Ethereum (ETH)

Son Dakika: Müjde Trilyon Dolarlık Fidelity Ethereum’da Kendi Altcoinini Çıkarıyor

Özet

  • Fidelity GENIUS uyumlu stablecoin FIDD’i Ethereum ağında başlatıyor.
  • Uzun vadede bu eğilim Ethereum ağının büyümesi için harika.
  • RWA ve stablecoinlerin merkezi olması beklenen Ethereum ağı trilyonlarca dolarlık değere ev sahipliği yapacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden olan Fidelity kendi altcoinini çıkartıyor. Ethereum ağı üzerinde RWA tokenlerinin ihraç edildiğini görmüştük. Bankaların ve finans şirketlerinin GENIUS sonrasında stablecoin ihraç etme arzusunu da biliyoruz. Ancak Fidelity erkenci davranıyor.

Ethereum Son Dakika

Bloomberg’e göre trilyonlarca dolarlık varlık yöneten Fidelity Ethereum ağında GENIUS uyumlu stablecoin ihraç edecek. FIDD kısaltmalı bu stablecoin geçen yıl yasalaşan stablecoin mevzuatına uygun yani federal yasalarla uyumlu bir token olacak. Bitcoin ETF sürecinde de erkenci davranan Fidelity şimdi token ihraç sürecinin startını vererek dünya devlerinin sıradaki hamlesinin ne olacağını hepimize gösteriyor.

ETH fiyatı son duyurudan pek etkilenmese de uzun vadede stablecoinlerin ve RWA tokenlerin Ethereum ağında inşa edilecek olması harika bir detay. Trilyonlarca dolarlık değer Ethereum ağında yıllar içinde büyürken Ethereum ağının da bundan fayda sağladığını göreceğiz. Elbette bunun ETH fiyatı üzerinde de olumlu sonuçları olacaktır.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Lost your password?