. Tarifelerle ilgili yeni şeyler duyabiliriz. Geçen günkü Güney Kore vergi artırımı Trump’ın 2025 modunda tavır takınmaya devam edebileceği endişelerini doğurdu. Burada göreceğimiz açıklamalar önemli.

22:00’da Fed faiz kararı gelecek ve yarım saat sonra Powell’ın neler söylediğini takip edeceğiz. ABD piyasaları için hareketli bir gün olacak çünkü 00:00 itibariyle birçok kazanç raporu açıklanacak.

Microsoft

META

Tesla

IBM

Yukarıdaki teknoloji devlerinin kazanç raporları borsa vadelilerini hareketlendirecektir. AI gelirlerinde göreceğimiz olası zayıflık yeniden AI balonu tartışmalarıyla kriptoyu aşağı çekebilir. Lehte verilerin kriptodaki ilgisizlik nedeniyle ciddi bir hareketlilik doğurması beklenmiyor.

Bitcoin’in bu dönemde ihtiyacı olan şey gerçek bir fiyat katalizörü. Kurumsal talep, ETF’ler borsa arzını önemli ölçüde artırdı ancak spot piyasalarda daralan likidite fiyatların yükselmesini engelliyor. Bunun ya büyük yatırımcılar eliyle aniden ya da yeni bir hikayeyle bireysel yatırımcı akınıyla kırılması gerekiyor. 98 ve 101 bin doların çok kısa zaman aralıklarıyla kırıldığını gördüğümüzde muhtemelen bu sürecin başladığını göreceğiz.