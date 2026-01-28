BINANCE

CZ’den Çarpıcı İddia: Aynı Tweetler, Yüzlerce Hesap

Özet

  • CZ, “al ve tut” açıklamalarının ardından organize saldırılarla karşılaştığını duyurdu.
  • Tartışma, uzun vadeli yatırım stratejilerinin kripto piyasasındaki geçerliliğine odaklandı.
  • Zhao, yaklaşımın seçici projeler için anlamlı olduğunu vurguladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), son günlerde sosyal medyada hedef alındığını açıkladı. Zhao, özellikle “al ve tut” yaklaşımına ilişkin açıklamalarının ardından, organize bir şekilde yürütüldüğünü düşündüğü paylaşımlarla karşılaştığını belirtti. Aynı ifadelerin farklı ve tanımadığı hesaplar tarafından kopyala-yapıştır yöntemiyle yayıldığını vurgulayan CZ, sürecin tesadüfi olmadığını savundu. Tartışma, kripto yatırım stratejilerinin geçerliliği üzerinden daha geniş bir zemine yayıldı.

İçindekiler
1 CZ’nin “Al ve Tut” Vurgusu ve Tepkilerin Kaynağı
2 Organize Saldırı İddiası ve CZ’nin Yanıtı

CZ’nin “Al ve Tut” Vurgusu ve Tepkilerin Kaynağı

CZ, 28 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, uzun vadeli “al ve tut” yaklaşımının çoğu karmaşık işlem stratejisinden daha iyi performans gösterebildiğini dile getirdi. Açıklama, özellikle ayı piyasalarında yatırımcı psikolojisini güçlü tutmayı amaçlayan bir çerçeveyle sunuldu. Zhao, geçmiş döngülerde sabırlı yatırımcıların zaman içinde daha avantajlı konuma geçtiğini hatırlatarak, kısa vadeli dalgalanmaların belirleyici olmaması gerektiğini savundu.

Ancak bu görüş, kripto topluluğunun tamamında karşılık bulmadı. Bazı analistler, genelleştirici yaklaşımların yatırımcıları yanıltabileceğini öne sürdü. Eleştirilerin merkezinde, her dijital varlığın uzun vadede değer yaratamayacağı gerçeği yer aldı. Özellikle türev ürünlerde işlem gören ve kısa ömürlü projelerin performansı, tartışmanın tonunu sertleştirdi.

Bu noktada tartışma, yatırım stratejisinin mutlak doğrular üzerinden değil, seçici ve bilinçli kararlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiği fikrine evrildi. CZ’nin açıklamaları, yatırımcıların risk yönetimi ile uzun vadeli perspektif arasında denge kurması gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Organize Saldırı İddiası ve CZ’nin Yanıtı

CZ, gelen eleştirilerin bir bölümünün doğal olduğunu kabul ederken, son günlerde karşılaşılan yoğun paylaşımların organize nitelik taşıdığını ileri sürdü. Tanımadığı çok sayıda hesabın, neredeyse aynı metinleri eş zamanlı paylaşmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Zhao’ya göre hedef alınan ana tema, “al ve tut” yaklaşımının itibarsızlaştırılmasıydı.

Eleştiriler arasında öne çıkan yorumlardan biri, @WazzCrypto adlı hesabın paylaştığı verilere dayandı. İlgili paylaşımda, geçtiğimiz yıl Binance vadeli işlemler piyasasında listelenen tüm tokenlerin satın alınması halinde portföy değerinin neredeyse sıfırlanacağı iddia edildi. Argüman, uzun vadeli elde tutma stratejisinin pratikte başarısız olabileceğini savunuyordu.

CZ ise bu eleştiriye sabah saatlerinde yanıt verdi. “Al ve tut” yaklaşımının tüm kripto varlıklar için geçerli olmadığını açıkça kabul eden Zhao, her sektörde olduğu gibi kripto piyasasında da projelerin büyük bölümünün başarısız olacağını belirtti. İnternet ve yapay zeka sektörlerini örnek gösteren CZ, az sayıda başarılı girişimin ise zamanla katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
