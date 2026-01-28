28 Ocak Fed Faiz Kararına Saatler Kaldı, İşte Bilmeniz Gerekenler

Bu akşam TSİ 22:00’da Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3 faiz indirimi yapan banka istihdamdaki gerileme nedeniyle riski azalmak için harekete geçmişti. Bugünkü karar büyük ölçüde belli ancak dikkat etmemiz gereken bazı önemli detaylar var.

Fed Faiz Kararı 28 Ocak

Piyasa beklentisi ve verilerin bize söylediği şey akşam faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Böylece geçen yılın büyük bölümünde gördüğümüz faiz indirimlerine “ara verme” döneminin tekrar başladığını göreceğiz. Fed seçimlerden sonra faiz indirimlerine ara vermiş ve her yeni toplantıda faizler yeniden inmeye ne zaman başlayacak diyerek toplantıları yakından takip etmiştik.

Bugünkü toplantıyla ara verme dönemi yeniden başlayacağından yıl boyunca hangi toplantıda indirimlerin yeniden başlayacağını heyecanla takip edeceğiz. En az birkaç toplantı indirim olmaması öngörülüyor. Birçok analist yılın sonuna doğru tıpkı 2025’teki gibi indirimlerin tekrar başlayabileceğini düşünüyor.

Bu ay gelen Aralık ayı istihdam verileri hükümet kapanması nedeniyle son raporlar güvenilmez olduğundan yakından izleniyordu. Yani son 4-5 ayın en önemli istihdam raporu buydu ve faiz indirimi bekleyenlerin lehine bir rapor görmedik. İşsizlik oranı düştü, tarım dışı istihdam beklenenden iyiydi ve son çeyrekte görmeye alıştığımız “işsizlik alarmı” söndü. Bu durum Fed’in “zaten son çeyrekte 3 faiz indirimini istihdamdaki alarmlar sönsün diye yaptık şimdi de başarıya ulaşmış görünüyoruz” diyerek faiz indirimlerine 28 Ocak toplantısı itibariyle ara vermesine imkan tanıyor.

BTC fiyatı faiz kararı öncesinde 90 bin doları hedefliyor. Trump’ın doların değerini düşüren açıklamaları BTC yükselişine yardımcı oldu.

2026 Faiz Tahminleri

Fed bugün faizleri çok büyük ihtimalle indirmeyecek. Ancak Powell’ın tonu, karar metnindeki değişimleri yakından izleyeceğiz. Trump’ın dünkü “faizlerin inmesini istiyorum” çağrısı kurumun bağımsızlığına dair tartışmalar devam ederken son derece anlamsız. Peki önümüzdeki toplantılarda beklenti ne yönde?

18 Mart toplantısında %84 ihtimalle faizler sabit kalacak. Eğer istihdam verileri kötüleşmez veya enflasyon keskin biçimde düşmezse göreceğimiz şey bu.

29 Nisan toplantısı Powell’ın görevi bırakmadan önceki son başkanlık edeceği toplantı. 15 Mayıs 2026’da Powell gidecek ve bu yüzden Nisan toplantısında da %70 ihtimalle oranların sabit kalması bekleniyor.

17 Haziran tarihinde yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak. Beklenti %60 ihtimalle 25bp indirim olacağı yönünde. Trump destekçisi yeni Fed başkanı göreve gelmiş olacak ancak Cook gibi Trump’a cephe almış çok fazla üye var ve veriler eğer faiz indirimini desteklemezse Trump’a rağmen yine indirim olmayabilir.

Trump destekçisi yeni Fed başkanı göreve gelmiş olacak ancak Cook gibi Trump'a cephe almış çok fazla üye var ve veriler eğer faiz indirimini desteklemezse Trump'a rağmen yine indirim olmayabilir. 29 Temmuz toplantısında indirim görme ihtimalimiz 17 Haziran toplantısına göre daha fazla. Ara seçimlere giderken Trump ve onun atadığı yeni Fed başkanı bu toplantıda 2026 yılının ilk indirimini yapmak için bastıracaktır.

16 Eylül tarihinde yılın altıncı toplantısı olacak. Bu toplantıda faizlerin 325-350bp aralığına çekilme ihtimali %75 civarında. En kötü ihtimalle yılın ilk faiz indirimi bu tarihte gelecektir. Veriler eğer yılın ikinci yarısında destekleyici olursa yılın ikinci faiz indirimi de bu tarihte gelebilir.

28 Kasım toplantısı artık seçimden sonraki ilk toplantı olacak. 3 Kasım 2026’da ara seçimler var ve Kasım toplantısında (eğer Eylül ayında olmadıysa) yılın ikinci faiz indirimi gelmeli.

9 Aralık yılın son toplantısı ve Fed üyeleri 2026 için medyan tahminde 50bp yıllık indirim öngördüğünden artık faizler bu toplantıda 300-325bp seviyesine inilmiş olmalı.