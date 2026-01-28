Son Dakika: Müjde Trilyon Dolarlık Fidelity Ethereum’da Kendi Altcoinini Çıkarıyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden olan Fidelity kendi altcoinini çıkartıyor. Ethereum ağı üzerinde RWA tokenlerinin ihraç edildiğini görmüştük. Bankaların ve finans şirketlerinin GENIUS sonrasında stablecoin ihraç etme arzusunu da biliyoruz. Ancak Fidelity erkenci davranıyor.

Ethereum Son Dakika

Bloomberg’e göre trilyonlarca dolarlık varlık yöneten Fidelity Ethereum ağında GENIUS uyumlu stablecoin ihraç edecek. FIDD kısaltmalı bu stablecoin geçen yıl yasalaşan stablecoin mevzuatına uygun yani federal yasalarla uyumlu bir token olacak. Bitcoin ETF sürecinde de erkenci davranan Fidelity şimdi token ihraç sürecinin startını vererek dünya devlerinin sıradaki hamlesinin ne olacağını hepimize gösteriyor.

ETH fiyatı son duyurudan pek etkilenmese de uzun vadede stablecoinlerin ve RWA tokenlerin Ethereum ağında inşa edilecek olması harika bir detay. Trilyonlarca dolarlık değer Ethereum ağında yıllar içinde büyürken Ethereum ağının da bundan fayda sağladığını göreceğiz. Elbette bunun ETH fiyatı üzerinde de olumlu sonuçları olacaktır.